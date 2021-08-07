Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тарасова — о судействе в художественной гимнастике: спланированная акция... 13:15
Канделаки: во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев 13:07
Британский пенсионер увидел Лох-Несское чудовище и нарисовал его 12:59
В Новом Уренгое произошел взрыв газа в многоквартирном доме 12:58
В США муж победительницы лотереи убил ее, их годовалую дочь и себя 12:52
«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси 12:46
SpaceX собрала самую большую ракету в истории космонавтики 12:46
Дина Аверина завоевала серебро в командном многоборье на Олимпиаде 12:35
Мать ударила ребенка-инвалида ножом в глаз в Сызрани 12:34
Солдатова раскритиковала судейство в художественной гимнастике на ОИ 12:23
Наука

От паразитов и COVID-19: найдено лекарство от коронавируса

Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Средство от глистов может стать перспективным лекарством от COVID-19, выяснили ученые из США. Салициланилиды оказались способны помешать коронавирусу проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. Результат не зависит от штамма вируса, поэтому салициланилид, вероятно, справится и с новыми мутациями, считают исследователи. На людях, правда, его пока не тестировали.

Салициланилиды были впервые открыты в Германии в 1950-х годах и использовались для лечения глистных инвазий у крупного рогатого скота. Некоторые препараты, например, никлозамид, сегодня используются для избавления от ленточных червей у животных и людей. Также салициланилиды изучались на предмет противораковых и противомикробных свойств.

«Уже 10-15 лет известно, что салициланилиды эффективны против определенных вирусов, — говорит ведущий автор исследования Ким Джанда из Института Скриппса в США. — Однако зона действия обычно ограничена кишечником, также препараты могут оказаться токсичны».

Около 10 лет назад Джанда искал новые способы борьбы с инфекцией, вызываемой бактериями Clostridioides difficile, поражающей желудочно-кишечный тракт и способной в тяжелых случаях приводить к перфорации кишечника, сепсису и смерти. Ее высокая устойчивость к известным антибиотикам подтолкнула ученых к поиску других способов лечения. Зная о противомикробных свойствах салициланилидов, Джанда и его коллеги создали библиотеку из около 60 модифицированных салициланилидов, некоторые из которых показали высокую эффективность против клостридий.

Когда началась пандемия COVID-19, Джанда решил проверить, насколько салициланилиды будут эффективны против SARS-CoV-2. О результатах его команда рассказала в статье в журнале ACS Infectious Disease.

Одно соединение, №11, отличалось от большинства остальных по ряду основных параметров, включая способность проходить через кишечник и всасываться в кровоток, а также имело низкую токсичность.

«Действие никлозамида, по сути, ограничено пищеварительным трактом, и это имеет смысл, потому что именно там обитают паразиты, — поясняет Джанда. — Но использовать его для лечения COVID-19 было бы бессмысленно — здесь нужно что-то с высокой биодоступностью, но при этом не обладающее системной токсичностью, как никлозамид».

Лабораторные эксперименты на культурах клеток показали, что №11 успешно препятствует инфицированию клеток, в которые попадает SARS-CoV-2. При проникновении вокруг вириона образуется липидная оболочка, которая после должна раствориться, но №11, по-видимому, не дает ей этого сделать.

«Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается, — говорит Джанда. — Этот процесс не позволяет вирусу реплицироваться».

Этот механизм действует внутри клеток, а не взаимодействует с белковыми шипами вируса, поэтому штамм вируса не имеет для него значения, отмечают ученые.

«Действие не зависит от белкового шипа, поэтому появление новых вариантов не приведет к тому, что нам придется искать новые молекулы, как в случае с вакцинами или антителами», — поясняет Джанда.

Тесты на мышах показали, что до 80% №11 попадает в кровоток — по сравнению с 10% никлозамида, который сейчас тоже проходит испытания, как потенциальное средство от COVID-19.

«Когда-то №11 отошел на второй план в исследованиях борьбы с C. difficile, потому что его действие не было ограничено кишечником, как это тогда требовалось, — делится Джанда. —

Но это, как оказалось, может стать положительным моментом для потенциального лечения от COVID-19».

Кроме того, № 11 помог снизить уровни воспаления в организме мышей, что может быть важно в случае цитокинового шторма, который возникает при COVID-19. Соединение снизило уровень интерлейкина-6, сигнального белка, который известен как ключевой фактор воспаления, обычно наблюдаемого на поздних стадиях COVID-19.

«Сочетание активности против SARS-CoV-2, способности ингибировать цитокины и ранее установленного благоприятного фармакокинетического профиля делает салициланилиды в целом перспективными средствами для лечения COVID-19», — заключают авторы работы.

Эффективность №11 еще предстоит подтвердить в более сложных тестах на животных, а затем проверить на людях. Исследователи возлагают на соединение большие надежды — в условиях появления новых, более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 важно найти средство, которое сможет защитить людей, особенно тех, у кого нет возможности вакцинироваться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
На фоне спорного судейства: Россия проиграла золото в гимнастике впервые с 1996 года
Сестры Аверины заняли второе и четвертое места в индивидуальном многоборье Олимпиады
«Оплата наличными – каменный век»: кому россияне оставляют чаевые онлайн
В CloudPayments рассказали, кому и сколько россияне оставляют чаевых
Первая медаль в пляжном волейболе: онлайн предпоследнего дня Игр-2020. LIVE
Сборная России по пляжному волейболу стала серебряным призером Игр
МакSим полностью пришла в себя
Катарский клуб предложил Месси трехлетний контракт на €1 млрд
Напавший на пассажиров поезда в Токио объяснил, зачем хотел убить «счастливых женщин»
SpaceX собрала самую большую ракету в истории космонавтики
Новости и материалы
Тарасова — о судействе в художественной гимнастике: спланированная акция против России
Канделаки: во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев
Британский пенсионер увидел Лох-Несское чудовище и нарисовал его
В Новом Уренгое произошел взрыв газа в многоквартирном доме
В США муж победительницы лотереи убил ее, их годовалую дочь и себя
«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси
Дина Аверина завоевала серебро в командном многоборье на Олимпиаде
Мать ударила ребенка-инвалида ножом в глаз в Сызрани
Солдатова раскритиковала судейство в художественной гимнастике на ОИ
Армия Индонезии перестанет тестировать женщин-новобранцев на девственность
В красноярском воздухе обнаружили превышение нормативов по загрязняющим веществам
В России выявили еще 22 320 случаев коронавируса
В Якутии лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Бясь-Кюель
Мишустин поручил ускорить процесс выплат жителям Дальнего Востока, пострадавшим от природных ЧС
Нелегальные мигранты получат по €300 от литовских властей
На Украине прокомментировали возможное назначение Реброва на пост тренера сборной
Прыгун в воду Минибаев подвел итоги Олимпиады в Токио
Жители Калининградской области столкнулись с нашествием змей
Все новости
Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
Вирусолог рассказал о суперраспространителях коронавируса
Стало известно, как один человек заразил полторы тысячи россиян
«Небольшой кусочек». В Киеве снова говорят о распаде Украины
На Украине допустили, что страну вскоре разделят на части
«Целлюлит отличается от жира»: как побороть главную проблему женщин
Врачи развеяли главные мифы о целлюлите
Когда и почему могут подешеветь авиабилеты
Глава Эмирейтс в России и СНГ сообщил, что отрасль восстанавливается медленнее прогнозов
«Один и тот же пароль годами»: рабочие аккаунты россиян оказались под угрозой
25% россиян признались, что годами не меняли пароль от рабочего компьютера
Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат
Что нового стало известно о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
Все свободны: как приговор по делу Baring Vostok изменит инвестклимат в России
Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре
В России выросла естественная убыль населения
За I полугодие 2021 года естественная убыль населения России стала на 60% больше, чем в 2020 году
Июльский рост цен почти не отстал от июньского
Росстат назвал одной из причин сохраняющейся инфляции подорожание стройматериалов
Египетские курорты в зоне доступа: Росавиация разрешила полеты
Десять авиакомпаний России допущены к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Почему убийца Джорджа Флойда стал для китайцев супергероем
В китайских соцсетях убийцу Джорджа Флойда рисуют в костюмах Капитана Америка и Супермена
70 лет Toyota Land Cruiser: история в фотографиях
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях