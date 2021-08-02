Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио 11:43
Врач оценил доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане 11:39
Гимнаст Аблязин остался без медали в упражнениях на кольцах... 11:36
Эксперт рассказал, как распознать серийного убийцу 11:29
В Госдуме прокомментировали итоги расследования о происхождении COVID-19 11:29
Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром 11:29
«Ъ»: прокурора Федорина арестовали при получении взятки от Дона Фанфурика 11:26
Госпитализированному с COVID-19 Стеклову стало лучше 11:23
Google запретит вход в систему с ряда Android-устройств 11:18
В России выявлено 23 508 случаев коронавируса за сутки 11:09
Наука

Академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

Ученый назвал три категории людей, невосприимчивых к COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Некоторые люди могут не воспринимать коронавирусную инфекцию из-за ряда особенностей организма. По словам академика РАН Арега Тотоляна, защищать от COVID-19 людей могут генетические особенности, высокий уровень лимфоцитов в крови или высокий уровень интерферона альфа. Он также заявил, что кодирующие иммунный ответ гены зависят от этнических факторов.

Особенности организма могут быть причиной невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции. Об этом директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик Российской академии наук (РАН) Арег Тотолян заявил газете «Известия».

«Если в организме высокий уровень интерферона альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — то риск заражения снижается», — сказал ученый.

При этом важно понимать, что исследования на уровень интерферона альфа проводят только лаборатории, в широком доступе подобных тестов нет.

Кроме того, влиять на защищенность организма от COVID-19 может генетика. Два защитных аллеля (формы одного гена) существенно повышают устойчивость к инфекции, вызываемой коронавирусом Sars-CoV-2.

«Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности», — отметил Тотолян. При этом подобных генов может быть больше, эти данные получены лишь в результате первых исследований.

Кроме того, легче переносят COVID-19 пациенты с повышенным числом лимфоцитов в крови.

«Хороший уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заболеть. <...> Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям», — заявил эксперт.

Прошлой зимой кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский сообщил, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — отметил он.

По словам ученого, перекрестный иммунитет может вырабатываться из-за заболевания, вызванного другими коронавирусами, не Sars-CoV-2. Обычные вирусы также могут поднимать уровень интерферонов в организме, благодаря чему в целом снижается восприимчивость к подобным инфекциям.

Местные элементы иммунитетов также могут мешать коронавирусу проникнуть в клетки организма – на уровне слизистой оболочки дыхательных путей.

Арег Тотолян ранее заявлял, что некоторые люди не заражаются коронавирусом, даже регулярно контактируя с больными COVID-19. Тогда академик РАН отметил, что объяснить это строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции нельзя – и на тот момент ученые не могли определить биомаркеры этой сопротивляемости болезни.

Треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19 из-за иммунитета после инфицирования другими респираторными коронавирусами. Об этом в марте заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, — треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть», — сказал он.

Лукашев подчеркнул, что нельзя точно сказать, не болеют ли эти люди вообще, или они болеют в легкой форме. По его словам, у таких людей есть клетки, которые убивают другие клетки, зараженные коронавирусом.

Впрочем, из-за появления в ходе мутаций новых штаммов коронавируса, например индийского штамма Дельта, коллективный иммунитет снизился на треть. Причиной тому — способность мутировавшего коронавируса быстрее и агрессивнее проникать в клетки. Врачи и ученые утверждают, что выработке коллективного иммунитета, необходимого для победы над пандемией, может помочь только массовая вакцинация.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории
Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
За кого болеть на Играх, день десятый: медали гимнастов и старт синхронисток
Российские гимнасты претендуют на медали в трех видах в десятый день Олимпиады
Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу
В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища
Муж и ребенок легкоатлетки Тимановской покинули Белоруссию и уехали в Киев
Во МХАТе опровергли слова Прилепина о переносе спектаклей с Бузовой
В СК опровергли данные о замеченном в Москве «орском маньяке»
Эксперт рассказал, как распознать серийного убийцу
Новости и материалы
Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио
Врач оценил доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
Гимнаст Аблязин остался без медали в упражнениях на кольцах на Олимпиаде
В Госдуме прокомментировали итоги расследования о происхождении COVID-19
Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром
«Ъ»: прокурора Федорина арестовали при получении взятки от Дона Фанфурика
Госпитализированному с COVID-19 Стеклову стало лучше
Google запретит вход в систему с ряда Android-устройств
В России выявлено 23 508 случаев коронавируса за сутки
Американец поджег свою машину, пытаясь «отпугнуть медведя»
Киевский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о «майдане»
Эксперт рассказал о способе удаленного взлома камеры смартфона
В деле «поволжского маньяка» появились новые подробности
Российские волейболистки проиграли Турции и вышли в плей-офф ОИ с четвертого места
В Стамбуле пропал 20-летний россиянин
Украинский военный избил танцора Нади Дорофеевой
Минфин США должен принять срочное решение по госдолгу
Польша готова принять белорусскую легкоатлетку Тимановскую
Все новости
Победа в гандболе и проигрыш в волейболе: десятый день Олимпиады. LIVE
Женские сборные России по гандболу и волейболу вышли в плей-офф ОИ-2020
«Поставить режим на колени»: «Дети огня» взяли ответственность за лесные пожары
Группировка, связанная с запрещенной курдской партией, заявила о поджогах лесов в Турции
«Фишер», «Удав», «Ученик Чикатило»: кто был последним казненным в России преступником
25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор
Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам
Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве
Завершить военную миссию: что США планируют делать дальше в Ираке
Джо Байден объявил об окончании участия в операциях в Ираке к концу 2021 года
«Удар в челюсть»: НАТО обвиняет Россию в провокациях
Американский адмирал рассказал о возможном боестолкновении в Черном море
«Не знают о свободе слова»: Жириновский ответил Баку на ноту протеста
Жириновский упрекнул Азербайджан после протеста в адрес российской стороны
Нарышкин заявил, что разведка знает часть правды о деле Навального
Глава СВР: отравляющие вещества в биоматериал Навального могли добавить не в России
ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом
Регулятор повысил надбавки к коэффициентам по рискованным ипотечным кредитам
SsangYong возрождается после банкротства
SsangYong планирует вернуться с электрическими внедорожниками
Секрет вельвичии: как африканское растение получило способность жить тысячи лет
Ученые расшифровали геном «бессмертного» растения
Переселение в Арктику. Что известно о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Жители арктических регионов России с 1 августа могут бесплатно получить гектар земли
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях