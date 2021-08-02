Академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

Некоторые люди могут не воспринимать коронавирусную инфекцию из-за ряда особенностей организма. По словам академика РАН Арега Тотоляна, защищать от COVID-19 людей могут генетические особенности, высокий уровень лимфоцитов в крови или высокий уровень интерферона альфа. Он также заявил, что кодирующие иммунный ответ гены зависят от этнических факторов.

Особенности организма могут быть причиной невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции. Об этом директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик Российской академии наук (РАН) Арег Тотолян заявил газете «Известия».

«Если в организме высокий уровень интерферона альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — то риск заражения снижается», — сказал ученый.

При этом важно понимать, что исследования на уровень интерферона альфа проводят только лаборатории, в широком доступе подобных тестов нет.

Кроме того, влиять на защищенность организма от COVID-19 может генетика. Два защитных аллеля (формы одного гена) существенно повышают устойчивость к инфекции, вызываемой коронавирусом Sars-CoV-2.

«Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности», — отметил Тотолян. При этом подобных генов может быть больше, эти данные получены лишь в результате первых исследований.

Кроме того, легче переносят COVID-19 пациенты с повышенным числом лимфоцитов в крови.

«Хороший уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заболеть. <...> Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям», — заявил эксперт.

Прошлой зимой кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский сообщил, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — отметил он.

По словам ученого, перекрестный иммунитет может вырабатываться из-за заболевания, вызванного другими коронавирусами, не Sars-CoV-2. Обычные вирусы также могут поднимать уровень интерферонов в организме, благодаря чему в целом снижается восприимчивость к подобным инфекциям.

Местные элементы иммунитетов также могут мешать коронавирусу проникнуть в клетки организма – на уровне слизистой оболочки дыхательных путей.

Арег Тотолян ранее заявлял, что некоторые люди не заражаются коронавирусом, даже регулярно контактируя с больными COVID-19. Тогда академик РАН отметил, что объяснить это строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции нельзя – и на тот момент ученые не могли определить биомаркеры этой сопротивляемости болезни.

Треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19 из-за иммунитета после инфицирования другими респираторными коронавирусами. Об этом в марте заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, — треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть», — сказал он.

Лукашев подчеркнул, что нельзя точно сказать, не болеют ли эти люди вообще, или они болеют в легкой форме. По его словам, у таких людей есть клетки, которые убивают другие клетки, зараженные коронавирусом.



Впрочем, из-за появления в ходе мутаций новых штаммов коронавируса, например индийского штамма Дельта, коллективный иммунитет снизился на треть. Причиной тому — способность мутировавшего коронавируса быстрее и агрессивнее проникать в клетки. Врачи и ученые утверждают, что выработке коллективного иммунитета, необходимого для победы над пандемией, может помочь только массовая вакцинация.