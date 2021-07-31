МКС становится небезопасной. У России будет своя станция

Специалисты Научно-технического совета Роскосмоса считают, что использование российского сегмента МКС после 2024 года создаст дополнительные риски из-за плохого состояния оборудования. Поэтому Россия намерена выйти из международного проекта, разработав свою космическую станцию. Она, как считают в госкорпорации, станет перевалочным пунктом для полетов к Луне и к Марсу.

В «Роскосмосе» сообщили, что планируют прекратить использование Международной космической станции (МКС) до 2028 года. В госкорпорации считают, что после 2024 года эксплуатировать российский сегмент МКС небезопасно из-за старения значительной части оборудования.

Например, 29 июля на МКС произошел инцидент, связанный с многофункциональным лабораторным модулем «Наука», который прибыл на космическую станцию в тот же день. Когда экипаж открыл люк в модуль, у «Науки» внезапно включились двигатели. В результате МКС развернуло на 45 градусов. Ситуацию удалось стабилизировать, угрозы экипажу не было.

О технических проблемах на российском сегменте МКС сообщали и до этого. Ранее стало известно, что там есть трещины, через которые выходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. Руководитель полета РС МКС Владимир Соловьев считает, что после 2025 года будет лавинообразный выход из строя других элементов станции.

Тем не менее Россия не намерена прекращать изучение космоса.

Исследователи намерены создать свою станцию. «С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении «Роскосмоса» по итогам заседания президиума Научно-технического совета (НТС). Заседание состоялось 31 июля.

НТС рекомендовал госкорпорации технически проработать проектный облик РОСС (как в составе МКС, так и в независимом виде) и включить разработку эскизного проекта в действующую федеральную космическую программу ФКП-2025.

До того, как будет создана новая национальная станция, предприятия ракетно-космической отрасли должны поддерживать безопасность российского сегмента МКС. Кроме того, необходимо разработать сценарий завершения ее эксплуатации, согласовав его с партнерами.

Новая космическая станция должна стать, в частности, перевалочным пунктом для полетов к Луне и к Марсу.

«Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», — считают в Роскосмосе.

О том, что состояние российского сегмента МКС оставляет желать лучшего, сказал вице-премьер Юрий Борисов еще в апреле. Он констатировал: России необходимо сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Так Борисов прокомментировал необходимость создания российской орбитальной станции.

Предполагается, что первый базовый модуль должен быть готов в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году, пишет ТАСС.

В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что РФ к выходу из проекта МКС подталкивают санкции США против российских предприятий.

«Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина», — отметил он на парламентских слушаниях в Госдуме. Впервые предприятия «Роскосмоса» попали под санкции в декабре прошлого года.

По его словам, есть два возможных сценария развития событий. Первый предполагает работу сообща и «немедленное» снятие санкций. В случае реализации второго сценария Москва «разворачивает <...> национальные системы».

За все время существования международного космического проекта инвестиции всех стран-участниц МКС составили более $150 млрд, отметил в марте 2018 года тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. По его словам, ежегодно на поддержание и работу на МКС тратится более $5 млрд. Помимо России, в проекте принимают постоянное участие четыре страны: США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Всего 15 участников.

Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го. Этот исследовательский комплекс имеет модульную структуру. Сборка происходит путем последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами-участницами проекта.