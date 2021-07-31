Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
16-летний игрок «Аякса» погиб в автокатастрофе вместе... 31.07.2021, 23:59
Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана 31.07.2021, 23:55
В Екатеринбурге хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево и попала... 31.07.2021, 23:54
Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры... 31.07.2021, 23:44
Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ 31.07.2021, 23:37
Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа 31.07.2021, 23:32
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании 31.07.2021, 23:22
Шведский рекордсмен рассказал, как нелепое опоздание позволило ему выступать... 31.07.2021, 23:20
В Петербурге две велосипедистки врезались в автомобили на одном и... 31.07.2021, 23:15
СМИ: cуточный прирост случаев COVID-19 в США может вырасти до 300... 31.07.2021, 23:11
Наука

МКС становится небезопасной. У России будет своя станция

В Роскосмосе намерены завершить эксплуатацию российского модуля МКС после 2024 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
NASA
Специалисты Научно-технического совета Роскосмоса считают, что использование российского сегмента МКС после 2024 года создаст дополнительные риски из-за плохого состояния оборудования. Поэтому Россия намерена выйти из международного проекта, разработав свою космическую станцию. Она, как считают в госкорпорации, станет перевалочным пунктом для полетов к Луне и к Марсу.

В «Роскосмосе» сообщили, что планируют прекратить использование Международной космической станции (МКС) до 2028 года. В госкорпорации считают, что после 2024 года эксплуатировать российский сегмент МКС небезопасно из-за старения значительной части оборудования.

Например, 29 июля на МКС произошел инцидент, связанный с многофункциональным лабораторным модулем «Наука», который прибыл на космическую станцию в тот же день. Когда экипаж открыл люк в модуль, у «Науки» внезапно включились двигатели. В результате МКС развернуло на 45 градусов. Ситуацию удалось стабилизировать, угрозы экипажу не было.

О технических проблемах на российском сегменте МКС сообщали и до этого. Ранее стало известно, что там есть трещины, через которые выходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. Руководитель полета РС МКС Владимир Соловьев считает, что после 2025 года будет лавинообразный выход из строя других элементов станции.

Тем не менее Россия не намерена прекращать изучение космоса.

Исследователи намерены создать свою станцию. «С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении «Роскосмоса» по итогам заседания президиума Научно-технического совета (НТС). Заседание состоялось 31 июля.

НТС рекомендовал госкорпорации технически проработать проектный облик РОСС (как в составе МКС, так и в независимом виде) и включить разработку эскизного проекта в действующую федеральную космическую программу ФКП-2025.

До того, как будет создана новая национальная станция, предприятия ракетно-космической отрасли должны поддерживать безопасность российского сегмента МКС. Кроме того, необходимо разработать сценарий завершения ее эксплуатации, согласовав его с партнерами.

Новая космическая станция должна стать, в частности, перевалочным пунктом для полетов к Луне и к Марсу.

«Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», — считают в Роскосмосе.

О том, что состояние российского сегмента МКС оставляет желать лучшего, сказал вице-премьер Юрий Борисов еще в апреле. Он констатировал: России необходимо сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Так Борисов прокомментировал необходимость создания российской орбитальной станции.

Предполагается, что первый базовый модуль должен быть готов в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году, пишет ТАСС.

В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что РФ к выходу из проекта МКС подталкивают санкции США против российских предприятий.

«Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина», — отметил он на парламентских слушаниях в Госдуме. Впервые предприятия «Роскосмоса» попали под санкции в декабре прошлого года.

По его словам, есть два возможных сценария развития событий. Первый предполагает работу сообща и «немедленное» снятие санкций. В случае реализации второго сценария Москва «разворачивает <...> национальные системы».

За все время существования международного космического проекта инвестиции всех стран-участниц МКС составили более $150 млрд, отметил в марте 2018 года тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. По его словам, ежегодно на поддержание и работу на МКС тратится более $5 млрд. Помимо России, в проекте принимают постоянное участие четыре страны: США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Всего 15 участников.

Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го. Этот исследовательский комплекс имеет модульную структуру. Сборка происходит путем последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами-участницами проекта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отсрочка от реальной работы»: можно ли заработать в IT после онлайн-курсов
Помогает ли обучение в сети за деньги попасть в IT-компании
За кого болеть на Играх, день девятый: надежда на историческое золото в теннисе и гимнастике
Гимнасты Нагорный и Мельникова сразятся за золото Токио-2020 в финалах на отдельных снарядах
«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету
Какие пациенты болеют коронавирусом дольше всех
Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту газа с «Газпромом», а не ФРГ
Российские космонавты с МКС провели видеоэкскурсию по новому модулю «Наука»
Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса
Новости и материалы
16-летний игрок «Аякса» погиб в автокатастрофе вместе с 18-летним братом
Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана
В Екатеринбурге хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево и попала на видео
Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры в Нью-Йорке
Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании
Шведский рекордсмен рассказал, как нелепое опоздание позволило ему выступать на ОИ в Токио
В Петербурге две велосипедистки врезались в автомобили на одном и том же месте
СМИ: cуточный прирост случаев COVID-19 в США может вырасти до 300 тысяч
Спортсмены из США устроили акцию против своего партнера, обвиняемого в домогательствах
В Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19
В Латвии устроили парад в честь баскетболистов 3x3, победивших Россию на Олимпиаде
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
Серебряный призер Токио: в первую очередь я юрист, а в свободное время — стрелок
Глава внешней разведки России рассказал о знакомстве с Путиным
СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на детей в Подмосковье
Добронравов рассказал, когда выйдет последний сезон «Сватов»
Петр Ян — о бое за пояс UFC: Стерлинг — леди, цыпленок, я изобью его жестко
Все новости
«Для непритязательных миллионеров»: почему экотуризм в России проигрывает США
Эксперты рассказали о «нерешаемых» проблемах экотуризма в России
Су-35С упал в Охотское море, летчик катапультировался
У истребителя Су-35С при полете в Хабаровском крае отказал двигатель
«Надо меньше есть»: депутат — герой мема не заработал 2020-м ни одной копейки
Уральский депутат, советовавший в кризис меньше есть, задекларировал доход в 0 рублей
Зачем России учения на границе с Афганистаном
Военный эксперт раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений
Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»
В МИД России раскритиковали ответ Парижа на запрос о неонацистах в Киеве
«У нас нет проблем с идентичностью». Петр Порошенко написал ответ Путину
Экс-президент Украины прокомментировал статью Путина о единстве русского и украинского народов
Горящие курорты. Анталию объявили зоной бедствия
Россия продолжит оказывать помощь Турции в тушении лесных пожаров
Премьеры августа: новый «Отряд самоубийц», сиквел «Не дыши» и комедия с Дэдпулом
Какие фильмы выходят в августе
Такси, фуры и ОСАГО: что изменится в жизни автомобилистов в августе
Главные события автомобильной жизни на предстоящий месяц
Мода на антитела. Денис Проценко пояснил, в каком случае их действительно нужно измерять
Врач опроверг сведения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть
Их любимый лунный трактор: как американцы впервые покатались по Луне
Исполнилось 50 лет с момента первой поездки американцев по Луне
«Мои песни — стеб и ирония»: Dead Blonde — о бандитской романтике, зумерах и TikTok
Интервью с автором хитов «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» Dead Blonde
Спортсмены творят историю: все золотые медали России к экватору Олимпиады
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях