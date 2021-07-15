Нас ждет коллапс. Ученые предсказали крах общества к 2040 году

Современный подход к экономике и промышленности может привести к коллапсу цивилизации уже в ближайшие годы, опасаются американские ученые. Проблемы, предсказанные еще полвека назад, становятся все более явными, и сгладить последствия может лишь изменение приоритетов. Анализ показывает, что защита окружающей среды, новые технологии и инвестиции в образование и медицину позволят пройти критические этапы развития общества с наименьшими потерями.

В 1972 году группа исследователей из Массачусетского технологического института разработала статистическую модель, показавшую: погоня за экономическим ростом, без учета экологических и социальных издержек, к 2040 году приведет к краху общества. Нерациональное использование ресурсов планеты было способно спровоцировать упадок цивилизации.

Ученые разработали 12 сценариев дальнейшего развития общества, и варианты, наиболее соответствовавшие тенденциям развития в те годы, предрекали миру довольно мрачное будущее — к середине XXI века промышленный рост остановится из-за нехватки невозобновляемых ресурсов, инвестиции в их добычу приведут к недостаточному финансированию других сфер, сельское хозяйство придет в упадок, людям попросту перестанет хватать пищи. Экологические проблемы усугубят ситуацию, как ограничив экономические развитие, так и добавив проблем со здоровьем.

Тогда обозначенные пределы роста вызвали критику и мало кто принял исследование всерьез.

Однако более поздние наблюдения показали, что ученые были не слишком далеки от истины, и человечество следует по пути, соответствующему наиболее печальным сценариям.

Достаточного внимания переоценке моделей 1972 года, тем не менее, не уделялось.

Гайя Херрингтон, руководитель отдела устойчивого развития и анализа динамических систем международной сети аудиторских компаний KPMG, решила проверить, насколько выводы ученых актуальны сегодня. Исследование было опубликовано в журнале Yale Journal of Industrial Ecology.

«Учитывая непривлекательную перспективу коллапса, мне было интересно посмотреть, какие сценарии наиболее точно соответствуют эмпирическим данным на сегодняшний день, — поясняет Херрингтон. — В конце концов, книга, в которой описывалась эта модель мира, была бестселлером в 70-х годах, и к настоящему времени у нас есть несколько десятилетий эмпирических данных, которые можно было бы использовать для сравнения. Но, к моему удивлению, я не нашла работ, где оно бы проводилось. И решила сделать это сама».

Для оценки Херрингтон использовала десять ключевых переменных — численность населения, уровень рождаемости, уровень смертности, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, невозобновляемые ресурсы, уровень загрязнения, благосостояние людей и экологический след.

Расчеты на основе современных данных показали, что человечество продолжает придерживаться пути, способного привести к нехватке ресурсов, экологическим катастрофам и упадку общества в целом.

Это подтверждается также сообщениями Международного валютного фонда о «синхронном замедлении» глобального роста экономики и «неуверенном восстановлении» после эпидемии COVID-19, подчеркивает Херрингтон.

Не все сценарии предполагают катастрофический экономический спад, однако общий прогноз отличается мало — в дальнейшем условия существования людей будут лишь ухудшаться.

«Эти сценарии показывают прекращение роста в течение десятилетия или около того, — сообщает Херрингтон. — Таким образом, оба сценария показывают, что продолжать развивать бизнес прежними темпами, то есть добиваться непрерывного роста, невозможно. Даже в паре с беспрецедентным развитием и внедрением технологий, такой подход неизбежно приведет к снижению промышленного капитала, проблемам в сельском хозяйстве и падению уровня благосостояния в течение этого столетия».

В первоначальной работе ученые также предлагали сценарий, который позволил бы благодаря ответственному подходу к вопросам экологии и промышленности, здравоохранению, планированию семьи и прочим факторам избежать серьезных ухудшений и пройти через грядущий кризис достаточно мягко. По мнению Херрингтон, пойти по этому пути еще не поздно.

Оптимистичный сценарий предполагает устойчивое развитие, при котором наблюдается наименьшее снижение темпов экономического роста. Это станет возможным благодаря сочетанию технических инноваций и широкомасштабному инвестированию в здравоохранение и образование.

«Необходимые изменения будут нелегкими и создадут проблемы переходного периода, но устойчивое будущее все еще возможно», — уверена Херрингтон.

Нынешние данные показывают, что решения, принятые в следующее десятилетие, определят судьбу человеческой цивилизации на долгие годы. И, хотя времени осталось немного, Херрингтон надеется — смещение приоритетов в область охраны окружающей среды, социальной сферы и надлежащего управления позволят улучшить ситуацию и заложить основы для мира, ресурсов которого будет достаточно для всех.