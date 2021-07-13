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Наука

Разговор особый: как полиция США меняет голос при встрече с афроамериканцами

Ученые нашли расизм в беседах полицейских США с чернокожими водителями

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Depositphotos
С чернокожими водителями полицейские в США общаются более грубо и недружелюбно. Это подтвердил анализ многочисленных записей с нагрудных камер, который провели ученые.

Направленное против расизма американское движение Black Lives Matter не раз привлекало внимание к тому, как по-разному полицейские в США относятся к белым и чернокожим жителям страны. Теперь же ученые из Американской психологической ассоциации экспериментально показали, что это различие – не дискуссионный вопрос, а отношение к людям разного цвета кожи можно статистически уловить в едва заметных характеристиках голоса стражей порядка.

И различия эти можно обнаружить даже во время обыкновенного обращения дорожных полицейских к остановленным на дороге водителям. «Офицеры полиции – люди, представляющие закон, — пояснил необходимость исследования, профессор Николас Кэмп из университета Мичигана. – Сигналы, такие тонкие, как оттенки голоса офицеров, могут определять доверие населения к полиции как институту».

Для исследования, опубликованного в журнале Journal of Personality and Social Psychology, ученые собрали множество коротких аудиозаписей, сделанных с помощью нагрудных видеокамер при обращении полицейских к водителям.

Анализ записей однозначно показал, что в среднем тон полицейских при обращении к афроамериканцам становится менее дружелюбным, уважительным и непринужденным, чем когда они разговаривают с белыми участниками дорожного движения. Они также выяснили, что эти иногда слабо уловимые характеристики голоса вносят элемент недоверия между полицейскими и чернокожим населением.

Всего исследователи отобрали 250 аудиофрагментов разговоров продолжительностью десять секунд. Затем из них были удалены реплики водителей, чтобы были слышны только голоса полицейских. После этого с помощью звукового редактора в записях были отредактированы высокие частоты – метод, превращающий речь в неразборчивые звуки, но сохраняющий при этом тон разговора.

В ходе трех экспериментов 414 добровольцам (239 женщины и 175 мужчин), среди которых были студенты и местные водители, предложили прослушать получившиеся аудиозаписи и оценить тональность голоса. В ходе всех экспериментов участники назвали обращение к чернокожим водителям значительно менее дружелюбным, менее уважительным, чем при обращении к белым. Оценки эти были сделаны вслепую – то есть опрашиваемые не знали, к водителю с каким цветом кожи обращается полицейский. Кроме того, ученые отмечают, что среди самих добровольцев были и белые, и чернокожие, и латиноамериканцы, и азиаты.

Добровольцев спросили, имеют ли они негативный опыт общения с полицейскими. Выяснилось, что люди, считающие, что в прошлом с ними плохо обращались полицейские, в среднем оценивали прослушанные голоса как менее уважительные и дружелюбные, чем те, кто жалоб на обращение со стороны полицейских не имел.

В ходе другого эксперимента ученые попросили группу добровольцев прослушать 40 наиболее приятных голосов полицейских или 40 самых грубых и затем воссоздать образ воображаемых хозяев этих голосов. Участники, прослушавшие голоса грубых полицейских, описывали их как относящихся к гражданам неуважительно на основе расовых предрассудков.

Наконец, еще одну группу добровольцев попросили прослушать 20 аудиофрагментов записей, случайным образом отобранных из разговоров с белыми и чернокожими водителями, и ответить после этого о доверии к тем полицейским участкам, где работают предполагаемые хозяева голосов.

Оказалось, что в среднем на основе разговоров с чернокожими водителями добровольцы предполагали, что эти участки полиции вызывают меньше доверия населения. В целом, исследование показало, что анализ записей с нагрудных камер дает более детальный взгляд на расовую дискриминацию среди полицейских, чем другие методы, такие как анализ выданных постановлений о правонарушениях.

«Мы продемонстрировали новую методологию более широкого изучения разговоров между полицейскими и населением. Полицейские протоколы мало говорят нам о межличностных аспектах поведения полицейских, однако нагрудные камеры фиксируют нюансы их общения», — пояснили авторы работы.

«Записи с камер дают новую возможность различать оттенки в общении, которое может выглядеть одинаково на бумаге», — добавил Кэмп. По словам ученых, результаты исследования показали также эффективность специальных программ обучения, помогающих полицейским в выстраивании общения с гражданами.

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