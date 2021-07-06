«Нервный эксперимент»: марсолет улетел от марсохода

Марсианский вертолет Ingenuity продолжает удивлять публику и радовать своих создателей. Накануне он совершил свой девятый полет над поверхностью планеты, который стал знаковым, поскольку значительно превысил прошлые полеты по ряду параметров и приблизил аппарат к пределу своих возможностей.

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В коротком сообщении NASA очередной полет вертолета назван самым сложным с того момента, когда он впервые поднялся над поверхностью в апреле этого года.

Руководители миссии долго готовились к этому полету, в задачи которого входило отважиться на «быстрый полет над недружественной территорией» и улететь далеко от своего «хозяина» — марсохода Perseverance, на котором он высадился на планету в феврале этого года.

Вместо того, чтобы, как обычно, совершать недолгие полеты и зависания неподалеку от ровера, в этот раз вертолет совершил бросок над песчаной поверхностью, за раз установив сразу три полетных рекорда — дальности, длительности и путевой скорости.

close NASA/JPL-Caltech

Так, средняя скорость его движения составила 5 м/с, продолжительность полета – больше двух минут (166,4 с), при этом аппарат продолжал фотографировать окружающие особенности рельефа.

Прежний рекорд скорости полета составлял 4 м/с, дальности — 266 м, времени полета — 139,9 с. Рекорд дальности в этот раз удалось побить почти в 3 раза — вертолет пролетел 625 м.

Фактически вертолет впервые выполнил роль воздушного разведчика — задачу, которую перед ним никогда не ставили, но планировали решать в будущих миссиях с участием аналогичных летательных аппаратов.

В настоящее время марсоход Perseverance находится у восточного края района Сейта, интересного с научной точки зрения района с труднопроходимым рельефом. Песчаные дюны делают невозможным его пересечение колесной техникой. Поэтому ученые впервые заставили вертолет не следовать за ровером, а пустили его вперед, после чего он сел на юге района на ровной площадке.

Этот бросок стал новым испытанием и для собственной системы ориентации вертолета. «Бортовой алгоритм, позволяющий Ingenuity определять свое местоположение в пути, был спроектирован на относительно простой технологии полета над плоской поверхностью и не способен воспринимать крутые склоны и неровности, присутствующие в Сейте, — пояснили в NASA. — Неровности могут вызывать отклонения в несколько метров в определении высоты полета, но Ingenuity летит достаточно высоко, чтобы это было проблемой».

Кроме того, ученые опасались, что полет над незнакомой территорией вызовет сбои в прокладывании маршрута, поскольку бортовой компьютер мог неверно интерпретировать снимки поверхности, предполагая, что она плоская, и ошибиться с местом посадки на десятки футов или даже метров. Поэтому для посадки заранее была выбрана не конкретная точка, а круг радиусом 50 метров, и все прошло нормально.

«Успешный полет станет убедительной демонстрацией того, что летательный аппарат может дать в плане изучения Марса — быстро пролетать над непроходимой поверхностью и искать интересные для науки цели», — отметили в NASA.

Дерзкий полет стал проверкой и для системы связи вертолета, которая спроектирована, исходя из нахождения на расстоянии прямой видимости от марсохода, так что этот эксперимент признали самым «нервным» со времени первого подъема.

На снимке, присланном на Землю, видна тень вертолета на поверхности Марса, что говорит о нахождении Солнца близко к зениту в момент съемки.

Останавливаться ученые не хотят и намерены летать над Марсом еще как минимум два месяца. «Частью задач следующих месяцев будут дополнительные полеты, которые покажут, как может работать эта пляска между вертолетом и ровером», — пояснил Кен Фарли, научный руководитель миссии «Марс-2020» на прошедшей встрече MEPAG (группы, которая участвует в планировании миссий по исследованию Марса).

Ранее, глядя на успехи вертолета Ingenuity, ученые признали, что уже готовятся отправить на планету более совершенную и тяжелую машину. Предполагается, что аппарат Mars Science Helicopter будет иметь схему гексакоптера (шесть винтов) и массу 30 кг. Масса Ingenuity, для сравнения — всего 1,8 кг. Второй вариант — более легкий вертолет соосной схемы массой 4,6 кг. Оба смогут подниматься на высоту не более 2 км.