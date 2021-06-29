Ученые из США заявили о новом способе инфицирования коронавирусом

Коронавирус Sars-CoV-2 благодаря мутациям научился заражать даже те клетки человеческого организма, которые ранее были для него недоступны. Об этом заявили ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (штат Миссури), сообщает портал Phys.org.

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Вирус теперь может заражать клетки человека, если в них нет ангиотензин-превращающего фермента ACE2. Этот рецептор служит точкой входа вируса в клетку. К примеру, отмечается в сообщении, коронавирус научился инфицировать бывшие ранее к нему невосприимчивыми клетки аденокарциномы человека H522.

При этом глава НИИ вирусных инфекций центра «Вектор», доктор биологии Александр Семенов заявил РИА «Новости», что нет доказательств того, что коронавирус станет активнее заражать людей новым способом.

«Не доказано, что подобная мутация будет более жизнеспособной и что этот путь как-то более активен по сравнению с классическим», — отметил эксперт.

По его словам, нет также доказательств того, что вакцины не смогут нейтрализовать этот штамм. Сейчас прививки одинаково эффективны против всех существующих штаммов коронавируса.

Создан под человека?

Коронавирус Sars-CoV-2 еще на ранних стадиях отличался необычайно высокой приспособленностью к клеткам человека, это отличает его от других подобных вирусов. Ученые из австралийского Университета Флиндерса заявили, что вирус изначально «лучше» всего связывался с ферментом человеческих клеток ACE-2. Лишь потом шли различные животные – от панголина и собаки до змей и мышей. Обычно же у подобных вирусов способность проникать в клетки меняется в обратном порядке.

S-белок оригинального штамма уханьского коронавируса должен был так развиться путем отбора на человеческом рецепторе ACE2. Однако ученые подчеркивают, что пока точно нельзя сказать, был ли коронавирус создан искусственно «под человека».

В январе китайские ученые из Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян и Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу заявили, что Sars-CoV-2 может проникать в клетки легких и бронхов не через рецептор ACE2, а с помощью фермента AXL.

AXL представляет собой мембранный белок, задействованный в передаче сигналов от соединительных тканей во внутреннюю среду клетки. Он отвечает за ряд физиологических процессов: выживание клеток, их дифференциацию, иммунные ответы и многое другое.

Корона меняет кровь

21 июня группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови. Исследование было опубликовано в Biophysical Journal.

Специалисты изучили более 4 млн клеток крови 17 пациентов с COVID-19 острой формы, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек. Они стали контрольной группой. Результаты показали, что в долгосрочной перспективе коронавирусная инфекция влияет на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, приводя также к деформации некоторых клеток.

Некоторые из указанных изменений наблюдались у пациентов через семь месяцев после госпитализации. Ученые установили, что это является одним из примеров долгосрочных последствий инфекции, что с одной стороны объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при заболевании коронавирусом, а с другой, дефицит кислорода в клетках.

Индийский мутант

Коронавирус постоянно мутирует, приспосабливаясь к человеку. Сейчас в мире циркулирует множество различных штаммов. Наибольшее опасение вызывает возникший в Индии штамм «Дельта».

Эксперты отмечают высокую заразность индийского штамма, но пока сложно сказать, насколько он опасен. Об этом ТАСС говорила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — сказала она.

По ее словам, резкое увеличение числа заболевших COVID-19 в России может возникнуть именно по этой причине в случае пренебрежения противоэпидемическими мерами.

«Поэтому расслабляться сейчас никак нельзя и нужно как можно скорее привиться от нового коронавируса», — подытожила она.