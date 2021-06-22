«Неслыханные злодеяния»: как нацистские врачи ставили опыты в Крыму

ФСБ по Республике Крым и Севастополю в День памяти и скорби рассекретило архивные документы времен Великой Отечественной войны, свидетельствующие об опытах, которые гитлеровские врачи проводили над военнопленными и мирным советским населением в годы оккупации полуострова. Материалы оказались в распоряжении РИА «Новости».

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Агентство приводит срочное сообщение начальника отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковника Александра Никифорова под названием «О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе» на имя генерал-майора Николая Ковальчука, в то время занимавшего должность руководителя контрразведывательной организации СМЕРШа 4-го Украинского фронта.

В заключении сказано, что немецкий медицинский персонал проводил опыты над оккупированным населением. Гитлеровские врачи вырезали почки и сосуды у живых людей, а также выкачивали кровь у советских граждан для раненых немецких солдат.

»<...> немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы, — проводили «научные» работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением», — говорится в записке.

Факты опытов немецких врачей удалось установить в результате агентурно-оперативной работы разведки. В документе приводятся свидетельские показания бывшего служащего Первой Советской больницы в Симферополе Ивана Галкина, который во время оккупации работал санитаром прозекторской в немецком лазарете воздушного флота. Отделение размещалось как раз в здании этой больницы, а Галкин проинформировал контрразведку о злодеяниях оккупантов. По его словам, основную деятельность по опытам над солдатами осуществляли доцент Берлинского медицинского института, специалист по почечной системе Готфрид Кюнтер и его помощник Оскар Шульц, специализировавшийся на сосудах. Оба при этом были патологоанатомами.

«С этой целью они брали из лагерей русских военнопленных, а также содержали специальную группу при лазарете, храня это от русских в строжайшей тайне, над которыми проводили опыты со смертельным исходом», — отмечается в документе.

В подтверждение этих фактов Галкин указал, что обычно Кюнтер и Шульц проводили вскрытие в дневное время в их присутствии, после чего убирали тела в подвал или хоронили, возвращаясь к ним ночью или в то время, когда не будет свидетелей. Впервые Галкин и другие сотрудники обнаружили два трупа молодых людей примерно 17 лет, на которых не было видимых повреждений, кроме надрезов в области мочевидного отростка, а рядом стояли две банки с вырезанными органами, в январе 1942. Позднее сотрудники СМЕРШ нашли еще четыре тела, на которых была надета красноармейская форма, с подобными разрезами.

«Немецкие санитары, стоя у этих трупов, вели между собой разговор и смеялись над тем, как один [подопытный] храпел, когда они держали его за голову», — писал медик.

Впоследствии свидетели неоднократно замечали трупы с аналогичными травмами, у некоторых тел отсутствовал участок с сосудами и мышцами на шее. В больнице хранилось множество банок с органами и частями сосудов, а одежду погибших, судя по всему, сжигали. В отделении, где проводились вскрытия, присутствовали медицинские препараты для анестезии, что неуместно при работе патологоанатомов.

Также Галкин рассказал о случае с немецким санитаром, неким Франсом, когда объяснил свою рану на лице ударом сбежавшего «партизана-еврея». Советский персонал, по словам Галкина, в это не поверил и пришел к мнению, что Франс вел того человека «для производства» очередного опыта, а тот оказал сопротивление.

В документе также приведена история сына служителя прозектуры Игоря Старуна, нашедшего записку от русской группы военнопленных о том, что над ними проводят опыты и ставят уколы. По всей видимости, Старун рассказал о находке своему отцу, однако помочь пленным не удалось: сын и отец были расстреляны как партизаны.

Допрошенные санитарки прозектуры Татьяна Трухина и Нина Осипова подтвердили факты, о которых говорил Галкин. Дополнительно они рассказали еще об одной потенциальной свидетельнице Ефросинье, которая, по их словам, тоже видела опыты. Установить ее личность не удалось, поскольку Ефросинья была обвинена Кюнтером в шпионаже и расстреляна.

Чтобы скрыть опыты от советских граждан, врачи зачастую отправляли их из больницы домой, несмотря на загруженность. Осипова тем не менее увидела, как Кюнтер и его помощники анатомируют живого человека, а после отправляют биологические материалы в клиническую лабораторию.

«Другие свидетели показали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь для своих раненых солдат и офицеров. Над этими же военнопленными проводили опыты по действию тропакокаина как анестезирующего вещества. Тропакокаин вводили в каналы позвоночного столба путем укола в позвонок. После уколов наступала длительная атрофия конечностей, примерно до 20 суток», — подчеркивается в тексте заключения.

Спустя две недели после полученной телеграммы главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер вскрыли могилу на предположительном месте, где хоронили подопытных, обнаружив там части органов и тел 10-12 человек, принадлежавшие людям от 15 до 30 лет.