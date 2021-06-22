Сперматозоиды подсказали: в США раскрыли убийство времен Эйзенхауэра

3 января 1956 года в США трое мальчиков, гуляя вдоль реки у парка Уодсворт в Монтане, наткнулись на труп юноши у машины. Днем позже дорожный рабочий неподалеку обнаружил тело девушки.

Погибшими оказались 18-летний военнослужащий Ллойд Дуэйн Богл и старшеклассница Патриция Калицке. Они были парой и даже планировали брак. Оба были убиты выстрелом в голову, Калицке перед смертью изнасиловали.

Руки Богла были связаны за спиной его собственным ремнем. Заведенная машина стояла на ручнике. Деньги и ценные вещи были на месте.

close Great Falls Tribune

В ходе расследования зацепки появлялись и исчезали одна за другой, в список подозреваемых попадали даже известные гангстеры, но найти убийцу так и не удалось.

В 2001 году детектив Фил Маттесон, изучая улики, направил в криминалистическую лабораторию вагинальный мазок Калицке, взятый во время экспертизы трупа. В образце оказались сперматозоиды, которые не принадлежали Боглу.

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У следователей появилась надежда найти убийцу. Однако, перебрав около 35 подозреваемых, они так и не обнаружили совпадений между их образцами спермы и сперматозоидом из мазка.

Выходя на пенсию, Маттесон смирился с тем, что дело останется нераскрытым.

«Много разных людей занимались этим делом, и мы просто не смогли довести его до конца», — говорит он.

С 2012 года дело находилось в ведении детектива Джона Каднера. Раскрытые благодаря базам генеалогических данных дела последних лет вселили в него новую надежду, и он обратился в компанию Bode Technology, чтобы провести дополнительный анализ.

С помощью открытых баз генеалогических данных и образца ДНК возможного преступника полиция смогла найти совпадения и проследить, кому мог принадлежать образец, сообщает издание USA Today.

Это оказался местный житель Кеннет Гулд. Он родился 23 мая 1927 года, на момент совершения убийств ему было 29 лет. Гулд умер в 2007 году и был кремирован, так что полиции пришлось связаться с его детьми и взять у них образцы ДНК, чтобы проверить, действительно ли сперматозоид из влагалища Калицке принадлежал ему.

close Полиция округа Каскад Каунти

«Я не знал, как они отреагируют, когда я приду к ним и скажу: эй, мы подозреваем вашего отца в убийстве, — делится Каднер. — Но с ними оказалось приятно работать».

Дом семьи Гулд находился в Монтане, чуть более чем в полутора километрах от дома Калицке. Сам Кеннет любил ездить по окрестностям на лошади.

В 1952 году он женился на 16-летней Лулубелле Бранун. После убийств он продал свою недвижимость, семья несколько раз переезжала и в 1967 году осела в Миссури. В Монтану они больше не возвращались.

Во время следствия Гулда не было в списке подозреваемых, за какие-либо преступления он не привлекался. В 1943 был объявлен пропавшим без вести, но через неделю нашелся — сбежал от бабушки работать в другой город.

В 1960 году 4-летняя дочь Гулда, родившаяся за месяц до убийств, умерла после непродолжительной болезни.

Большинство родственников Калицке и Богла уже умерли, но те, с кем Каднеру удалось связаться, почувствовали облегчение от того, что дело закрыто. Он добавил, что детективы, которые работали над этим делом столько лет, разделяют те же чувства.

По словам Маттесона, для него самым важным было дать ответы членам семьи. Он выразил признательность каждому следователю за усердную работу, начиная с 1956 года.

Почему это дело раз за разом привлекало внимание следователей?

«Просто взгляните на обстоятельства, — говорит Каднер. — Это были два молодых, энергичных человека, которые пользовались большой популярностью среди своих сверстников... Следователи вложили в это дело всю душу. Они оставили частичку себя».

«Честно говоря, это наш долг, — добавляет шериф Джесси Слотер. — Наш долг - убедиться, что мы раскрыли дело».

Сейчас Слотер рассматривает возможность создать специальную группу для расследования нераскрытых дел с помощью новых технологий, как уже сделали в некоторых других штатах. Полиция рассчитывает, что дальнейшая работа в этом направлении позволит найти еще многих преступников.