Опасное вождение: почему дальнобойщикам нельзя есть фастфуд

Ежегодно в ДТП погибает около 1,35 млн человек. Наибольшему риску подвержены люди, чья профессия связана с вождением автомобиля — они проводят за рулем больше всего времени. Существуют несколько факторов, влияющих на риск — пол, возраст, опыт вождения. Но также, по всей видимости, роль может играть образ жизни — долгие поездки обычно связаны с недосыпом, ограниченной физической активностью и нездоровым питанием.

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Психологи из Китайской академии наук отобрали 389 мужчин-дальнобойщиков в одной из транспортных компаний Китая. Их возраст составил 31-60 лет, стаж вождения — 6-10 лет. Каждый водитель должен был сообщить, как часто он ел в последние 12 месяцев продукты из предоставленного списка, а также заполнить опросник для оценки физической и умственной усталости и анкеты, посвященные поведению за рулем и отношении к другим водителям на дороге.

Продукты, которыми питались дальнобойщики, относились к нескольким категориям: овощи, молочные продукты и яйца, нерафинированные зерновые, животные белки и закуски (жареные продукты, десерты и напитки с высоким содержанием сахара).

Рацион, богатый овощами, молочными и нерафинированными зерновыми продуктами, оказался тесно связан с наиболее безопасным поведением за рулем. При избытке животных белков наблюдалось большее количество случаев потери концентрации и незначительных нарушений ПДД.

Наиболее опасное вождение наблюдалось у тех, кто налегал на жареную пищу, десерты и напитки с высоким содержанием сахара.

Также питание было связано с уровнем усталости — при богатом овощами рационе она была менее выражена, при богатом белками и нездоровой пищей — более.

Питание влияет на уровень усталости и концентрации, и любовь к фастфуду может в итоге повысить риск ДТП, предупреждают ученые в статье в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Так как исследование основывалось на самоотчетах участников и в нем не учитывалась информация о курении, графике работы и других факторах, которые могли бы оказаться важными, авторы призывают отнестись к его результатам с осторожностью. Однако связь между неправильным питанием и поведением за рулем кажется им достаточно явной, чтобы обратить на нее внимание.

«Результаты данного исследования подтверждают связь между режимом питания и поведением за рулем в выборке профессиональных водителей грузовиков, — заключают авторы работы. — Более того, на основе анализа можно сделать вывод, что правильное питание, например, обилие овощей в рационе, может улучшить поведение за рулем. И наоборот, некоторые опасные виды поведения за рулем (ошибки при вождении, нарушения и т.п.) могут быть следствием нездорового питания, характеризующегося высоким потреблением жиров и сахаров».

Ранее австралийские специалисты из Университета Эдит Коуэн обнаружили еще один полезный эффект правильного питания — большое количество овощей в рационе оказалось способно снизить уровень стресса.

Несмотря на известную пользу правильного питания, далеко не все его придерживаются и потребляют рекомендованные ВОЗ 400-500 г овощей и фруктов в день. Чтобы выяснить, как это может сказаться на психическом здоровье, исследователи обратились к данным опроса почти 9000 человек возрастом 25 — 91 лет, собранным в рамках Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни. Участники исследования сообщали о своем питании, сдавали ряд анализов, а также заполняли опросник для оценки уровня стресса.

Оказалось, у участников, потреблявших около 470 грамм овощей и фруктов в день, симптомы стресса были на 10% менее выражены, чем у тех, кто ограничивался 230 граммами в день.

«Предыдущие исследования показали связь между потреблением фруктов и овощей и стрессом у молодых людей, но мы впервые видим аналогичные результаты у взрослых всех возрастов, — отмечает Радавелли-Багатини. — Результаты подчеркивают, что для людей важно придерживаться диеты, богатой фруктами и овощами, чтобы минимизировать влияние стресса».

Механизмы того, как именно овощи и фрукты помогают снимать стресс, до конца не ясны. По всей видимости, дело в содержании питательных веществ, считают исследователи.