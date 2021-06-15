Раньше, чем считалось: с какого возраста мы себя помним

Согласно более ранним исследованиям, люди помнят себя с возраста трех с половиной лет. Эксперт по детской амнезии доктор Кэрол Петерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда и ее коллеги предположили, что на самом деле первые воспоминания могут появляться намного раньше.

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«Когда у человека появляются первые воспоминания, они не привязаны к одной точке, и их восприятие может меняться, — говорит Петерсон. — Поэтому то, что люди называют первым воспоминанием, не всегда оказывается таковым, не представляет некую границу, до которой никаких воспоминаний нет.

Скорее, есть некий пул ранних воспоминаний, из которого и взрослые, и дети что-нибудь выбирают».

Однако если попросить человека назвать его первое воспоминание, а потом спросить еще о нескольких, он может описать события, происходившие раньше — иногда на целый год, отмечает Петерсон. Кроме того, люди часто ошибаются в датировке воспоминаний и считают, что были старше во время тех или иных событий, чем на самом деле.

Петерсон занималась исследованиями памяти, особенно способностью детей и взрослых вспоминать первые годы жизни, более 20 лет. Для исследования она отобрала 10 своих научных статей о детской амнезии, а также использовала ранее не опубликованные данные, собиравшиеся с 1999 года. Выводы команда изложила в статье в журнале Memory.

Всего команда Петерсон изучила воспоминания 992 человек. В 697 случаях исследователи располагали также данными о воспоминаниях родителей участников.

Как оказалось, людям действительно кажется, что на момент первых воспоминаний они были старше — это ясно из рассказов родителей, которые помнят, сколько лет было ребенку на момент определенных событий.

«Ребенок говорил, что событие произошло, когда ему было три года, а родители поправляли — нет, тогда ему было два», — рассказывает Петерсон.

На это указывают и ответы, полученные от участников в разном возрасте. В разные годы они описывали те же события, но по мере взросления считали, что в то время были старше.

«Спустя восемь лет после запомнившихся событий многие считали, что были тогда старше на целый год, — говорит Петерсон. — Таким образом, у детей с течением времени меняется мнение о возрасте, в котором они находились в запомнившийся момент».

Этот эффект называет телескопированием, говорит она.

«Когда вы думаете о чем-то, что происходило давно, это похоже на взгляд через линзу, — поясняет Петерсон. — Чем воспоминание более отдаленное, тем ближе оно кажется из-за эффекта телескопирования. Так дети приписывают целый год своим ранним воспоминаниям. Но мы обнаружили, что, когда ребенок или взрослый вспоминает о событиях, произошедших в возрасте четырех лет и старше, этого уже не происходит».

По словам исследователей, работа показывает, что на самом деле люди помнят гораздо более ранние события, чем им кажется, и получить доступ к этим воспоминаниям довольно легко.

«Одно исследование не дает полной картины, но когда работа за работой показывают одни и те же выводы, это становится довольно убедительным», — отмечает Петерсон.

Если учитывать искажения восприятия, приводящие к ошибкам в датировке воспоминаний, очевидно, что первые воспоминания на самом деле относятся к более ранним годам, чем принято считать, заключают исследователи. Так как погрешность составляет около года, вероятно, на самом деле люди помнят себя с возраста двух с половиной лет.

«Сейчас в исследованиях детских воспоминаний необходимо иметь задокументированные даты событий, с которыми можно было бы сравнить даты, отраженные в воспоминаниях, — делится Петерсон. — Это позволит избежать искажений из-за эффекта телескопирования и потенциальных ошибок со стороны родителей».

Кроме того, у большинства людей, по всей видимости, на самом деле больше ранних воспоминаний, чем они думают, и заставить их что-то вспомнить довольно просто. Исследователи надеются, что эти данные будут полезны в дальнейших исследованиях памяти и поиске способов борьбы с амнезией.