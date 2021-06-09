Зачатию не товарищ: на сколько алкоголь снижает шанс забеременеть

Специалисты из Луисвиллского университета проанализировали данные более раннего исследования, направленного на изучение репродуктивного здоровья женщин в целом. Исследователи наблюдали за 413 участницами 19-41 года на протяжении максимум 19 менструальных циклов. Женщины ежедневно заполняли дневник, где указывали количество выпитого алкоголя и его тип, а также в каждый цикл делали тест на беременность.

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Умеренным считалось потребление от трех до шести алкогольных напитков в неделю, обильным — более шести, а запойным — четыре и более напитка в один день. В качестве единицы измерения рассматривался небольшой бокал пива (355 мл), средний бокал вина (148 мл) или рюмка крепкого спиртного (44 мл). Также исследователи учли информацию о факторах, которые могли повлиять на результаты — возрасте, истории болезни, курении, ожирении, использовании противозачаточных средств и намерении забеременеть.

«Мы обнаружили, что обильное употребление алкоголя в любой фазе менструального цикла было связано с уменьшением вероятности зачатия по сравнению с полным отказом от алкоголя, — говорит доктор Кира Тейлор, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Human Reproduction. — Это важно, потому что некоторые женщины, которые пытаются зачать ребенка, могут считать, что пить в определенные периоды менструального цикла безопасно».

По сравнению с отказом от алкоголя, умеренное и обильное его употребление во время лютеиновой фазы (период между овуляцией и менструальным кровотечением) было связано с уменьшением шансов на зачатие примерно на 44%.

Обильное употребление алкоголя во время овуляторной фазы цикла (несколько дней перед лютеиновой фазой, в которые яйцеклетка перемещается из фолликула в маточную трубу) также оказалось связано со снижением шансов забеременеть на 61%.

«Во время лютеиновой фазы, то есть в последние две недели менструального цикла перед началом кровотечения, когда происходит процесс имплантации, не только обильное, но и умеренное умеренное потребление алкоголя снижает вероятность зачатия. Во время овуляции, обычно примерно на 14-й день цикла, употребление большого количества алкоголя (обильное или запойное питье) значительно снижало шансы забеременеть, — отмечает Тейлор. —

Если мы предположим, что у обычной здоровой, непьющей женщины из общей популяции, которая пытается зачать ребенка, вероятность зачатия в течение одного менструального цикла составляет примерно 25%, то в определенном цикле из 100 женщин забеременеют примерно 25 непьющих, около 20 умеренно пьющих и только около 11 сильно пьющих.

Но влияние умеренного потребления алкоголя в лютеиновой фазе более выражено, и только около 16 умеренно пьющих забеременели бы».

Кроме того, каждый дополнительный день употребления алкоголя был связан со снижением шансов на зачатие в лютеиновую фазу примерно на 19% и в овуляторную — на 41%. Вид напитка на результаты не влиял.

Методология исследования не позволяет с уверенностью говорить о причинно-следственной связи — механизм влияния алкоголя на зачатие еще предстоит изучить. Пока исследователи предлагают несколько возможных объяснений.

Так, алкоголь в организме, вероятно, способен помешать яйцеклетке выйти из фолликула в овуляторной фазе или снизить способность оплодотворенной яйцеклетки имплантироваться в матке.

У исследования был ряд ограничений, которые необходимо учесть в дальнейшей работе — участниц было не слишком много, они были стройнее, чем женщины в среднем, и не ставили перед собой цели зачать ребенка. Кроме того, так как участницы сами отчитывались о выпитом алкоголе, они могли занижать значения. Также в исследовании не учитывалось потребление алкоголя партнерами.

Поэтому полученные значения — довольно приблизительные, отмечает Тейлор, и их еще необходимо уточнить. И не стоит воспринимать результаты так, словно алкоголь способен предотвратить беременность, предостерегает она. Алкоголь — не противозачаточное средство, и при его употреблении даже в больших количествах забеременеть все еще возможно.