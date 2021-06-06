«Не мог ни руками, ни ногами двигать»: ученые выявили еще одно осложнение после COVID-19

Ученые Бирмингемского университета считают, что коронавирусная инфекция может привести к синдрому Гийена-Барре, когда у пациентов наблюдается мышечная слабость. Результаты исследования опубликованы в журнале «EurekAlert!».

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Один из авторов статьи профессор Алекс Рихтнер считает, что антитела, которые вырабатываются после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.

Британские специалисты установили, что первые симптомы заболевания — это онемение конечностей, в частности, ступней и кистей рук. Также у пациентов наблюдалась слабость в мышцах, боли, нарушения координации.

Эти проявления были у тех, за кем наблюдали ученые. Среди добровольцев были как те, кто перенес коронавирус в легкой форме, так и те, кто в тяжелой.

Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия. Заболевание проявляется нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Назван синдром по имени французских врачей Жоржа Гийена и Жана Барре, которые описали его в 1916 году.

Такой случай осложнения встречался и в России. В январе текущего года екатеринбургский телеканал «Студия — 41» рассказал об Алексее Фоминых — пациенте местного центра реабилитации. Летом прошлого года он перенес коронавирус в легкой форме, а в сентябре у него стали отниматься ноги и руки. Врачи отмечали, что на фоне общего ослабления синдром стал прогрессировать. По словам специалистов, данное заболевание встречается в РФ редко.

«Не мог ни руками, ни ногами практически двигать, но руки еще более-менее двигались. Сейчас я сам переворачиваюсь в кровати, могу вставать на четвереньки, могу хоть немножко лежа проверять ноги, это уже большой прогресс», — сказал Фоминых в комментарии телеканалу.

По данным «Студии-41», мужчина три месяца пролежал в больнице, в том числе и под аппаратом ИВЛ. Для восстановления ему понадобилась дорогостоящая реабилитация, но денег у Фоминых не было. Ему помог Фонд святой Екатерины, который взял на себя все расходы на помощь мужчине.

Для реабилитации он ежедневно занимался лечебной физкультурой, различными гимнастиками. Кроме того, специалисты подобрали ему специальное питание, так как за время нахождения в больнице он похудел на 33 кг.

Ранее ученые выявили, что коронавирус может привести не только к постковидному синдрому, при котором у пациентов, которые перенесли инфекцию в легкой форме, наблюдается боль в грудной клетке и мышцах, учащенное сердцебиение, кашель и проблемы с желудком, но и к опуханию языка до огромных размеров. Об этом в конце мая предупредил американский врач Джеймс Мелвилл, передает издание Daily Mail.

Он рассказал изданию о девяти известных ему случаях такого осложнения при заболевании коронавирусом. Большинство из пациентов были темнокожими, что натолкнуло его на мысль, что отек языка может быть связан с расой.

По словам ученого, все девять человек находились на ИВЛ, двое из них перенесли инсульт. У семерых пациентов язык опух уже тогда, когда они были в больнице — они не могли говорить, некоторые не имели возможности принимать пищу.

Увеличение языка — макроглоссия — может быть следствием опухолей или некоторых заболеваний (туберкулез, бластомикоз, сифилис). К отеку языка способны привести инсульты и долгое нахождение в лежачем состоянии. Кроме того, развитию этого осложнения могло способствовать то, что пациентов переворачивали на живот для облегчения дыхания. Но это не могло быть ключевым фактором, потому что не все, за кем наблюдал Мелвилл, лежали на животе.

При этом избавиться от сильно выраженной макроглоссии можно только хирургически. «На самом деле увеличение языка встречается часто, но не в такой степени, как у этих пациентов. Такие случаи крайне редки», — отмечал специалист. При этом причины развития такого осложнения неизвестны.