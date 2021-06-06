«Самолеты шли на малой высоте»: как Израиль уничтожил ядерный реактор Хусейна

В разное время создать атомную бомбу пытались многие страны исламского мира — Ливия, Сирия, Саудовская Аравия, Пакистан, Иран. Израиль весьма болезненно реагировал на эти попытки, опасаясь за собственную безопасность. Еще в 1960-е годы советские специалисты построили в Ираке небольшой ядерный реактор. В 1975 году вице-президент страны Саддам Хусейн посетил Францию и договорился с премьер-министром Жаком Шираком о сотрудничестве в ядерной области. Союз представлялся взаимовыгодным, поскольку французы были заинтересованы в иракской нефти. Уже в 1976-м был создан проект «Осирак». С 1977 года в рамках проекта во Франции стали изготовлять детали покрытия, а в Ираке строить два реактора — маленький демонстрационный исследовательский «Изида» и большой 70-мегаваттный тайный боевой «Осирис». Позже их переименовали в «Таммуз-2» и «Таммуз-1».

В 1978-м французы приступили к строительству на территории Ирака.

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В свою очередь, около 200 иракских ученых отправились во Францию изучать ядерную физику. Иракские техники и инженеры также проходили подготовку в Италии. Ирак закупал урановую руду у Португалии и Нигера. За происходящим в Ираке следила израильская разведка. Получив необходимые сведения, эксперты этой страны рассудили, что Багдад имеет материалы для создания минимум четырех атомных бомб.

«В израильской разведке собрались люди действия, и в апреле 1979 года готовые к отправке в Ирак детали реактора были взорваны во французском городке Ла-Сейн-сюр-Мер. Весной 1980 года в Израиле уже знали, в узких кругах, конечно, что через год у Ирака может быть бомба. Пресса молчала. Но затем в июле кто-то дернул за веревочку, и все газеты запестрели статьями на тему иракской ядерной угрозы», — отмечал в своей «Истории государства Израиль» историк Михаил Штереншис.

Израильское руководство было всерьез обеспокоено перспективной появления у Ирака атомной бомбы. Как заявлял представитель премьер-министра Менахема Бегина, «Израиль не может позволить себе сидеть и ждать, пока иракская атомная бомба упадет нам на голову».

21 сентября 1980 года началась война Ирака с Ираном.

Иранские самолеты атаковали ядерный реактор в 20 км от Багдада, но не смогли причинить ему сколь бы то ни было серьезный урон. Между тем на 26 апреля 1981-го были назначены выборы президента Франции. Кандидат Франсуа Миттеран во время предвыборной кампании обещал прекратить иракский ядерный проект. 10 мая он праздновал победу во втором туре. Тем не менее, новый министр иностранных дел Франции Клод Шейсон после выборов подтвердил, что проект продолжит пользоваться поддержкой правительства страны.

В самом Израиле на 30 июня 1981 года были назначены парламентские выборы. Премьер-министр Бегин и его партия «Ликуд» нуждались в ярком действии, способном привлечь электорат. По мнению историка Ирины Звягельской, решение об уничтожении иракского ядерного реактора принималось именно в предвыборном контексте.

Израильских летчиков сильно беспокоили иракские средства ПВО, созданные в СССР и опробованные во Вьетнаме. Они засекали высоколетящий самолет заблаговременно и успешно сбивали его ракетой. Поэтому лететь к цели предполагалось как можно ближе к земле. План операции предполагал использование восьми самолетов Lockheed F-16A в качестве ударных бомбардировщиков (каждый из них нес по две бомбы Mark 84) и шесть самолетов McDonnell Douglas F-15A для сопровождения.

Лететь предполагалось не кратчайшим путем, а через Красное море и затем территорию Саудовской Аравии. Расчет был на то, что саудовская система ПВО не успеет среагировать на стремительный пролет авиаотряда, а иракцы не будут ждать удара с этого направления. Операция получила название «Опера». Для ее проведения был выбран вечер воскресенья, чтобы избежать лишних жертв среди технического персонала. Заранее на иракскую территорию был заброшен спецотряд, задачей которого должно было стать спасение сбитых пилотов. По одной из версий, немалую помощь израильтянам оказали иранцы, заинтересованные в ослаблении Ирака.

7 июня 1981 года в 18:00 восемь бомбардировщиков F-16A и шесть истребителей прикрытия F-15 взлетели с авиабазы Эцион на Синайском полуострове, взяв курс на Багдад.

«Самолеты шли на малой высоте, чтобы избежать радаров. Радаров они действительно избежали, но у американцев над Ближним Востоком висел неподвижно разведывательный спутник, снабженный сверхчувствительным инфракрасным сенсором. Этот сенсор засек необычный сигнал над аравийской пустыней, и спутник стал автоматически настраивать свои телескопы и датчики на этот район. Датчики засекли 16 тепловых точек, быстро несущихся в нескольких метрах над песком пустыни. Потом настроился телескоп и определил аэродинамические контуры F-16A и F-15. Телеинформация стала напрямую передаваться в штаб-квартиру американской разведки», — отмечается в книге Штереншиса.

В 20:30 бомбардировщики приступили к набору высоты. Истребители оставались внизу. Через несколько минут летчики разглядели большое промышленное здание с высоким цементным куполом. Бомбардировщики заходили на цель по одному. Как и рассчитывали инициаторы операции, внезапная атака с воздуха застала иракцев врасплох. Еще не запущенный реактор был уничтожен за две минуты.

При бомбардировке погибли 10 военнослужащих армии Ирака и один французский специалист.

Вопреки ожиданиям, все самолеты вернулись в Израиль целыми, помощь спасателей не понадобилась. Уже в 22:00 первая из машин приземлилась на базе. 8 июня 1981-го израильское правительство официально заявило, что реактор разбомбили его самолеты. В специальном сообщении подчеркивалось, что атомная бомба была направлена против Израиля, поэтому реактор требовалось разбомбить до того, как он станет радиоактивно опасным. Со своей стороны, Ирак обвинил Израиль в авианалете на Багдад и реактор, а также в поставке вооружения Ирану.

«Помимо тактических целей, определивших выбор времени для операции, правительство Бегина преследовало далекоидущие стратегические цели — сохранить израильскую ядерную монополию в регионе и предотвратить появление у враждебного Израилю режима ядерного оружия», — констатировала историк Звягельская.

В Израиле многие встретили известие об ударе по Ираку как небывалый триумф. Люди выходили на улицы и праздновали успех военных летчиков.

Проведение операции было грубейшим нарушением международного права.

США осудили израильскую военную акцию. Президент Рональд Рейган отмечал, что Израиль своими действиями создает серьезные трудности для американской политики в регионе. Бегин послал Рейгану письмо, в котором объяснил, что в результате ядерного удара по Тель-Авиву погибли бы 60 тыс. человек. США открыто разделяли позицию Израиля касательно понятия самозащиты.

Несмотря на то что американцы проголосовали за резолюцию, осуждающую Израиль, после голосования США указали на то, что их решение обусловлено тем, что Израиль исчерпал мирные способы разрешения конфликта. Все остальные члены Совета безопасности выразили свое несогласие с действиями Израиля, проголосовав за первый параграф резолюции, где говорится, что Совбез осуждает военное нападение, организованное Израилем, нарушающее Устав ООН и другие нормы международного права.

Соперник израильского премьера, лидер «Партии труда» Шимон Перес объявил бомбардировку предвыборным трюком Бегина. Позднее он уверял, что еще до удара к нему обращались многие генералы и представители «Ликуда» с просьбой «спасти положение». Именно лидер оппозиции отговорил Бегина от удара по реактору «Осирак» 10 мая, поскольку, на его взгляд, это могло быть воспринято как демонстрация против Миттерана.

Как бы то ни было, выборы в Кнессет окончились победой «Ликуд», взявшей 48 мандатов – на пять больше, чем в 1977 году. «Партии труда» досталось 47 мандатов – на 15 меньше, чем на предыдущих выборах.