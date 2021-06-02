«Эффективность не подтверждается»: витамин D бесполезен при COVID-19

Витамин D, по-видимому, не защищает от COVID-19, как считалось ранее, сообщают исследователи из Макгиллского университета. С подробностями можно ознакомиться в статье в журнале PLOS Medicine.

Дефицит витамина D в организме — известный фактор риска развития COVID-19, поэтому многие ученые рассматривали витамин D в качестве средства, способного облегчить симптомы болезни.

В свете проведенных за последний год исследований о пользе витамина D как средства профилактики COVID-19, его влияние на течение болезни и риск заразиться привлекло внимание органов здравоохранения многих стран. Однако доказательств эффективности витамина D все еще слишком мало — большинство исследований были довольно низкого качества, проводились на небольшом количестве пациентов и могли не иметь контрольной группы. Чтобы получить больше информации о влиянии витамина D на COVID-19, исследователи решили обратиться к генетике.

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Авторы работы использовали генетические данные 4134 человек, переболевших COVID-19, и почти 1,3 млн непереболевших из 11 стран. Их интересовало, связана ли генетическая предрасположенность к более высокому уровню витамина D с течением болезни и ее исходом.

Однако исследование не выявило доказательств связи между генетически прогнозируемым уровнем витамина D и риском заболеть COVID-19. Более того, у заразившихся участников исследования уровень витамина D никак не влиял на тяжесть течения болезни или риск госпитализации.

По всей видимости, попытки повысить уровень витамина D с помощью биодобавок будут бесполезны в качестве меры борьбы с COVID-19, заключают ученые.

«Эффективность приема витамина D для улучшения исходов болезни не подтверждается данным исследованием», — заключают авторы работы.

«Большинство исследований витамина D очень трудно интерпретировать, поскольку их результаты не скорректированы с учетом известных факторов риска развития тяжелой формы COVID-19 (например, пожилой возраст, помещение в стационар, наличие хронических заболеваний), которые также связаны с низким уровнем витамина D, — говорит Батлер-Лапорт. — Поэтому лучшим способом ответить на вопрос о влиянии витамина D были бы рандомизированные испытания, но они сложны и ресурсоемки, а во время пандемии занимают много времени».

«Перспектива, что витаминные добавки можно использовать для профилактики или чтобы улучшить состояние, весьма привлекательна, — говорит эпидемиолог из Университета Отаго Майкл Бейкер. — Но исследование не подтверждает такую возможность».

Кроме того, у исследования был ряд ограничений. Так, в нем не участвовали люди с дефицитом витамина D, поэтому нельзя исключить, что в их случае прием добавок все-таки будет полезен. Также, в распоряжении ученых были лишь данные европеоидов, поэтому результаты нельзя распространять на представителей других рас — например, у людей с темной кожей способность к выработке витамина D обычно снижена, что может сказываться на результатах.

«Одна из проблем в том, что часто люди, принимающие витамин D, чем-либо еще отличаются от людей, которые этого не делают. Чтобы выяснить, действительно ли витамин D обладает защитным действием, нам нужны более качественные испытания», — добавляет Бейкер.

Ранее в пользе витамина D усомнились и бразильские врачи.

Исследователи из Университета Сан-Паулу выяснили, что введение витамина D в высоких дозах пациентам с тяжелой формой COVID-19 никак не влияет на течение болезни и смертность.

Впрочем, выраженного вреда витамин D тоже не нанес — единственным побочным эффектом оказалась рвота, появившаяся у одного из пациентов.

Впрочем, однозначные выводы авторы работы делать не стали. Во-первых, у большинства больных был нормальный уровень витамина D в организме — выраженный дефицит наблюдался лишь у четверти. Во-вторых, исследование было сосредоточено на пациентах в состоянии средней и высокой тяжести. Не исключено, что витамин D способен принести пользу при менее выраженных симптомах — исследования других средств показали зависимость эффекта от тяжести заболевания.