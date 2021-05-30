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Стрельба по сапогам: как Гитлер завоевал Крит

80 лет назад нацисты захватили и оккупировали остров Крит

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Высадка немецких парашютистов на Крит, 1941 год Высадка немецких парашютистов на Крит, 1941 год
Высадка немецких парашютистов на Крит, 1941 год

Высадка немецких парашютистов на Крит, 1941 год

Wikimedia Commons
30 мая 1941 года части вермахта приступили к оккупации Крита. Проигравшие сражение за остров британские и греческие войска в спешном порядке эвакуировались в Египет. Захват последнего оплота сопротивления в Греции вошел в историю как крупнейшая воздушно-десантная операция нацистской Германии за весь период Второй мировой войны. Немцы добились успеха ценой высоких потерь. Поэтому Адольф Гитлер принял решение ограничить в дальнейшем проведение таких операций.
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21 апреля 1941 года Греция сдалась нацистской Германии. Акт о капитуляции подписал генерал Георгиос Цолакоглу, не имевший на это полномочий от правительства. Победа далась немцам легко. Солдаты слали домой вдохновенные письма, признаваясь родным: «Это радостная для нас война. Мы все такие загорелые и абсолютно уверенные в победе». Немецкий генерал авиации Вольфрам фон Рихтгофен сравнивал артиллерийский огонь по древним греческим городам с фейерверком.

«У меня начинает закрадываться мысль, не льстим ли мы грекам таким мощным ударом», — заявлял он.

В Германию был угнан подвижной состав железных дорог и автотранспорта, вывезено все ценное промышленное оборудование, оставшиеся запасы продовольствия и сырья. Резко упало производство сельскохозяйственной продукции. Обесценилась драхма, расцвела спекуляция и сильно выросли цены. Следствием немецкой оккупации явились голод и высокая смертность среди населения Греции. Над древним Акрополем поднялся флаг со свастикой.

После занятия вермахтом Афин 27 апреля 1941 года началась эвакуация британских войск из Греции. Греческое правительство и король перебрались на Крит. Еще до завершения кампании в Греции германское командование приступило к подготовке операции по захвату острова, который служил для Англии важным опорным пунктом в восточной части Средиземного моря: отсюда британская авиация могла бомбить румынские нефтяные предприятия и держать под ударом немецкие морские и наземные коммуникации в Юго-Восточной Европе.

В свою очередь, овладение Критом предоставляло державам «оси» плацдарм для установления контроля над Суэцким каналом и расширения фронта в странах Ближнего Востока.

Кроме того, захват острова позволял вермахту ликвидировать остатки британского экспедиционного корпуса. Не в последнюю очередь ввиду названных причин операция «Меркурий» стала одной из крупнейших воздушно-десантных операций Второй мировой войны.

Первый этап операции предусматривал захват критских аэродромов немецкими десантниками. Затем на остров должны были высадиться с воздуха основные силы – 7-я воздушно-десантная (около 16 тыс. человек) и 5-я горнострелковая (порядка 8 тыс. солдат и офицеров) дивизии с орудиями и мотоциклами. Переброску десанта осуществляли свыше 500 транспортных самолетов Junkers Ju-52, 70 планеров и до 400 бомбардировщиков. Общее командование операцией было поручено генералу Александру Лере.

Гарнизон Крита насчитывал около 14 тыс. греческих солдат и офицеров. Они имели лишь шесть танков и слабую артиллерию.

Кроме того, на острове находилось до 30 тыс. британских военнослужащих (в том числе австралийцы и новозеландцы), которые при эвакуации сохранили только личное стрелковое оружие. Корпус получил прозвище Creforce. Командующий британскими войсками на Крите Бернард Фрейберг предвидел вторжение немцев и предполагал, что оно произойдет с моря. Для обороны острова было привлечено четыре линкора, авианосец, восемь крейсеров и несколько десятков эсминцев. Защищать Крит было непросто. Почти все гавани и аэродромы находились на северном побережье и были очень уязвимы для воздушных атак.

«С того самого момента, как в ноябре 1940 года английские войска оккупировали остров, командованию было понятно, что для немцев единственным возможным способом захватить Крит была высадка воздушного десанта, — отмечал британский историк Энтони Бивор. – Присутствие в восточном Средиземноморье мощного английского флота в противовес небольшому количеству боевых кораблей стран «оси» полностью исключало нападение на остров с моря».

За полгода нахождения на Крите британцы не смогли превратить его в неприступную крепость, как того требовал Уинстон Черчилль. Едва началось строительство дороги от южного берега, а сооружение новых аэродромов не продвигалось. Воздушное пространство почти не контролировалось.

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Критская воздушно-десантная операция, 20 мая — 1 июня 1941 года Критская воздушно-десантная операция, 20 мая — 1 июня 1941 года
Критская воздушно-десантная операция, 20 мая — 1 июня 1941 года

Критская воздушно-десантная операция, 20 мая — 1 июня 1941 года

Советская военная энциклопедия

Критская операция началась 20 мая 1941 года. Активно использовалась авиация. Рано утром немецкие десантники начали высадку в районе трех аэродромов острова. Их встретили огнем из ружей и пулеметов. Британцам и грекам удалось в течение дня отбить Ираклион и Ретимнон, при этом в Малеме немецкие парашютисты сумели закрепиться ценой больших потерь.

«Новозеландцы азартно расстреливали парашютистов, пока те спускались на землю, — указывал Бивор. – Офицеры приказали целиться в их сапоги, сделав, таким образом, поправку на скорость падения. Зацикленность Фрейберга на «морском вторжении» привела к тому, что он отказался вводить в бой артиллерию и резервы. Это было грубой ошибкой, а самым правильным тактическим решением была бы организация немедленной контратаки, пока немецкие парашютисты не успели сосредоточиться».

21 мая на помощь немецким десантникам было сброшено подкрепление. Возросшие силы наступавших оттеснили защитников Крита к южному побережью. 27 мая американский посол в Египте Александр Кирк характеризовал обстановку на Крите как «чрезвычайно серьезную, если не отчаянную». 28 мая на остров высадились с моря около 3 тыс. итальянцев.

В ночь с 28 на 29 мая британский флот начал эвакуацию войск в Египет. Оставшиеся части капитулировали.

30 мая 1941 года немцы уже контролировали значительную часть территории Крита. Организованное сопротивление прекратилось. Начинался долгий период оккупации острова силами вермахта. Им достались богатые трофеи: 136 орудий, 30 танков и бронеавтомобилей, огромное количество всевозможного легкого пехотного оружия и большие склады с различным имуществом. Нанеся в битве за Крит серьезные потери Королевским ВМС, немцы считали, что отомстили за потопленный британцами линкор «Бисмарк». Так было окончательно ликвидировано независимое греческое государство.

На Крите вермахт понес самые серьезные потери с начала Второй мировой войны. В боях за остров было сбито 200 немецких самолетов (в том числе 119 транспортных). Британцы в этом воздушно-морском сражении лишились 47 самолетов, трех крейсеров и шести эсминцев.

Потери немцев составили: убитыми — 1915 человек, пропавшими без вести — 1759, ранеными — 2594. Кроме того, соединения немецкой авиации потеряли убитыми 76 и пропавшими без вести 236 человек. Проанализировав итоги кампании, Адольф Гитлер принял решение избегать впредь крупных десантных операций. Союзники же стали активно развивать парашютно-десантные части.

Уже после битвы генерал Фрейберг признался: «Мы ожидали в первую очередь десант с моря, а не с воздуха».

С потерей Крита британцы утратили контроль над Эгейским морем. В то же время, по мнению западных историков, оборона острова задержала реализацию германских планов в Сирии и Ираке.

Немало защитников острова вынужденно или добровольно остались на Крите, укрывшись в горах или у партизан. Часть из них впоследствии попала в плен к немцам, другие присоединились к местным повстанцам. Уже 2 июня 1941 года клятву борьбы с оккупантами до победного конца принес первый объединенный отряд Сопротивления. Важную роль в консолидации движения сыграла Греческая православная церковь.

В конце июня несколько офицеров греческой армии приняли решение не покидать Крит, а создать на острове тайную организацию с целью «укрепления и поддержания морального духа жителей, заботы о каждом гонимом и брошенном в тюрьмы, наблюдения за передвижением оккупационных войск и сбора информации об их планах и действиях».

Немцы пытались воспрепятствовать объединению повстанцев.

Известны и проявления вандализма по отношению к церквям.

Так, на Крите оккупанты сломали распятие в храме Святого Николая в Галатасе, стреляли по иконам из ружей, перекопали могилы митрополитов, разрисовали церкви обнаженными женщинами.

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