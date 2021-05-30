Стрельба по сапогам: как Гитлер завоевал Крит

21 апреля 1941 года Греция сдалась нацистской Германии. Акт о капитуляции подписал генерал Георгиос Цолакоглу, не имевший на это полномочий от правительства. Победа далась немцам легко. Солдаты слали домой вдохновенные письма, признаваясь родным: «Это радостная для нас война. Мы все такие загорелые и абсолютно уверенные в победе». Немецкий генерал авиации Вольфрам фон Рихтгофен сравнивал артиллерийский огонь по древним греческим городам с фейерверком.

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«У меня начинает закрадываться мысль, не льстим ли мы грекам таким мощным ударом», — заявлял он.

В Германию был угнан подвижной состав железных дорог и автотранспорта, вывезено все ценное промышленное оборудование, оставшиеся запасы продовольствия и сырья. Резко упало производство сельскохозяйственной продукции. Обесценилась драхма, расцвела спекуляция и сильно выросли цены. Следствием немецкой оккупации явились голод и высокая смертность среди населения Греции. Над древним Акрополем поднялся флаг со свастикой.

После занятия вермахтом Афин 27 апреля 1941 года началась эвакуация британских войск из Греции. Греческое правительство и король перебрались на Крит. Еще до завершения кампании в Греции германское командование приступило к подготовке операции по захвату острова, который служил для Англии важным опорным пунктом в восточной части Средиземного моря: отсюда британская авиация могла бомбить румынские нефтяные предприятия и держать под ударом немецкие морские и наземные коммуникации в Юго-Восточной Европе.

В свою очередь, овладение Критом предоставляло державам «оси» плацдарм для установления контроля над Суэцким каналом и расширения фронта в странах Ближнего Востока.

Кроме того, захват острова позволял вермахту ликвидировать остатки британского экспедиционного корпуса. Не в последнюю очередь ввиду названных причин операция «Меркурий» стала одной из крупнейших воздушно-десантных операций Второй мировой войны.

Первый этап операции предусматривал захват критских аэродромов немецкими десантниками. Затем на остров должны были высадиться с воздуха основные силы – 7-я воздушно-десантная (около 16 тыс. человек) и 5-я горнострелковая (порядка 8 тыс. солдат и офицеров) дивизии с орудиями и мотоциклами. Переброску десанта осуществляли свыше 500 транспортных самолетов Junkers Ju-52, 70 планеров и до 400 бомбардировщиков. Общее командование операцией было поручено генералу Александру Лере.

Гарнизон Крита насчитывал около 14 тыс. греческих солдат и офицеров. Они имели лишь шесть танков и слабую артиллерию.

Кроме того, на острове находилось до 30 тыс. британских военнослужащих (в том числе австралийцы и новозеландцы), которые при эвакуации сохранили только личное стрелковое оружие. Корпус получил прозвище Creforce. Командующий британскими войсками на Крите Бернард Фрейберг предвидел вторжение немцев и предполагал, что оно произойдет с моря. Для обороны острова было привлечено четыре линкора, авианосец, восемь крейсеров и несколько десятков эсминцев. Защищать Крит было непросто. Почти все гавани и аэродромы находились на северном побережье и были очень уязвимы для воздушных атак.

«С того самого момента, как в ноябре 1940 года английские войска оккупировали остров, командованию было понятно, что для немцев единственным возможным способом захватить Крит была высадка воздушного десанта, — отмечал британский историк Энтони Бивор. – Присутствие в восточном Средиземноморье мощного английского флота в противовес небольшому количеству боевых кораблей стран «оси» полностью исключало нападение на остров с моря».

За полгода нахождения на Крите британцы не смогли превратить его в неприступную крепость, как того требовал Уинстон Черчилль. Едва началось строительство дороги от южного берега, а сооружение новых аэродромов не продвигалось. Воздушное пространство почти не контролировалось.

close Критская воздушно-десантная операция, 20 мая — 1 июня 1941 года Критская воздушно-десантная операция, 20 мая — 1 июня 1941 года Советская военная энциклопедия

Критская операция началась 20 мая 1941 года. Активно использовалась авиация. Рано утром немецкие десантники начали высадку в районе трех аэродромов острова. Их встретили огнем из ружей и пулеметов. Британцам и грекам удалось в течение дня отбить Ираклион и Ретимнон, при этом в Малеме немецкие парашютисты сумели закрепиться ценой больших потерь.

«Новозеландцы азартно расстреливали парашютистов, пока те спускались на землю, — указывал Бивор. – Офицеры приказали целиться в их сапоги, сделав, таким образом, поправку на скорость падения. Зацикленность Фрейберга на «морском вторжении» привела к тому, что он отказался вводить в бой артиллерию и резервы. Это было грубой ошибкой, а самым правильным тактическим решением была бы организация немедленной контратаки, пока немецкие парашютисты не успели сосредоточиться».

21 мая на помощь немецким десантникам было сброшено подкрепление. Возросшие силы наступавших оттеснили защитников Крита к южному побережью. 27 мая американский посол в Египте Александр Кирк характеризовал обстановку на Крите как «чрезвычайно серьезную, если не отчаянную». 28 мая на остров высадились с моря около 3 тыс. итальянцев.

В ночь с 28 на 29 мая британский флот начал эвакуацию войск в Египет. Оставшиеся части капитулировали.

30 мая 1941 года немцы уже контролировали значительную часть территории Крита. Организованное сопротивление прекратилось. Начинался долгий период оккупации острова силами вермахта. Им достались богатые трофеи: 136 орудий, 30 танков и бронеавтомобилей, огромное количество всевозможного легкого пехотного оружия и большие склады с различным имуществом. Нанеся в битве за Крит серьезные потери Королевским ВМС, немцы считали, что отомстили за потопленный британцами линкор «Бисмарк». Так было окончательно ликвидировано независимое греческое государство.

На Крите вермахт понес самые серьезные потери с начала Второй мировой войны. В боях за остров было сбито 200 немецких самолетов (в том числе 119 транспортных). Британцы в этом воздушно-морском сражении лишились 47 самолетов, трех крейсеров и шести эсминцев.

Потери немцев составили: убитыми — 1915 человек, пропавшими без вести — 1759, ранеными — 2594. Кроме того, соединения немецкой авиации потеряли убитыми 76 и пропавшими без вести 236 человек. Проанализировав итоги кампании, Адольф Гитлер принял решение избегать впредь крупных десантных операций. Союзники же стали активно развивать парашютно-десантные части.

Уже после битвы генерал Фрейберг признался: «Мы ожидали в первую очередь десант с моря, а не с воздуха».

С потерей Крита британцы утратили контроль над Эгейским морем. В то же время, по мнению западных историков, оборона острова задержала реализацию германских планов в Сирии и Ираке.

Немало защитников острова вынужденно или добровольно остались на Крите, укрывшись в горах или у партизан. Часть из них впоследствии попала в плен к немцам, другие присоединились к местным повстанцам. Уже 2 июня 1941 года клятву борьбы с оккупантами до победного конца принес первый объединенный отряд Сопротивления. Важную роль в консолидации движения сыграла Греческая православная церковь.

В конце июня несколько офицеров греческой армии приняли решение не покидать Крит, а создать на острове тайную организацию с целью «укрепления и поддержания морального духа жителей, заботы о каждом гонимом и брошенном в тюрьмы, наблюдения за передвижением оккупационных войск и сбора информации об их планах и действиях».

Немцы пытались воспрепятствовать объединению повстанцев.

Известны и проявления вандализма по отношению к церквям.

Так, на Крите оккупанты сломали распятие в храме Святого Николая в Галатасе, стреляли по иконам из ружей, перекопали могилы митрополитов, разрисовали церкви обнаженными женщинами.