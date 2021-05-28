«Почитали убитых в бою»: сирийский курган оказался древнейшим военным мемориалом

Курган на севере Сирии (так называемый Белый монумент в населенном пункте Телл-Банат в долине реки Евфрат) оказался старейшим известным военным мемориалом в мире. К такому выводу пришла международная группа ученых, опубликовавшая свое исследование в журнале Antiquity. Рукотворный земляной комплекс был возведен во времена Месопотамии.

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Курган традиционно считался древней братской могилой вражеских воинов.

Однако археологи уверяют, что Белый монумент – это памятник солдатам армии, погибшим, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры.

К такому выводу авторы исследования пришли после анализа систематического размещения останков. Отмечается, что воины были похоронены вместе с ослами, тянувшими боевые колесницы, и военным снаряжением. Предполагается, что некоторые были убиты 4400 лет назад.

О могильных курганах с трупами неприятельских солдат известно из месопотамских надписей. Их возводили как символ победы. При этом археологических примеров таких курганов до последнего времени обнаружено не было. Белый монумент — другой случай. Исследования высокого кургана у Телл-Банат показали, что среди погребенных там преобладали взрослые мужчины и подростки (идентифицированы останки и 8-10-летних детей). Авторы полагают, что они были военнослужащими регулярной армии. Их хоронили бережно, а не так, как, скорее всего, поступили бы с врагами. Конструкция кургана показывает, что он был возведен для того, чтобы почтить память павших на войне.

«Древние люди почитали убитых в бою, как и мы сегодня», — подчеркнула ведущий автор исследования Энн Портер из Университета Торонто.

Археолог добавила, что юный возраст некоторых воинов удивлять не должен, ведь и в наше время дети-солдаты активно вербуются для участия в вооруженных конфликтах.

Белый монумент рассматривают и как свидетельство попыток неизвестной месопотамской цивилизации взять регион под контроль путем применения военной силы. К слову, памятник называют белым потому, что для придания блеска он был покрыт гипсом. Курган достигает 22 м в высоту и 100 м в диаметре.

В своем исследовании ученые заключают, что строительство мемориала проходило минимум в три этапа и стало важным сигналом для проживавших поблизости общин. Полученные выводы увеличивают вероятность новых открытий при дальнейшем изучении других памятников в Северной и Центральной Сирии.

«Мы не знаем, победили ли в битве погребенные в Телл-Банате люди или проиграли. Но мы точно знаем, что их тела были доставлены из другого места, возможно, спустя много времени после сражения. Их похоронили в огромном кургане, который виден на мили вокруг», — подытожила Портер.

Последнюю часть кургана образовали привезенные откуда-то для перезахоронения фрагменты тел. Они были погребены таким образом, чтобы подчеркнуть функции усопших в битве.

Большая часть Телл-Баната оказалась затоплена в результате строительства в конце 1990-х плотины Тишрин в нескольких километрах ниже по течению Евфрата.

По словам профессора Портер, некоторые остатки комплекса были повреждены боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось об обнаружении в развалинах раннехристианской церкви в Салониках могилы древнеримского воина. По мнению исследователей, солдат был романизированным варваром, который не отказался от своих корней, несмотря на принятие христианства. Об этом свидетельствует найденный в захоронении «сложенный» меч – атрибут языческого ритуала. Такие находки характерны для Северной Европы и совершенно нетипичны для Южной. Известно, что подобные мечи использовались вспомогательными кавалерийскими войсками римской армии. Учитывая важность места захоронения, ученые сделали вывод, что покойный был офицером высокого ранга.

Также стало известно о героическом поступке римского солдата, погибшего от извержения Везувия в 79 году н. э.

В последние минуты своей жизни он пытался спасти жителей Геркуланума – одного из городов, уничтоженных стихийным бедствием.

В ходе недавних раскопок на месте обнаружения скелета легионера была обнаружена часть его доспехов и рюкзак с небольшими столярными инструментами. Археологи также нашли кожаный пояс, украшенный серебряными и золотыми пластинами.

Солдат принял смерть с мечом в руках. Кроме того, к его поясу был прикреплен кинжал. Поблизости находилась лодка. На земле рядом с останками лежала горсть монет. Общая сумма соответствует месячному жалованью преторианцев, которые служили в личной гвардии императоров. Анализ костей военного показал, что в момент смерти ему было 40-45 лет. Он находился в хорошей физической форме и хотел помочь обреченным людям. В своем заявлении археологи назвали солдата героем.