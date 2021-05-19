«Травить их газом!»: как Тухачевский воевал с Тамбовской республикой

Почему Тамбовщина не покорилась большевикам

В Тамбовской губернии было неспокойно с первых дней провозглашения советской власти. Известия о революции в Петрограде спровоцировали в городах акции протеста. В конце мая 1918 года началась мобилизация в Красную армию, не встретившая на зажиточной Тамбовщине широкой поддержки. Призывники прятались на чердаках и в погребах, в соседних деревнях, в полях и лесах. От службы в большевистских войсках уклонилось более половины подлежавших мобилизации мужчин. Случалось, что призывники поднимали мятежи и устраивали погромы прямо на пунктах сбора. 17-19 июня 1918-го в Тамбове произошло первое антисоветское восстание.

Не желавшие идти в РККА на три дня свергли советскую власть, арестовали комиссаров и разошлись по своим домам.

Реклама

«Большинство советских источников утверждают, что восстание тамбовских крестьян началось в 1920 году. Это неверно — оно возникло в начале 1918 года, как только самозваная власть коммунистов начала навязывать свои порядки, — отмечал в своей книге «Тамбовское восстание 1918–1921 гг. и раскрестьянивание России 1929–1933 гг.» краевед Борис Сенников. — Сначала восстание носило местный характер и проходило в некоторых районах Тамбовской губернии. Затем оно ширилось и крепло, а в 1920 году, охватив уже почти всю губернию, приобрело формы организованного восстания, которое доставило много головной боли власти коммунистов».

В 1919 году Тамбовщину поразила эпидемия тифа, врачей и лекарств не хватало. Вдоль дорог орудовали банды. Цены выросли в сотни раз, и горожане не могли позволить себе самые элементарные продукты. Почти в два раза увеличилась преступность, с которой не справлялась советская милиция и ЧК. Важным событием в жизни губернии стал знаменитый рейд донских казаков под командованием Константина Мамантова по советским тылам во время похода белогвардейцев на Москву. 17 августа казаки почти без сопротивления взяли Тамбов и находились там в течение нескольких недель. Советские партработники бежали.

Сведения о деятельности корпуса Мамантова значительно отличаются у разных исследователей.

Так, согласно историку Ирине Двухжиловой, «в Тамбове, Козлове и в других городах казаки разграбили все склады, взорвали артиллерийский склад в Пушкарях, сожгли станцию Кочетовка, разрушили железные дороги, многие промышленные предприятия» и в целом нанесли экономике края многомиллионный ущерб. Как подчеркивал Сенников, донцы передали крестьянам Тамбовщины захваченное у красных оружие и боеприпасы, чем способствовали созданию организованного сопротивления. О помощи восставшим военными трофеями Мамантов сообщал в телеграмме главнокомандующему Вооруженными силами Юга России (ВСЮ) Антону Деникину.

После ухода казаков из Тамбова в город вернулись коммунисты. Они мстили тем, кто подносил казакам хлеб-соль и вывешивал российские флаги. Начались массовые расстрелы. Происходящее убедило колеблющихся крестьян в необходимости борьбы с большевиками.

Как восставшие крестьяне отбивались от красных

В 1920 году крестьянские хозяйства пришли в полный упадок. В селах не хватало мужчин и лошадей, а орудия труда обветшали. Напрочь отсутствовала мотивация к повышению производства, поскольку советское государство забирало не только излишки, но и необходимые продукты.

Вероятно, определенную поддержку тамбовским повстанцам оказали отдельные части ВСЮР, пробившиеся на Тамбовщину мелкими отрядами в ходе отступления после неудачи Московского похода. Но и помимо белых в регионе хватало офицеров старой императорской армии, уклонившихся от мобилизации в РККА и теперь желавших присоединиться к восстанию.

14 ноября 1920 года повстанцы решили объединить все свои силы под единым командованием.

Они создали Объединенную партизанскую армию Тамбовского края (в ее состав вошли три повстанческие армии), которую возглавил поручик Петр Токмаков. Принятое в советский период обозначение восстания – «антоновщина» — не совсем верно, поскольку Александр Антонов не руководил всем движением, а занимал должность начальника штаба 2-й повстанческой армии. Однако до 1918 года он принадлежал к партии эсеров, которых ранняя советская пропаганда обвиняла в подготовке восстаний на территории РСФСР.

Политическая программа восстания строилась на демократической основе под лозунгами свержения большевистской диктатуры, восстановления политических и экономических свобод.

«Восставшие организуются: из разрозненных отрядов партизан летом 1920 года формируются три партизанские армии, впоследствии сведенные под единое главное командование. Помимо партизанских полков была создана внутренняя охрана, милиция, прокуратура, издавалась своя повстанческая пресса. 900 комитетов Союза трудового крестьянства работали в деревнях и селах всех уездов на свободной территории Тамбовской губернии, которая находилась под контролем народных партизан. Народ Тамбовской губернии по-прежнему требовал созыва Учредительного собрания и законной власти в стране», — заключал Сенников.

После объединения крестьянских армий под единое командование Токмакова действия партизан активизировались.

Они атаковали гарнизоны красных, особенно непримиримо относясь к чекистам и иностранцам на службе у большевиков. Повстанцы врывались в уездные центры и на железнодорожные станции. Захваченное оружие и боеприпасы позволяли им регулярно увеличивать свои силы. У крестьян появилась собственная артиллерия. Вплоть до начала 1921 года события развивались для повстанцев достаточно оптимистично.

Своего пика восстание достигло к февралю 1921-го, когда численность армий повстанцев и отрядов местной самообороны дошла до 70 тыс. человек. К этому времени повстанцы взяли под контроль практически всю Тамбовскую губернию, за исключением крупных городов, парализовали движение по Рязано-Уральской железной дороге и успешно отбивали попытки РККА вторгнуться на территорию восстания. Мобилизованные красноармейцы из крестьян и рабочих переходили на сторону повстанцев и вливались в их ряды. Повстанческое движение перекидывалось на Воронежскую и Саратовскую губернии.

Миссия Тухачевского

Тем временем на специальном совещании под председательством главы ВЧК Феликса Дзержинского в Москве было решено принять все меры для скорейшего подавления восстания.

С целью проведения широкомасштабной операции в регион были стянуты освободившиеся войска с других направлений. Их суммарная численность переваливала за 100 тыс. Командование было поручено Михаилу Тухачевскому. ЦК РКП(б) наделил его исключительными полномочиями.

«В районах прочно вкоренившегося восстания приходится вести не бои и операции, а, пожалуй, целую войну, которая должна закончиться прочной оккупацией восставшего района, насадить в нем разрушенные органы советской власти и ликвидировать самую возможность формирования населением бандитских отрядов. Словом, борьбу приходится вести, в основном, не с бандами, а со всем местным населением», — писал Тухачевский позднее.

На Тамбовщине красные впервые применили против повстанцев авиацию.

20 мая 1921 года на митинге селе Карай-Салтыково, созванном главным командованием партизан и гражданской управой, была провозглашена Временная демократическая республика Тамбовского партизанского края с правами до созыва Учредительного собрания. Главой республики повстанцы выдвинули одного из руководителей партизанского движения крестьянина Шендяпина.

Вновь созданная республика объявила мобилизацию всего мужского населения от 20 до 40 лет в Объединенную партизанскую армию Тамбовского края.

Части РККА несли в войне с крестьянами существенные потери. Не справляясь с вооруженными повстанцами, они переключились на их семьи: родственники восставших выявлялись и отправлялись в концентрационные лагеря.

В основу своих операций Тухачевский положил создание на Тамбовщине жесткого оккупационного режима и террор против населения губернии со взятием заложников, уничтожением сел и деревень. Артиллерийским огнем были стерты с лица земли крупные населенные пункты. Тухачевский отмечал по этому поводу: «Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера». В ответ восставшие брали в заложники красноармейцев, коммунистов, партийных работников.

Советские печатные органы изображали тамбовских повстанцев как бандитов. В частности, на страницах газет одобрялась практика применения химического оружия: «Травить их удушливым и отравляющим газом!»

«Губерния объявлена на положении Кронштадта!», «Мы уничтожаем семьи бандитов — они должны отвечать за них», — кричала пресса.

А в приказе Тухачевского войскам сообщалось: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось».

В мае 1921 года РККА приступила к решительным действиям. Активную поддержку войскам оказывали бронепоезда. К концу июня восстание было в основном подавлено. Борьбу продолжали лишь отдельные горстки повстанцев, перешедшие к партизанской тактике.