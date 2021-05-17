Варвар на службе империи: зачем в могилу римского воина положили «сложенный» меч

1600-летний согнутый пополам железный меч обнаружили археологи в могиле древнеримского воина, похороненного по языческим обычаям в раннехристианской церкви в Салониках. Как заявил Live Science сотрудник департамента византийской археологии в Университете Аристотеля Эррикос Маниотис, солдат, скорее всего, был наемником, принял римский образ жизни и христианскую религию, но не отказался от своих корней.

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В этом открытии, сделанном внутри обнаруженной в 2010 году при строительстве метро базилике V века, археологов больше всего заинтересовал «сложенный» меч – часть известного языческого ритуала. По словам Маниотиса, такие предметы обычно находят в Северной Европе, в том числе там, где проживали кельтские племена. Позднее обычай «складывать» меч переняли викинги. Однако римляне это никогда не практиковали.

Тем более, после принятия христианства подобный ритуал попросту считался бы недопустимым.

«Обычно такие мечи использовались вспомогательными кавалерийскими силами римской армии. Учитывая важность места захоронения, мы можем сказать, что покойный был офицером высокого ранга», — подчеркнул Маниотис.

close Errikos Maniotis/livescience.com

Археологи убеждены, что солдат был романизированным готом или представителем любого другого германского племени, служившим в римских войсках. Таких воинов называли федератами – по латинскому слову, обозначавшему договор о союзе между Римом и варварскими племенами. Во времена поздней империи они несли службу на границах державы, получая взамен пограничные земли для поселения, титулы и жалованье. Наибольшее значение федераты имели в IV-V веках: к этому периоду как раз и относится найденный в погребении меч. Служба варваров в римской армии, а также их расселение на территории Римской империи способствовали постепенной варваризации как самой армии, так и римских провинций. Иногда федераты обращали свое оружие и против самих римлян.

Дать дополнительную информацию о похороненном в базилике в Салониках человеке может рукоятка меча, наконечник копья, центральная часть щита и монеты, найденные рядом с останками.

Археологи планируют продолжить изучение личности воина.

«Пока что мы не знаем ни его возраст, ни причину смерти. Ничего не известно и о ранениях, которые он мог получить во время войн, в которых участвовал», — резюмировал Маниотис.

Базилика была построена на месте еще более древнего культового сооружения – часовни IV века, которая может являться старейшей христианской церковью в Салониках. В VII веке ее повредили и затем плохо отремонтировали, а в VIII или IX веке – окончательно забросили.

В ее развалинах археологи нашли и другие артефакты, например, мозаичный пол с изображением виноградной лозы с птицами. Сохранились лишь семь птиц, однако изначально их было 13: по мнению исследователей, эта мозаика является аллегорией на Иисуса Христа и 12 апостолов. Кроме того, были обнаружены другие захоронения. Впрочем, артефактов, которые могли бы заинтересовать археологов, в них не оказалось.

Ранее стало известно о героическом поступке римского солдата, погибшего от извержения Везувия в 79 году н. э.

В последние минуты своей жизни он пытался спасти жителей Геркуланума – одного из городов, уничтоженных стихийным бедствием.

В ходе недавних раскопок на месте обнаружения скелета легионера была обнаружена часть его доспехов и рюкзак с небольшими столярными инструментами. Археологи также нашли кожаный пояс, украшенный серебряными и золотыми пластинами.

Солдат принял смерть с мечом в руках. Кроме того, к его поясу был прикреплен кинжал. Поблизости находилась лодка. На земле рядом с останками лежала горсть монет. Общая сумма соответствует месячному жалованью преторианцев, которые служили в личной гвардии императоров. Анализ костей военного показал, что в момент смерти ему было 40-45 лет. Он находился в хорошей физической форме и хотел помочь обреченным людям. В своем заявлении археологи назвали солдата героем.

Кроме того, в курортном городе Скарборо на берегу Северного моря в английском графстве Норт-Йоркшир был найден большой комплекс зданий римского периода.

Более всего археологов поразила его планировка: от цилиндрического центрального помещения или башни в разные стороны отходят четыре прямоугольные комнаты, образуя форму в виде креста. Архитектурный ансамбль дополняют баня и второстепенные постройки. По мнению специалистов, во времена древних римлян комплекс представлял собой роскошную виллу или святилище для отправления религиозных культов.