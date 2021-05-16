«Земля заходила ходуном»: как землетрясение уничтожило поселок в СССР

В 1976 году в поселке газовиков Газли в Западном Узбекистане произошло два сильных землетрясения с интервалом в 40 дней. В первый раз район примерно в 100 км от Бухары тряхнуло 8 апреля. Сила подземных толчков составила 8-9 баллов. В результате землетрясения почти все здания Газли оказались частично разрушены. Не обошлось без жертв. Уцелевших людей переселили в палатки рядом с их же домами. Детей по решению руководства Узбекской ССР вывезли в Бухару.

Реклама

В то время в Газли проживали около 13 тыс. человек. Основную часть населения составляли работники газодобывающей промышленности: Газлинское месторождение газа считалось крупнейшим в мире. Жилой фонд поселка состоял из двух- и трехэтажных строений из сырцового кирпича. Пустыня Центральный Кызылкум считалась слабо активной в сейсмическом отношении, поэтому здания возводились без учета сейсмичности.

За два-три дня до нового землетрясения животные Газли начали проявлять тревогу. Собаки и кошки массово покидали поселок и уходили в противоположную от эпицентра сторону. Тогда никто не обратил внимания на их поведение. Позднее один из местных пастухов рассказывал, что его осел вдруг перестал его слушаться, распластался на земле и не хотел двигаться.

Землетрясение 17 мая 1976 года фактически уничтожило поселок Газли.

Сейсмический эффект в эпицентре достиг 9-10 баллов по 12-балльной шкале. Очаговая область землетрясения располагалась на глубине 20-25 км. При этом прибывшим из Москвы сейсмологам удалось впервые в мировой сейсмологической практике зарегистрировать ускорения смещения грунта, превысившие ускорение силы тяжести.

По воспоминаниям очевидца событий, сейсмолога Абиджона Джураева, толчки возобновились именно тогда, когда в Газли полным ходом шли восстановительные работы при участии специалистов из других республик СССР.

«Мы с водителем Колей сидели в палатке рядом с аварийной, пустующей гостиницей, — рассказывал он. — Утром в 8 часов 40 минут я взял полотенце и пошел в сторону водопровода. Вдруг почувствовал дрожь в ногах. Остановился и ощутил слабые толчки. Затем затряслись ветки деревьев, толчки усилились. Через десять секунд земля заходила ходуном, и, чтобы не упасть, я схватился за сук дерева. Гул из-под земли нарастал с каждой секундой, начались вертикальные толчки, то есть земля под ногами быстро поднималась и опускалась. Я почувствовал сильную боль в суставах и согнул коленки. А вскоре опять пошли горизонтальные толчки. Рядом стоящее дерево переместилось, гул усилился, строительные плитки, лежавшие на земле, стали прыгать. Вдруг земля в десяти метрах от меня треснула, затем появилась другая трещина — с боку. Я сильно испугался, мне уже было не до наблюдений».

Джураев запомнил, что по улицам, крича, бежали люди, поднималась сильная пыль. На его глазах треснула и рухнула часть здания нефтегазового управления.

Подземные толки продолжались в течение 50 секунд.

«Когда толчки прекратились, из подвала здания нефтегазового управления стали выходить женщины. Некоторые стонали и шатались. Мы прибежали к больнице, она была полностью разрушена. Оттуда побежали к школе, которая должна была уцелеть, ведь после первого землетрясения ее только отремонтировали. Второй этаж был разрушен. Из него выносили детей, среди них были живые и мертвые. Было много раненых, дети плакали от боли и страха», — отмечал Джураев.

Не менее любопытные свидетельства оставил заместитель директора Института сейсмологии Академии наук Узбекской ССР Валентин Уломов, оказавшийся в эпицентре через 20-25 минут после землетрясения. Он прилетел из Ташкента в Газли на вертолете для научных исследований и запомнил полнейшую растерянность как профессиональных сейсмологов, так и простых граждан.

Одного профессора из Москвы, продолжившего вести наблюдения во время толчков, завалило в подвале дома техников.

Он сумел выбраться наружу после обрушения части крыши. Были зафиксированы и другие случаи чудесного спасения людей. Так, в рухнувшем здании военного госпиталя осталась медсестра — она потеряла сознание и пришла в себя лишь ночью. Женщина не могла самостоятельно выбраться из-под завалов, будучи придавленной крупными обломками. Дежурившие неподалеку солдаты приняли ее стоны за вой собаки и принялись кидать камни в развалины. Лишь утром военные поняли, что под завалами находится человек. В итоге медсестру спасли.

«Наглядным свидетельством превышения сейсмическим ударом ускорения силы тяжести были лунки, оставшиеся от выброшенных из них крупных галек. Во время землетрясения вода в небольшом местном озере Каракыр быстро переместилась из одной части водоема в другую, обнажив дно на глазах изумленных рыбаков. По словам местных наблюдателей, были обнаружены погибшие при землетрясении воробьи», — заключал сейсмолог Уломов.

Майское землетрясение превратило в руины те объекты, которые уцелели после апрельского.

В общей сложности были разрушены 90% зданий, в Газли и близлежащих населенных пунктах пострадали свыше 20 тыс. человек.

Посетивший место ЧП первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов отдал распоряжение отстроить Газли заново. К осени семьи газовиков переселили из палаток и вагончиков в коттеджи. Были построены новые школы, детские сады и больницы. В 1977 году Газли присвоили статус города.

Следующий сильный подземный толчок был зафиксирован 20 марта 1984 года. И вновь стихийное бедствие привело к значительным разрушениям.