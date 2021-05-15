«Сдал экзамен»: Китай высадился на Марсе

В ночь на субботу китайские инженеры осуществили успешную посадку своего первого аппарата по исследованию Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

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«Аппарат «Тяньвэнь-1» 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе», — говорится в сообщении.

Как обычно, китайские власти не вели никакой трансляции в ходе посадки и не объявляли о ее времени официально.

Вместе с посадочной платформой на поверхности планеты оказался марсоход «Чжужун», названный в честь китайского бога огня. Его масса около 240 килограммов, это означает, что по размерам он примерно совпадает с марсоходами Spirit и Opportunity, запущенными к Марсу NASA в январе 2004 году.

Старт китайской миссии к Марсу состоялся летом 2020 года. Уникальность миссии «Тяньвэнь-1» в ее сложности – в ее составе к соседней планете летели сразу орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход.

Эту рискованную миссию к Марсу с самого начала окружал ореол загадочности. Никогда ранее Китай не запускал аппаратов к Марсу. В этой программе инженеры сумели совместить и орбитальный модуль, и среднего размера посадочный модуль и ровер, чего ранее никогда не делалось.

Мягкая посадка на Марс всегда представляет собой сложнейшую инженерную задачу – в первую очередь из-за разреженности атмосферы планеты. Опрошенные обозревателем издания Ars Technica Эриком Бергером американские космические эксперты оценивали вероятность успешной посадки китайского аппараты всего в 50%.

Ровер рассчитан на 90 суток работы на планете, однако, если его состояние позволит, срок миссии может быть продлен. Орбитальный модуль рассчитан на три года работы, в ходе миссии он будет служить ретранслятором для передачи научной информации с марсохода на Землю.

Миссия достигла орбиты Марса в феврале 2021 года, и последние три месяца орбитальный аппарат занимался фотографированием планеты и и выбором подходящей точки посадки.

В задачи марсохода входит изучение грунта и скальных пород планеты, поиск следов воды и льда под поверхностью при помощи радара. Кроме того, будут отработаны технологии, связанные с отправкой в будущем на Землю собранных на поверхности образцов.

Эксперты отмечают, что успешная посадка марсохода на поверхность планеты будет крупным технологическим успехом Китая, который раньше уже смог посадить свой ровер на обратной стороне Луны, учитывая, что по статистике из всех попыток посадить аппараты на Марс лишь половина оказывалась успешной.

«Этой ночью Китай сдает экзамен на звание великой космической державы. В 07:11 по пекинскому времени, т.е. в 02:11 мск, китайский аппарат с марсоходом «Чжужун» должен совершить посадку на Марс. И судя по трем успешным посадкам на Луну из трех попыток — сделает и это, — написал накануне в Facebook эксперт в области космонавтики, популяризатор Игорь Лисов. — Впрочем, даже если посадка будет неудачной, Китай уже является великой космической державой».

Многие западные СМИ пишут, что Китай стал второй космической державой, сумевшей совершить мягкую посадку аппарата на Марс, однако это не так. Китай стал второй после США космической державой, сумевшей доставить на планету марсоход и первой, которой удалась столь сложная, «тройная» миссия.

Первая же в мире мягкая посадка на Марс была совершена советским аппаратом еще 2 декабря 1971 года. На поверхности планеты тогда оказался спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3».

Однако из-за пылевой бури связь со спускаемым аппаратом продлилась всего 20 секунд. Как запускались советские марсианские миссии, «Газете.Ru» рассказывал ранее их непосредственный участник, принимавший участие и в обеспечении первой мягкой посадки «Марса-3», академик Михаил Маров — заведующий отделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии РАН.

«С Марсом нам не везло, и одним из коллег был выдвинут тезис, что кто-то на Марсе сидит и нам препятствует. Это шутка, но у нас действительно была лишь одна успешная посадка, которая, к сожалению, происходила в период очень мощной глобальной пылевой бури. С одной стороны, аппарат совершенно не был рассчитан на боковые перемещения. С другой стороны, и мы это воспроизводили с профессором Селивановым в лаборатории, могла очень сильно повлиять электризация антенн и последовавший разряд.

В результате только мы начали передавать телевизионную картинку, как связь прервалась через 20 секунд. Американцы долго это замалчивали, но года три назад мой американский коллега, работавший тогда в Лаборатории реактивного движения, сказал мне: «Да, мы совершенно точно принимали ваш сигнал с Марса».

Заместитель главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Цурбухен поздравил китайских коллег с успешной посадкой зонда «Тяньвэнь-1» на Марс. Он выразил надежду на то, что китайский аппарат внесет значительный вклад в изучение соседней планеты.