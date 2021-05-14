Не курить и лечить сосуды: как защитить мозг от слабоумия

Курение сильнее повышает риск развития деменции у женщин, а сердечно-сосудистые заболевания — у мужчин, выяснили специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики в США. Детали они изложили в журнале Scientific Reports.

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Более ранние попытки оценить влияние курения на когнитивные функции и выяснить, зависит ли это влияние от пола, показывали смешанные результаты — возможно, из-за относительно небольших выборок участников. На этот раз исследователям удалось собрать данные более 70 тыс. человек со всего мира. Возраст участников составил 18-85 лет, такой диапазон позволил ученым оценить взаимосвязь между курением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией в разные периоды жизни. На сегодняшний день это наиболее масштабная из подобных работ.

Участники исследования проходили онлайн-тестирование: сообщали о своем здоровье и вредных привычках, а также выполняли задания для оценки их когнитивных функций. Сначала они должны были выучить 12 пар слов, а в следующем задании, увидев одно слово из пары, вспомнить второе.

«Наши результаты показывают, что курение и сердечно-сосудистые заболевания влияют на вербальное научение (обучение с помощью устных разъяснений и инструкций — «Газета.Ru».) и память во взрослые годы, начиная уже с 18 лет, — говорит профессор Мэттью Хуэнтельман, ведущий автор исследования. —

Курение оказалось больше связано с ухудшением памяти и способности к обучению у женщин, сердечно-сосудистые заболевания — у мужчин».

За исключением болезни Альцгеймера, наиболее значимая причина когнитивного спада — сосудистые патологии, которые возникают из-за инсультов и других поражений сосудов мозга и влияют на память, мышление и поведение.

Курение и сердечно-сосудистые заболевания могут стать дополнительным фактором риска, отмечают авторы работы.

«Причины, по которым на эти факторы влияет пол, до конца не изучены, — говорит доктор Кэндис Льюис, соавтор работы. — Наши результаты подчеркивают, как важно учитывать биологический пол при изучении влияния сосудистых изменений на когнитивные нарушения и возникновение деменции».

Курение — основная причина развития предотвратимых болезней во многих странах, отмечает Льюис. Сердечно-сосудистые заболевания тоже становятся причиной проблем со здоровьем и смерти людей по всему миру, а также связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера.

Исследователи отмечают, что в нескольких более ранних исследованиях оценивалось влияние сердечно-сосудистых заболеваний на когнитивные функции молодых людей. Это важно для более полного понимания возможных изменений образа жизни еще до начала болезни.

«Результаты указывают на некоторые непредвиденные, но важные различия между полами, связанные с ухудшением когнитивных способностей,

— говорит доктор Брайан Тип. — Изменения в остроте ума прогрессирует со временем — у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Повседневные привычки, связанные с питанием, физическими упражнениями и курением, безусловно, имеют важное значение, и эффект от них может различаться между мужчинами и женщинами».

В выборку попали также респонденты, лечившиеся на момент исследования от рака. Исследователи полагают, что и сама болезнь, и лечение тоже могут влиять на работу мозга.

«Это исследование подтверждает, как важно поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и отказаться от курения, не только для более эффективного лечения от рака, но и для улучшения функции мозга», — заключает Тип.

Снизить риски развития деменции можно, скорректировав рацион, выяснили ранее специалисты из Лидского университета. Они установили, что

даже небольшое количество мяса глубокой обработки, всего 25 грамм (одна порция бекона) при регулярном потреблении связано с ростом риска развития деменции на 44%.

Однако необработанное мясо при этом, наоборот, ассоциировалось со снижением риска — 50 грамм телятины, говядины или свинины в день уменьшали риски на 20%.

Чаще мясо глубокой обработки потребляют небогатые мужчины, курящие, с лишним весом, употребляющие мало овощей и фруктов и много продуктов с высоким содержанием белка и жира, отмечают исследователи. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что ломтик бекона непременно приведет к деменции. Однако питание может быть очень значимым фактором риска.