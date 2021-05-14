Кот в квадрате: зачем питомцы лезут в воображаемые коробки

Кошки готовы сидеть в коробке, даже если на самом деле это оптическая иллюзия, выяснили специалисты из Хантерского колледжа в Нью-Йорке. Исследование было опубликовано в журнале Applied Animal Behaviour Science.

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Многим владельцам кошек знакома любовь их питомцев к коробкам. Забираться в коробки любят и другие представители семейства кошачьих — в зоопарках за этим занятием не раз замечали тигров, леопардов, рысей и даже львов.

При этом, по всей видимости, важно наличие не столько коробки, сколько ограниченного пространства, даже просто символического — в 2017 году пользователи соцсетей опубликовали серию фотографий того, как кошки занимают на полу квадраты из клейкой ленты.

Изначально заинтересовавшись реакциями собак на оптические иллюзии, ведущий автор исследования Габриэла Смит решила изучить и поведение кошек. Для этого она вместе с коллегами отобрала в соцсетях более 500 добровольцев среди владельцев кошек для шестидневного эксперимента, однако до конца дошли только 30 из них.

Эксперимент участники исследования проводили дома — смена места вызывает у кошек стресс и может сказаться на результатах исследования.

«Исследования говорят, что кошки наиболее естественно ведут себя в привычных условиях, например дома, поэтому такой формат подошел идеально», --говорит Смит.

По заданию ученых добровольцы изготовили из бумаги обычный квадрат, квадрат Канижа (оптическая иллюзия, при которой четыре круга с отсутствующим сектором размером в четверть фигуры располагаются так, чтобы мозг воспринимал пространство между ними как квадрат) и комбинацию из фигур, предназначенных для квадрата Канижа, но разложенных иным образом. Затем добровольцы снимали на видео, как кошки реагируют на разные «квадраты». Ученых хотели узнать, какие фигуры кошки будут занимать более трех секунд на протяжении пяти минут после входа в комнату.

close Tara McCready/livescience.com

Лишь девять кошек вообще сделали какой-то выбор. При этом семь посидели в обычном квадрате, восемь — заинтересовались воображаемым. Третья фигура привлекла внимание лишь одной кошки.

«Это показывает, что кошки подвержены оптическим иллюзиям, — отмечает Смит. — Открытие показывает, как развивалось их зрение, особенно в том, что касается чувствительности к контурам. Эти данные позволяют сравнить зрительное восприятие кошек с восприятием других животных и людей».

close Tara McCready/livescience.com

Авторы работы не знают, чем привлекла внимание кошки фигура, меньше всех похожая на квадрат.

«Неясно, почему это произошло, хотя это можно объяснить интересам к новым стимулам на полу, а не к каким-либо конкретным атрибутам, придающим фигуре сходство с коробкой», — предполагает Смит.

Также исследование не отвечает на вопрос, почему же кошки любят сидеть в коробках. Этому феномену может быть несколько объяснений.

«Кошкам могут нравиться коробки или корзины для белья из-за того, что они оказывают успокаивающее давление», — говорит Смит.

Кроме того, сидя в коробке, кошка может чувствовать себя в засаде.

По словам Смит, интерес кошек к квадратам на полу, настоящим или иллюзорным, очевидно, проистекает из их инстинктивной тяги к коробкам.

В будущем исследователи планируют проверить, будут ли кошки сидеть в «коробке», образованной с помощью трехмерной версии иллюзии Канижа. Также они хотят выяснить, подвержены ли другие кошачьи тяге к иллюзорным квадратам.

Ранее британские специалисты рассказали, как можно «поговорить» с кошкой. Кошки часто прикрывают глаза и лежат так, медленно моргая. Это немного похоже на то, как люди прищуривают глаза, улыбаясь. Такое выражение морды говорит, что кошка расслаблена и довольна, так что его можно считать своеобразной кошачьей улыбкой.

Оказалось, когда хозяева ведут себя так же, медленно моргают, глядя на кошку, она отвечает тем же. Эксперимент показал, что кошки «улыбаются» при общении с хозяином чаще, чем когда он с ними не взаимодействует.

Сложно сказать, почему кошки «общаются» с людьми через медленное моргание. Это можно интерпретировать как демонстрацию добрых намерений — известно, что кошки воспринимают непрерывный взгляд как угрожающий. Также возможно, что это поведение развилось у кошек потому, что люди на него положительно реагируют. С домашними животными не все можно установить наверняка, отмечают исследователи.