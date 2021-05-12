Пей и беги: розовые напитки прибавляют сил

Ученые из Вестминистерского университета в Лондоне попросили 10 добровольцев на протяжении получаса бежать на беговой дорожке с постоянной скоростью, которую те выбирали самостоятельно. В процессе участники использовали низкокалорийные напитки с подсластителями. Напитки не различались ничем, кроме цвета — часть из них была прозрачной, часть — розовой. Каждый из участников совершил два забега.

Реклама

Те из участников, которым достался розовый напиток, в среднем пробежали на 212 метров больше, а их скорость была на 4,4% выше, чем у тех, кто пил прозрачную жидкость. В целом, участники из первой группы пробежали около 5047 м, а из второй — 4835 м.

Кроме того, первая группа получила от бега больше удовольствия.

Испытуемые отметили, что тренировка давалась им легче и приятнее.

При потреблении углеводов во время тренировки нагрузки даются спортсменам легче, поясняют исследователи в своей статье в журнале Frontiers in Nutrition. Розовый цвет в пище обычно ассоциируется именно с высокоуглеводными продуктами вроде сладостей. Поэтому ученых заинтересовало, сможет ли розовый цвет сам по себе дать какой-либо эффект.

«Влияние цвета на спортивные результаты интересовало нас и раньше, начиная с его влияния на экипировку спортсмена и заканчивая его воздействием на уровни тестостерона и мышечную силу, — отмечает автор работы Санджой Деб. — Аналогичным образом, роль цвета в гастрономии вызывает широкий интерес: есть исследования о том, как визуальные сигналы или цвет могут влиять на последующее восприятие вкуса во время еды и питья.

Результаты нашего исследования объединяют искусство гастрономии со спортивным питанием.

Добавление розового красителя в подслащенную жидкость не только сделало ее субъективно более сладкой для участников, но и повысило чувство удовольствия, скорость бега и пройденное расстояние».

Исследователи обращают внимание, что это первая работа, в которой изучается влияние цвета спортивного напитка на результаты тренировок. Они полагают, их выводы могут открыть новую область для исследований в области спорта. В будущем они рассчитывают выяснить, активирует ли обнаруженный эффект плацебо те же области мозга, что и при употреблении углеводов.

Ранее другая команда британских специалистов выяснила, что сил прибавляет и нецензурная брань.

Во время физических нагрузок добровольцам предлагалось повторять одно и то же бранное слово на свой выбор. Контрольная группа тоже не молчала — участникам вместо ругани было предложено повторять какое-либо нейтральное слово.

В ходе первого эксперимента 29 участникам предстояло проехать на велосипеде короткий, но весьма трудный участок. Анализ показал, что матерящиеся велосипедисты в среднем лучше справлялись с задачей и показывали более высокие результаты. При измерении усилий в первые пять секунд у ругающейся группы было преимущество перед нематерящимися в 4%. Затем в последующие 30 секунд отмечалось двухпроцентное увеличение.

Во втором эксперименте уже 52 добровольца прошли тест на измерение мышечного усилия рук. Оно также измеряло производительность, но не было экстремальным.

При сжатии мышц ругающиеся люди производили на 8% большее усилие, чем другие. Это соответствовало прибавке в 2,1 кг усилий.

«Причиной, по которой мы проводили это исследование, было наше ожидание увидеть реакцию «бей или беги, — рассказали исследователи. — Но экспериментальные данные не поддерживают эту точку зрения, и мы не знаем, как действует ругань. Эффект может иметь общие корни с восприятием боли. В медицинской литературе описано, как разные стратегии могут притупить восприятие боли — например, кого-то достаточно просто чем-то отвлечь».

Ученые предположили, что наблюдаемый эффект может быть связан с тем, что психологи называют генерализованным торможением — когда люди ругаются, они ни о чем не думают. В целом же эффект может иметь общие корни с восприятием боли. В медицинской литературе описано, как разные стратегии могут притупить восприятие боли — например, кого-то достаточно просто чем-то отвлечь.