Ученые связали COVID-19 с импотенцией

Исследователи из Медицинской школы Миллера в Майами изучили образцы тканей полового члена мужчин, столкнувшихся с импотенцией после COVID-19, и обнаружили в них признаки сосудистой дисфункции и следы РНК вируса. Подробнее об этом ученые рассказали в журнале World Journal of Men.

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В задачи эндотелия — слоя клеток, выстилающих кровеносные сосуды, — входит, в числе прочего, выработка веществ, которые не дают сосудам чрезмерно сужаться, а крови — свертываться.

При дисфункции эндотелия его активность меняется на противоположную, что приводит к тромбозам и сужению сосудов.

Эндотелиальная дисфункция — распространенное осложнение при COVID-19. Ученые уже обращали внимание, что поражение сосудов у перенесших инфекцию мужчин может привести к проблемам с потенцией, но прямое доказательство повреждений сосудов полового члена они получили только сейчас.

«Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать эндотелиальную дисфункцию в системах органов, помимо легких и почек, — говорит автор исследования доктор Ранджит Рамасами. — Дисфункция эндотелия может наблюдаться во многих органах, в том числе и в тканях полового члена. В нашем экспериментальном исследовании мы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после заражения COVID-19 развилась довольно серьезная эректильная дисфункция».

Рамасами и коллеги собрали образцы тканей полового члена у двух мужчин, которым пришлось пройти через фаллопротезирование, чтобы решить проблемы с эрекцией. Оба пациента перенесли COVID-19, один в легкой форме, другого же пришлось госпитализировать. Также исследователи взяли образцы тканей еще у двух мужчин с эректильной дисфункцией, но не болевших COVID-19. Возраст пациентов составил 65-71 год.

В пробах, полученных от переболевших мужчин, все еще определялись следы вирусной РНК, хотя мужчины выздоровели более полугода назад и анализ на COVID-19, проведенный перед операцией, был отрицательным.

Кроме того, у них наблюдались признаки эндотелиальной дисфункции. У мужчин из контрольной группы ее не было.

close Dr. Ranjith Ramasamy/University of Miami Health System

«Целостность сосудов необходима для эрекции, а повреждение эндотелия, связанное с COVID-19, вероятно, влияет на кровоток в половом члене, что приводит к нарушению эректильной функции», — пишут исследователи.

«Мужчины, заразившиеся COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть побочным эффектом болезни, — говорит Рамасами. — При появлении проблем с потенцией им следует обратиться к врачу».

Авторы работы отмечают, что эректильная дисфункция, по всей видимости, связана с распространением инфекции по организму и проникновением вируса в ткани полового члена. Пока неясно, насколько сильной должна быть вирусная нагрузка, чтобы вызвать подобные проблемы. Также пока нельзя сказать, способен ли вирус повлиять на мужскую фертильность или передаваться половым путем.

«Эти данные — еще одна причина, по которой мы должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19, — подчеркивает соавтор исследования Элияху Креш. — Мы советуем делать прививки и соблюдать все меры безопасности».

Поражение сосудов полового члена может вызывать и обратный эффект. В США 69-летний мужчина с COVID-19 пострадал от многочасовой эрекции, от которой удалось избавиться лишь с помощью дренажа.

У пациента наблюдались выраженная дыхательная недостаточность, воспалительные процессы, в легких скопилась жидкость. Врачи подключили мужчину к аппарату ИВЛ, вводили стероиды, но состояние продолжало ухудшаться. Спустя 10 дней легкие стали отказывать, и врачи перевернули пациента на живот — это делается, чтобы улучшить доступ воздуха в те зоны легких, в которые он затруднен при положении на спине.

Через 12 часов его перевернули обратно и обнаружили эрекцию.

Врачи попытались избавиться от нее с помощью мешка со льдом, но это не помогло. УЗИ показало сдавление вен полового члена. Спустя три часа врачи с помощью игл дренировали пещеристые тела, выпустив лишнюю кровь.

Через полчаса эрекция прошла, но спасти пациента не удалось — вскоре он умер из-за обширного поражения легких.

Врачи полагают, причиной внезапной эрекции стал цитокиновый шторм, который спровоцировал тромбообразование и помешал оттоку крови. Они отмечают, что этот случай демонстрирует связь между COVID-19 и гиперкоагуляцией и что необходимо больше высококачественных рандомизированных клинических исследований, которые бы показали пользу антикоагуляционной терапии при COVID-19.