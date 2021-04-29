«Типа советского «Мира»: что представляет из себя китайская орбитальная станция

Китай успешно запустил ракету-носитель с основным модулем будущей китайской орбитальной станции. Трансляция запуска велась Центральным телевидением Китая.
«Перспектива простая и понятная — Китай строит маленькую станцию типа советского «Мира»,
— прокомментировал запуск «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Игорь Лисов.
«Там могут проводиться стандартные для орбитальных станций эксперименты — от наблюдения Земли до тестирования разного рода технологий на орбите. Ну и плюс медицинско-биологические исследования. Помимо этого базового блока у них будет два исследовательских модуля в следующем году, и с этого момента они будут летать, как на «Мире» летали — полугодовыми экспедициями по три человека», — пояснил Лисов.
Запуск был осуществлен с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Для запуска использовалась самая мощная китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. «Чанчжэн-5B» — это вариант китайской тяжелой ракеты «Чанчжэн-5», специально разработанный для доставки на орбиту тяжелых элементов китайской космической станции.
Длина модуля «Тяньхэ» — около 16,6 метров, максимальный диаметр — около 4,2 метра, стартовый вес — примерно 22,5 тонны. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае.
Модуль «Тяньхэ» — первый запущенный компонент и основа космической станции.
Он будет находиться на низкой околоземной орбите, позже к нему присоединятся два элемента меньшего размера, в результате чего образуется Т-образная станция. Китай планирует завершить ее создание к 2022 году.
Уже в мае на «Тяньхэ» прибудет грузовой космический корабль, а в июне — трое астронавтов. Всего планируется 11 запусков, в ходе которых на станцию будут в том числе доставлены припасы и оборудование для экспериментов.
На «Тяньхэ» будут жить астронавты, там же будут находиться элементы управления и контроля, шлюзовая камера для выхода в открытый космос и порт для будущих кораблей с грузами и экипажем. Чтобы облегчить экипажу перемещение во время выходов в открытый космос, модуль оснащен специальными поручнями.
Полностью собранная станция будет весить 66 тонн — почти как 1/6 МКС. По размерам она будет почти вдвое меньше российской станции «Мир», затопленной в Тихом океане в 2001 году.
По заявлениям китайских властей, кандидаты для полета на станцию уже отобраны и проходят подготовку. В ходе полета им придется несколько раз выйти в открытый космос, чтобы установить связь с модулем «Тяньхэ» на орбите.
Станция рассчитана на эксплуатацию в течение более 10 лет. После завершения сборки на станции смогут постоянно находиться три астронавта, а при смене экипажа возможно кратковременное пребывание шести астронавтов.
Основной модуль имеет внутренний жилой объем около 50 м3. При использовании всех трех модулей жилой объем увеличится до 110 м3. Для сравнения, по данным NASA, жилое пространство МКС составляет 388 м3.
Модуль Вэньтянь, запуск которого запланирован на 2022 год, будет иметь более просторный шлюз для выхода в открытый космос, а также роботизированный манипулятор для перемещения предметов и проведения научных экспериментов за пределами станции.
Другой исследовательский модуль, Мэнтянь, похож на Вэньтянь, но оснащен специальным шлюзом для перемещения грузов и инструментов между внутренней и внешней частями станции.
Ранее «Роскосмос» назвал сроки размещения российской национальной станции на орбите — по словам исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, полностью развернуть на орбите эту станцию планируется в два этапа до 2035 года. Разговоры о создании российской станции ведутся уже не первый год, но сейчас, в свете грядущего выхода России из проекта МКС в 2025 году, к ним оказалось приковано внимание гораздо большего количества людей, чем раньше.
Говорить о конкретных перспективах российской станции, впрочем, пока рано.
«Китайская станция явлена нам в реальности, российская — пока на бумаге», — отметил Лисов.
По заявлениям генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, строительство первого базового модуля пока только началось. К 2025 году планируется подготовить его к запуску на орбиту.