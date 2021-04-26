Неравный бой: как туземцы убили Магеллана

Как Магеллан плыл в Тихий океан

Флотилия из пяти кораблей под руководством перешедшего на испанскую службу португальца Фердинанда Магеллана (настоящее имя — Фернан де Магальяйнш) отплыла из порта Санлукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519 года. Он сумел уговорить короля Карла I аргументом о том, что в Тихий океан быстрее попасть, двигаясь через Атлантику на запад, а не вокруг Африки, как португальцы. Поверив в версию о существовании загадочного пролива, соединяющего два океана, монарх согласился оплатить команде двухгодовой запас провианта. В плавание к богатым пряностями Молуккским островам отправились более 300 человек.

Магеллан принял звание капитана-генерала и поднял свой флаг на «Тринидаде».

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Уже 29 ноября 1519 года экспедиция достигла берегов Бразилии. А чуть позже испанцы высадились в Патагонии. Их изрядно удивили местные жители, которые в холодную погоду носили обувь из сена. За это моряки прозвали их патагонцами — «большеногими». Чтобы забрать с собой нескольких туземцев, испанцы прибегли к хитрости. Начав одаривать патагонцев едой и красивыми тканями, они предложили примерить ножные кандалы. Аборигены не понимали предназначение предмета и позволили себя заковать. Правда, все патагонцы умерли от болезней еще до окончания плавания.

К марту 1521 года экспедиция Магеллана достигла архипелага между современными Индонезией и Тайванем. Капитан-генерал назвал группу островов «архипелагом Святого Лазаря» (свое современное название Филиппины получили в 1543 году — в честь испанского короля Филиппа II). Магеллан высадился на одном из островов, устроив на нем лазарет для больных и раненых моряков.

Еще в середине XIX века на коварство испанцев обращал внимание немецкий путешественник Георг Гартвиг. Ему казалось неприемлемым жестокое отношение членов экспедиции Магеллана к населению Филиппин.

«По приказанию Магеллана два дикаря были схвачены и силою приведены на корабль: варварская жестокость, которую позволили себе тогда великие мореплаватели в отношении диких народов и которую теперь позволяют себе только грубые китоловы. Эти факты доказывают, что дух человечности в последние столетия сделал, однако ж, некоторые успехи, и подают друзьям человечества основательные надежды, что с течением времени он еще улучшится», — писал Гартвиг в своей книге «Человек и природа на островах Великого Океана», вышедшей в 1865 году.

В отличие от португальцев, испанцы все вновь открытые земли стремились подчинить военной силой и поставить под свое прямое управление.

Магеллану удалось завоевать доверие одного из местных правителей Хумабона — тот даже крестился вместе со своей семьей и несколькими сотнями подданных и согласился признать своим господином короля Карла V с тем условием, чтобы испанский монарх возвысил его над всеми соседними властителями. В роли покровителя новых христиан Магеллан вмешался в междоусобную войну туземцев.

Легендарная битва с Лапу-Лапу

Вдохновленный обращением своих новых друзей в христианство, Магеллан потребовал от Лапу-Лапу, правителя небольшого острова Мактан, немедленно покориться Хумабону.

После отказа капитан-генерал решил демонстративно наказать туземца, а заодно показать силу испанского оружия. Испанцы снарядили карательную операцию на Мактан.

«Магеллан так был убежден в могуществе своего оружия, что приказал союзнику остаться на лодках, чтобы оттуда смотреть на победу, — отмечал Гартвиг. — С 49 человеками он вступил в весьма неравный бой с 2000 индейцев, которые благоразумно не допускали его до рукопашной схватки, но завлекали все дальше и дальше, пока наконец недостаток в порохе не принудил его идти назад. Здесь, одолеваемый многочисленностью, он пал, пронзенный копьем».

В определенной степени капитан-генерал переоценил свое влияние и стал жертвой собственных амбиций, поддержав одного властителя в борьбе против другого.

В интерпретации советского историка географии Иосифа Магидовича события на острове Мактане предстают несколько иначе. Согласно этой версии, испанские лодки не смогли причалить к берегу из-за рифов. Тогда руководитель экспедиции оставил около десяти арбалетчиков и мушкетеров в лодках, а сам с 50 людьми прошел вброд.

У селения их уже ждали, атаковав тремя группами. Тогда с лодок открыли стрельбу по туземцам.

Но стрелы и пули не могли пробить деревянные щиты. Подданные Лапу-Лапу хорошо изучили вооружение испанцев и быстро перемещались, не позволяя стрелкам прицелиться. Сами же они стремились поражать противников в незащищенные доспехами ноги. Магеллан приказал поджечь селение, что разъярило мактанцев: они начали осыпать испанцев стрелами и камнями, а также кидать в них копья.

По свидетельству участника экспедиции итальянца Антонио Пигафетты, большинство солдат обратились в бегство. Рядом с Магелланом остались только 6-8 самых преданных соратников. Узнав вражеского предводителя, аборигены хотели атаковать его. Но, окруженный со всех сторон, капитан-генерал продолжал отбиваться.

«Пытаясь вытащить меч, Магеллан обнажил его только до половины, так как был ранен в руку. Один из нападающих ранил его в левую ногу. Капитан упал лицом вниз, и тут его закидали копьями и начали наносить удары тесаками, до тех пор, пока не погубили. Он все время оборачивался назад, чтобы посмотреть, успели ли мы все погрузиться в лодки», — рассказывал Пигафетта.

Помимо Магеллана погибли восемь испанцев и четверо союзных туземцев. Многие спасшиеся моряки получили ранения.

Наблюдавший за битвой с безопасного расстояния Хумабон предложил Лапу-Лапу выкуп за тела Магеллана и павших испанцев. Однако выдавать погибшего «вождя» испанцев победители наотрез отказались.

Команда продолжила плавание без своего командира и 6 сентября 1522-го завершила первую в истории морскую кругосветку. Из пяти кораблей в Испанию не вернулись три. 34 участника экспедиции на корабле «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Элькано, в том числе четыре аборигена с Молуккских островов, успешно добрались до островов Кабо-Верде. 13 из них арестовали португальцы.

Поэтому в Севилью триумфально прибыли только 17 испанцев.

Они предоставили неопровержимые доказательства того, что Земля является вращающимся шаром, а моря представляют собой нераздельное водное пространство. Благодаря уцелевшим морякам были отметены как несостоятельные картографические работы древних греков и римлян.

В 1529 году был подписан Сарагосский договор, по которому острова Тихого океана в основном отходили к Испании, а страны Юго-Восточной Азии — к Португалии. Так испанцы и португальцы поделили между собой весь мир.