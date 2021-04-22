«Решительный шаг вперед»: как автожир приземлился перед Белым домом

В 1919 году испанский инженер Хуан де ла Сьерва изобрел автожир — винтокрылый летательный аппарат, использующий для создания подъемной силы свободно вращающийся в режиме авторотации несущий винт. Этот винт располагался над фюзеляжем и приводился во вращение энергией мотора. Развиваемая им сила направлялась вверх и в сторону полета, создавая подъемную и тяговую составляющие.

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В 1920-м де ла Сьерва запатентовал свое открытие – способность ротора с положительными углами установки лопастей вращаться под действием набегающего потока воздуха, создавая подъемную силу. Первоначально он дал изобретению название «аутохироптеро».

27 августа 1920 года де ла Сьерва получил патент на «новый летательный аппарат», а в 1923-м – на слово «автожир».

На первых порах отношение к детищу испанского конструктора со стороны представителей Королевской академии наук и Международной авиационной федерации было довольно скептическим. Увидев полет автожира с пятилопастным ротором и резиновым мотором, приводившим во вращение пропеллер, де ла Сьерве предрекли скорое падение. Однако он последовательно развивал свои наработки. И вскоре к ним появился интерес.

«Эффектные полеты автожиров приносят их автору известность и коммерческий успех, — отмечается в книге Юрия Савинского «Мир вертолета». — В 1925 году с автожиром С-6 знакомится король Испании. Де ла Сьерве присваивается титул кавалера Гражданского ордена Альфонса XII. В этом же году де ла Сьерва переезжает в Англию, где при поддержке шотландского предпринимателя Джеймса Вейра основывает акционерное общество Cierva Autojro Co, которое начинает производить автожиры совместно с компанией Avro Aircraft. В 1928 году на автожире С-8 де ла Сьерва осуществляет успешный перелет Париж – Лондон».

В 1929 году американский авиатор Гарольд Питкерн приобрел права на изобретения и патенты де ла Сьервы за $300 тыс. Изобретатели решили объединить свои усилия. В США была образована компания Pitcairn-Cierva Autogiro Company of America. Все больше людей рассматривало автожир как «летающую машину». Считалось, что в недалеком будущем эти аппараты станут массово перевозить людей по типу автобуса или такси.

Уже в 1929 году автожиры С-19 со взлетным весом 635 кг и диаметром ротора 10,4 м начали строить серийно.

К выпуску первых серийных автожиров, предназначенных для американского рынка, которые готовились в фирме Питкерна, была усилена реклама. По смелости задумок PR-компания значительно опережала свое время. Так, в период проведения американских национальных гонок 8-10 января 1931 года в Майами летчик-испытатель фирмы Питкерна Джеймс Рэй из Филадельфии приземлился в майамском городском саду и был оштрафован полицейским за парковку в неположенном месте. Пресса широко освещала этот факт. Рекламная служба фирмы Питкерна, кроме организации таких трюков, публиковала заметки в прессе, использовала радио и кино. Потрясший Америку экономический кризис затронул Питкерна не сразу. В марте 1931-го над аэродромом Питкерн Филд впервые взлетело сразу шесть автожиров: РСА-1В, четыре РСА-2 и РАА-2 с трехколесным шасси.

2 апреля коммерческий департамент выдал для РСА-2 сертификат летной годности, по которому этот автожир можно было использовать для перевозки пассажиров и в личных целях.

Так автожир в Америке перестал быть экспериментальным аппаратом. 12 апреля 1931-го летчица Амалия Эрхард на американском автожире РСА-2, построенном при участии де ла Сьервы, поднялась на высоту 5613 м. Такая же машина осуществила успешные взлеты и посадки на палубе авианосца. Это было значительным достижением винтокрылой авиации. Автожир уверенно прокладывал себе дорогу.

22 апреля 1931 года в Белом доме состоялась торжественная церемония: президент США Герберт Гувер от имени Национальной авиационной ассоциации вручил Питкерну приз имени Роберта Кольера «за развитие и применение автожира и демонстрацию его возможностей и перспектив использования в качестве надежного воздушного транспорта».

Во время мероприятий произошел случай, на который обратили внимание СМИ: Рэй приземлил свой автожир на южной лужайке Белого дома перед Гувером и руководством авиапромышленности.

Пилот вылетел из аэропорта Вашингтон-Гувер в 11 часов и 30 минут кружил над городом в районе Белого дома. Улицы вокруг здания были запружены зрителями. Скорость ветра достигала 24 км/ч. Решив посадить автожир на участке площадью 30 на 90 м, Рэй дважды пролетел мимо, осматривая поверхность. Он облетел провода над Белым домом и с третьего раза совершил посадку. Автожир проехал расстояние меньше длины фюзеляжа, после чего пилот повернул руль, чтобы вернуться к ступеням портика. Гувер позировал для фотографий с Рэем и Орвиллом Райтом, получившим приз Кольера в 1911 году.

Внуки президента радостно аплодировали появлению летательного аппарата, в то время как официальные лица были заметно напряжены. Обстановку разрядил сам Гувер: он уверенно шагнул к автожиру и внимательно осмотрел машину, не садясь в кабину. PCA-2 стал первым летательным аппаратом в истории, совершившим посадку у Белого дома.

«Изобретение господином де ла Сьервой автожира – это одно из выдающихся достижений в создании летательных аппаратов тяжелее воздуха, — заявил президент США. — Его способность безопасно подниматься и опускаться почти в вертикальном положении делает его практичным. Это решительный шаг вперед. Шесть лет назад вы, мистер Питкерн, осознали его ценность и позже привезли его в США, где вы и ваши коллеги постоянно разрабатывали это устройство. Эта работа получила доверие общественности до такой степени, что Национальная авиационная ассоциация сочла оправданным присудить приз Кольера за величайшее достижение в области авиации в Америке, ценность которого была доказана в течение прошлого года».

В ответной речи Питкерн воздал должное создателю автожира: «Принимая приз, мои коллеги и я хотели бы разделить эту честь с Хуаном де ла Сьервой — изобретателем автожира, чей гений и упорство сделали возможным наше участие в развитии этого аппарата».

РСА-2 вовсю покупали коммерческие фирмы, частные лица и государственные организации. ВМФ США в 1931 году имели три таких аппарата.

«Следующим этапом развития автожира было так называемое непосредственное управление, — уточняется в книге Геннадия Катышева «Создатель автожира Хуан де ла Сьерва». — Сейчас можно только удивляться, с какой быстротой ла Сьерва совершенствовал свое детище. Глубокое знание математики, опыт и инженерное чутье, тонкий аналитический ум, невероятная изобретательность и несомненные способности как летчика-испытателя — вот основа, на которой можно было так результативно вести работу.

Одной из основных проблем автожира с неуправляемой втулкой ротора было обеспечение управления на малых скоростях, когда самолетные органы не имели достаточной эффективности. Кроме того, низкая эффективность самолетных органов управления при взлете и посадке автожиров существенно повышала опасность аварии, поэтому и были так часты поломки лопастей, шасси, винтов, крыльев и хвоста, хотя пилоты и пассажиры выходили из этих аварий невредимыми. Автожир не убивал, но и не был «аппаратом для дураков». Выход был в создании управления автожиром посредством ротора».

Де ла Сьерва погиб в самом расцвете своей карьеры.

9 декабря 1936 года следовавший из Англии в Германию самолет Douglas DC-2 в условиях тумана врезался в здание. Инженеру был 41 год. Всего за свою жизнь испанский конструктор создал более 30 типов автожиров, написал книги и научные статьи. В начале Второй мировой войны его последнее изобретение – С-30А – приняло участие в боевых действиях в составе Королевских ВВС. Автожиры патрулировали побережье Балтийского моря, искали и подрывали плавающие мины, доставляли продовольствие и медикаменты на вмерзшие в лед корабли, использовались в спасательных операциях.