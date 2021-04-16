Позорный столб или смерть: как в Англии шантажировали геев

Банды шантажистов преследовали мужчин в Лондоне на протяжении XVII-XVIII веков и с целью вымогания денег угрожали публично обвинить их в гомосексуализме. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Crime, Law and Social Change. Уточняется, что в те времена (начиная с 1533 года) мужеложство каралось смертной казнью. Хотя на практике суды приговаривали к высшей мере все реже.

Жертвой преступников оказался даже Эдвард Уолпол, сын премьер-министра Великобритании в 1721-1742 годах Роберта Уолпола.

В ходе работы над исследованием преподаватель криминологии в Мидлсекском университете Пол Бликли изучил онлайн-базу данных о судебных процессах в Олд-Бейли (центральный уголовный суд в Лондоне) с 1674 по 1913 год.

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«Судебные протоколы свидетельствуют о стремлении лондонских шантажистов вымогать деньги у мужчин, угрожая обвинением в гомосексуальном правонарушении, если они не заплатят требуемую сумму. Боясь испортить себе репутацию, или же опасаясь сурового наказания в случае признания вины, многие жертвы вынужденно подчинялись требованиям вымогателя», — отмечается в статье.

Как правило, шантажисты работали в группах от трех до шести человек. Своих жертв они находили в популярных у геев местах встреч – например, в парке Сеннт-Джеймс или в местности Тауэр-Хилл на берегу Темзы. Обычно один из членов банды вовлекал случайного мужчину в половой акт, после чего из укрытия выскакивали его сообщники. Они начинали кричать и искусственно накалять атмосферу, чтобы произвести психологический эффект на жертву аферы и сделать ее более сговорчивой.

Потерпевшие часто не решались подавать в суд на вымогателей, поскольку в таком случае им пришлось бы объяснять свое пребывание в парке Сент-Джеймс или у Темзы глубокой ночью. Многим попавшимся на провокацию было проще заплатить злоумышленникам, чем подвергнуться разоблачению.

Согласно действовавшему тогда закону, «мужеложство» определялось как неестественный половой акт против воли Бога и человека.

В период с 1692 по 1725 год только в одном Лондоне было возбуждено около 90 тыс. уголовных дел за гомосексуализм. При этом в исследовании Бликли указано, что судьи часто снисходительно относились к обвиняемым – и наказание могло состоять из небольшого штрафа или нескольких часов стояния у позорного столба. Шантажистов же чаще всего приговаривали к срокам от трех до шести месяцев, если вымогательство происходило в публичном месте. Если же все происходило в доме жертвы, вердикт мог быть гораздо суровее.

Как уточняется в исследовании, выдававшие себя за гомосексуалистов провокаторы действовали и в специальных частных клубах для геев. Их целью было вступить с жертвой в половой контакт. Шансы шантажистов добиться своего повышались, если им попадался мужчина, дороживший своей репутацией.

Политик Эдвард Уолпол отказался выполнять требования вымогателей и был обвинен в намерении совершить акт мужеложства с безработным слугой Джоном Картером в 1750 году. Однако суд оправдал сына бывшего премьера по этому эпизоду. Уолпол нанял частного детектива и обвинил в шантаже шестерых человек. По его словам, они требовали у него деньги в обмен на прекращение уголовного дела. Одного из вымогателей приговорили к казни, остальным назначили длительные сроки тюремного заключения.

Еще одним потерпевшим от действий вымогателей оказался некто Роберт Уайз. 8 ноября 1724 года, когда он подошел к Темзе у Тауэр-Хилл, чтобы справить малую нужду, к нему подошел Джон Боллан. Шантажист схватил свою жертву за гениталии, и тут же в качестве «свидетелей» появились два его сообщника. Уайз заплатил вымогателям, а позже подал жалобу. Один из «свидетелей» Бенджамин Годдард тоже обратился в суд и был оправдан по делу о краже. Суд установил, что деньги забрал Боллан, в то время как Годдарда признали виновным в сговоре с целью вымогательства. Ему назначили штраф, позорный столб и три месяца тюрьмы. Боллану удалось скрыться: перед судом он так и не предстал.

Количество зафиксированных случаев вымогательства резко пошло на спад в начале XIX века, когда были внесены изменения в законодательство.

Гомосексуальные отношения были полностью декриминализованы в Великобритании в 1967 году.

«Страхи, которые гомосексуалисты испытывали в Лондоне в 1700-е, скорее всего, были очень похожи на те, с которыми мужчины сталкивались в 1966 году, — подчеркнул Бликли. – История преследования ЛГБТ-сообщества, особенно геев, очень длинна. И пусть сегодня вымогательство кажется непостижимым, в историческом контексте толерантное отношение встречается гораздо реже».

В своей предыдущей работе Бликли рассказал о вымогательстве со стороны полицейских, которые в австралийском Квисленде в конце 1960-х годов изображали геев и, когда жертва приближалась к ним, требовали заплатить, угрожая в противном случае арестом.