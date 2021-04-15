«Военнопленные перебили охрану»: как Красная армия освобождала Тшцянку

56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции, были похоронены в братской могиле под памятником-мавзолеем в Тшцянке, воздвигнутом в сентябре 1945 года.

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Об этом сообщается в разделе «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки» на сайте Минобороны России. В 2017 году городские власти вычеркнули мемориальный комплекс из списка военных захоронений, заявив об отсутствии на данном участке останков советских военных. Утверждалось, что в 1953 году они якобы были перезахоронены в другом месте. Позже утверждения польской стороны были опровергнуты данными из Центрального архива Минобороны.

В том же 2017-м российский МИД выразил протест Польше в связи со сносом мавзолея.

«В польском городе незаконно с применением строительной техники снесли архитектурное сооружение над братской могилой советских воинов. Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы — фашизма», — отмечали в дипведомстве.

А в Минобороны тогда же сделали вывод, что «польские власти от сноса памятников перешли к разрушению воинских захоронений».

Согласно новым данным, к настоящему моменту установлены имена 16 из похороненных в Тшцянке военных, кроме того, найдены потомки троих из них.

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Братская могила была выполнена в виде архитектурной композиции из двенадцати круглых бетонных колонн на ступенчатом гранитном постаменте с трехгранной крышей. На ее фасаде находилось изображение серпа и молота и надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях с немецкими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины!». Помимо братской могилы и памятника-танка в состав ликвидированного мемориального комплекса входил парк со скамейками, детской песочницей и бассейном с фонтаном.

Помимо того, в разделе представлены документы из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающие об освобождении Тшцянки войсками 1-го Белорусского фронта в январе 1945 года.

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В опубликованном журнале боевых действий 47-й гвардейской танковой бригады описаны ожесточенные бои за город и потери наступающих советских войск.

К примеру, силами двух батальонов бригада ворвалась в Тшцянку и в районе церквей была встречена сильным огнем фаустпатронов. Только за день городских боев 20 гвардейцев погибли, а 30 получили ранения. Было потеряно 10 танков. В этих боях советские танкисты уничтожили шесть орудий, девять бронетранспортеров, пять автомашин, 17 гранатометчиков, вооруженных фаустпатронами, и до двух рот солдат и офицеров противника.

А информация из журнала боевых действий 2-й гвардейской танковой армии показывает, что танкистам приходилось вести бои в условиях плотной городской застройки. Немцы оказывали сопротивление в основном из каменных зданий. Подчеркивается огромное значение Тшцянки в проведении Варшавско-Познанской операции.

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Как следует из описания событий, к вечеру 28 января гвардейцы 47-й танковой бригады выполнили боевую задачу, освободив город.

В разделе представлена выписка из донесений военного коменданта от 3 марта 1945 года. Уточнялось, что на территории города располагались три концентрационных лагеря: для советских граждан, для военнопленных русских солдат и офицеров, а также для военнопленных других государств.

В лагере для мирных жителей в сырых и холодных дощатых бараках содержались до 1300 человек, в том числе женщины и дети. Пища узников «состояла исключительно из овощей: брюква, морковь, капуста, свекла. Хлеба выдавалось по 200 гр на взрослого и 100 гр на ребенка».

В другом лагере за колючей проволокой на площадке 200 на 200 м в пяти маленьких бараках находились до 100 советских пленных солдат и офицеров.

«При входе наших танков в город военнопленные перебили охрану, а сами вступили в действующие части», — говорилось в документе.

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Иностранные военнопленные содержались в других условиях. В донесении значится, что этот лагерь колючей проволокой не ограждался, а заключенные размещались в одном большом доме с решетками на окнах. 44 француза и 6 бельгийцев могли перемещаться по городу без охраны, некоторые из них работали в частных сапожных мастерских и на погрузках.