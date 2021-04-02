Сбежал в Америку: раскрыта пропажа самого богатого пирата в мире

Арабские монеты XVII века, найденные в разных местах в Новой Англии, могут пролить свет на тайну исчезновения английского пирата Генри Эвери, которого современники прозвали «королем пиратов». Как сообщает AP, первую из монет при помощи металлоискателя еще в 2014 году нашел в саду Миддлтауна, штат Род-Айленд, археолог-любитель Джим Бейли. Она была отчеканена в 1693 году в Йемене и сохранилась в превосходном состоянии. В его руки также попали старинные монеты колонистов, пряжка для обуви XVIII века и несколько мушкетных ядер. Другие монеты обнаружили на территории штатов Массачусетс (10 штук) и Коннектикут (2). В общей сложности было найдено 15 арабских монет (3 — в Род-Айленде).

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Отмечается, что Бейли нашел документы, связывающие эти монеты с пиратом Эвери, на которого была объявлена охота после нападения на индийский корабль, перевозивший мусульманских паломников из Мекки. Это случилось в 1695 году.

Добычей морского разбойника стали золото, серебро и прочие драгоценности на общую сумму $108 млн, что сделало его богатейшим пиратом в мире.

Ограбление сопровождалось убийством мужчин и изнасилованием женщин. Считалось, что после успеха предприятия Эвери сбежал на Багамские острова и залег на дно. За голову пирата была объявлена крупная награда, однако его точное местопребывание так и осталось невыясненным. Известно лишь, что в 1696 году Эвери отплыл в Ирландию – дальше его следы теряются.

Существуют версии, что капитан погиб в очередном морском сражении или же разорился и умер в нищете в английском графстве Девоншир.

По мнению Бейли, вновь открытые доказательства позволяют понять, что какое-то время Эвери скрывался в американских колониях. К слову, он так никогда и не был пойман.

«Это новая история почти идеального преступления, — подчеркнул Бейли. – Если вы наберете в Google «первый всемирный розыск», то выпадет Эвери. Все искали этих парней».

Исследователь предполагает, что, оказавшись в Северной Америке, злодей использовал в торговых операциях добычу с индийского корабля, в том числе и арабские монеты. Бейли считает, что деньги из Йемена едва ли могли быть имуществом колонистов, которые прибывали в Новый Свет, чтобы заработать себе на жизнь.

«Вероятно, некоторые из членов команды Эвери смогли обосноваться и интегрироваться в Новой Англии», — заявила археолог Сара Спортмэн из штата Коннектикут.

При этом известно, что английские власти искали подельников Эвери. Так, генерал-губернатор Ричард Кут сообщал об аресте двух предполагаемых пиратов из команды Эвери. Однако, не имея указаний отправить их в Англию и не имея улик, чтобы судить их в Америке, ему пришлось выпустить подозреваемых под залог.

Согласно одному из предположений, в Северной Америке Эвери мог выдавать себя за работорговца.

Бейли считает, что по пути на Багамы пират сделал остановку на французском острове Реюньон для покупки черных рабов.

Археологи и историки, ознакомившиеся с выводами Бейли, убеждены, что результаты его работы раскрывают одну из главных криминальных загадок в мире.

«Обнаружение этих монет – большое событие дня меня. История капитана Эвери имеет огромное значение. Эта маленькая вещь поможет мне многое объяснить», — сказал ассистент профессора истории Калифорнийского университета в Сан-Диего, эксперт по пиратству Марк Ханна.

В 1690-е годы сын капитана торгового судна Эвери прославился своими грабежами в водах Африки и Южной Азии, превратившись в героя приключенческих романов. Впервые его биографию опубликовал в 1724 году писатель Даниэль Дефо в книге «Всеобщая история пиратов».

Есть версия, что настоящей фамилией пирата была Бриджмен – он взял псевдоним, чтобы не компрометировать своих родственников.

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