Третья волна COVID-19: Минздрав и Роспотребнадзор дали разные оценки

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова считает, что нельзя исключать вероятность еще одной волны коронавируса.

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«Вторая волна новой коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года. Сейчас <...> показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры», — отметила чиновница во время конференции «Неделя медицинского образования».

В то же время Семенова уточнила, что есть надежда на то, что популяционный иммунитет будет сформирован до лета, то есть в ближайшие месяц-полтора. Если это произойдет, то можно будет говорить о том, что распространение коронавирусной инфекции стихает. «Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики», — приводит слова замминистра ТАСС.

Тем временем в Роспотребнадзоре не ожидают третьей волны коронавирусной инфекции в России.

«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», — отметил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» специалист указал, что на начало марта у 40% москвичей были антитела к инфекции. «Быстрыми темпами нарастает количество привитых, поэтому очень скоро, думаю, уже к маю, мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается», — сказал он.

Коллективный иммунитет считается сформированным, когда антитела к вирусу имеются у 60-70% взрослого населения страны. При этом они могут появиться как в результате вакцинации, так и после перенесенного заболевания.

В то же время не все специалисты согласны с популярным мнением о том, что в настоящее время проходит волна коронавируса. Так, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков пояснял, что волна заболеваемости подразумевает полное прекращение распространения инфекции. Так как еще не было полного выхода из пандемии (в России наблюдались только подъемы и спады заболеваемости), то корректнее было бы говорить об одной волне, передает РБК.

Тем не менее многие специалисты считают, что спады и падения являются волнами, и они еще будут повторяться. В конце февраля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский напомнил, что в России третья волна коронавируса ожидалась после новогодних праздников, но она так и не состоялась. Тогда эксперты, которых опросил РБК, предположили, что очередной подъем заболеваемости может произойти в середине весны.

Только за последние сутки в России диагностировали 8277 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 4,5 млн.

При этом пик заболеваемости среди россиян пришелся на декабрь прошлого года. Тогда ежедневное количество новых случаев коронавируса составляло от 26 тыс. до 29 тыс. После Нового года заболеваемость пошла на спад, вопреки ожиданиям экспертов. Спустя месяц — к концу января — ежедневно диагностировали коронавирус у не более чем 20 тыс. жителей страны. С середины марта в России ежедневно фиксируют 8–9 тыс. случаев заражения.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом более 128,5 млн человек. Умерли почти 3 млн человек, выздоровели 103,6 млн.