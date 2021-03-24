Мозг усыхает: как строгое воспитание сказывается на ребенке

Излишняя грубость при воспитании детей способна привести к уменьшению их мозга, выяснили ученые из Монреальского университета в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале Development and Psychology.

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Ранее уже было известно, что сексуальное, физическое и эмоциональное насилие, игнорирование по отношению к детям приводит к тому, что они в будущем сталкиваются с тревогой и депрессией. У переживших подобное детей уменьшены миндалевидное тело и префронтальная кора — структуры мозга, которые играют ключевую роль в регуляции тревожных и депрессивных переживаний.

Однако даже то поведение родителей, которое не относится к насильственному, может привести к недоразвитию этих структур.

В новом исследовании авторы обратились к данным о детях, которые с начала 2000-х годов находились под наблюдением Монреальского университета по вопросам психосоциальной коррекции детей. Также с рождения за ними наблюдали специалисты из Института статистики Квебека. В рамках мониторинга ежегодно проводилась оценка связи между практиками воспитания и уровнями тревожности у детей 2-9 лет. Затем детей разделяли на группы в зависимости от строгости воспитания.

Изучая структуру мозга 94 из этих детей, подросших до 12-16 лет, ученые установили, что дети, которых трясли и били, на которых кричали и срывали злость, имели меньший объем миндалевидного тела и префронтальной коры по сравнению со сверстниками, не сталкивавшимися с таким поведением со стороны родителей.

«Последствия выходят за рамки изменений в мозге, — считает доктор Сабрина Саффрен, одна из авторов исследования. — Я думаю, что для родителей и общества важно понять: частое использование таких суровых методов воспитания может навредить развитию ребенка. Мы говорим об их социальном и эмоциональном развитии, а также о развитии их мозга».

Методы воспитания, которые зачастую считаются в обществе социально приемлемыми, приводили к тем же последствиям, что и насилие над ребенком, поясняют исследователи.

«Это первый раз, когда стало понятно: строгое воспитание, которое не дотягивает до насилия, связано с уменьшением размеров тех же структур мозга, что и при насилии, — говорит Саффрен. — Эти дети постоянно подвергались грубым методам воспитания в возрасте 2-9 лет. Это означает, что изменения в их мозге связаны с поведением родителей».

В будущем авторы работы намерены продолжать наблюдение, чтобы понять, кто из этих детей столкнется с тревожными расстройствами и другими проблемами психики и насколько это будет связано с повреждениями мозга.

Ранее специалисты Военно-медицинского университета в США предупредили о вреде попыток родителей познакомить ребенка с алкоголем. Часто за этим стоят благие намерения — родители считают, что ребенку лучше впервые попробовать алкоголь и понять его воздействие в домашней обстановке, а не на какой-нибудь вечеринке. Часто речь идет даже не о полноценной порции алкогольного напитка, а о паре глотков. Но и этого может быть достаточно, чтобы навредить.

Оказалось, что употребление алкоголя ребенком коррелирует с «положительными ожиданиями от алкоголя» — убежденностью в том, что употребление алкоголя приведет к положительным ощущениям и принесет пьющему какую-то пользу.

«Наши результаты показывают, что приобщение ребенка к алкоголю может играть уникальную роль в развитии положительных ожиданий от употребления спиртных напитков, — подвели итог исследователи. — А положительные ожидания, как известно, связаны с появлением проблем с алкоголем и стойкого алкоголизма в будущем».

Дети, рано приобщившиеся к алкоголю, чаще страдают от плохой успеваемости в школе и имеют проблемы с поведением во взрослой жизни, а также сильнее склонны к алкоголизму, предупреждают авторы работы. Алкоголь может повлиять на нормальное развитие жизненно важных органов ребенка, включая мозг, страдают печень, кости, нарушается выработка гормонов.

Поэтому родителям не стоит предлагать ребенку даже пары глотков вина за ужином — такая практика может привести к непоправимым последствиям.