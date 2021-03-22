Без сосисок, но с газетой: как избежать слабоумия

Любовь к сосискам, бекону и колбасам грозит деменцией, выяснили специалисты из Лидского университета. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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Исследователи использовали данные более 500 тыс. человек 40-69 лет, сосредоточившись на связи деменции и потребления мяса. За восемь лет они обнаружили почти 2900 случаев деменции. Чаще она встречалась у пожилых людей с низким доходом, без высшего образования, курящими, менее активными физически и генетически предрасположенных к слабоумию. У мужчин деменция встречалась чаще, чем у женщин.

Также выяснилось, что даже небольшое количество мяса глубокой обработки, всего 25 грамм (одна порция бекона) при регулярном потреблении связано с ростом риска развития деменции на 44%.

Однако необработанное мясо при этом, наоборот, ассоциировалось со снижением риска — 50 грамм телятины, говядины или свинины в день уменьшали риски на 20%.

Чаще мясо глубокой обработки потребляли небогатые мужчины, курящие, с лишним весом, употребляющие мало овощей и фруктов и много продуктов с высоким содержанием белка и жира, отмечают исследователи. Нельзя сказать, что ломтик бекона непременно приведет к деменции, однако питание может быть очень значимым фактором риска.

«Некоторые люди были в три-шесть раз более склонны к развитию деменции из-за хорошо известных генетических факторов, но результаты показывают, что риски, связанные с употреблением в пищу переработанного мяса, были одинаковыми независимо от того, был ли человек генетически предрасположен к развитию болезни или нет», — говорит профессор Джанет Кейд, автор работы.

Потребление мяса связывали со слабоумием и ранее, но эта работа стала наиболее масштабной.

«Во всем мире распространенность слабоумия растет, и диета как подверженный изменениям фактор может играть определенную роль. Наше исследование добавляет новые факты к растущему массиву данных, связывающих потребление переработанного мяса с повышенным риском целого ряда заболеваний», — отмечают исследователи.

Защититься от деменции женщинам поможет чтение газет, а мужчинам — использование мобильного телефона, выяснили специалисты из Университетского колледжа Лондона. Об этом они сообщают в статье в журнале Journal of Alzheimer.

Авторы работы на протяжении 15 лет исследовали влияние различных видов деятельности на риски развития деменции у людей старше 50 лет. В исследовании приняли участие более 8000 добровольцев. Всего ученые выделили 13 видов досуга, в том числе различные хобби, чтение газет, использование мобильного телефона, членство в спортивных клубах и т. п. Часть этих занятий можно было отнести к интеллектуальным, часть — к социальным. 70% участников сообщили, что регулярно занимаются 2-4 видами деятельности из списка.

Большее количество активностей сильнее снижало риски развития деменции — каждый дополнительный пункт уменьшал их примерно на 9%. Однако социальная активность сама по себе не оказывала значимого влияния.

Для женщин наиболее важным фактором оказалось чтение газет — оно позволило снизить риски развития слабоумия на 35%.

А мужчины страдали от деменции на 36% реже, если часто пользовались мобильным телефоном. Исследователи относят оба этих занятия к требующим интеллектуальной нагрузки.

При этом женщины не получали преимуществ при увлечении телефоном, а мужчины — при чтении газет.

Кроме того, риски были на 30% ниже у состоящих в браке людей, которые имели какие-либо хобби.

«Мы уже знаем, что некоторые модифицируемые факторы риска, такие как здоровье сердечно-сосудистой системы и борьба с депрессией, имеют важное значение для профилактики слабоумия, — отмечают авторы работы. — Наши новые данные подтверждают, что, в дополнение к этому, мы можем укрепить наш мозг с помощью приятных занятий».

Исследователи обращают внимание, что их исследование проводилось среди пожилых людей. Они надеются, что результаты подтолкнут многих пенсионеров к интеллектуальной активности и освоению новых навыков.