В воронках Второй мировой войны поселились животные

Тысячи воронок от бомб, сброшенных авиацией союзников на топливные заводы нацистов в Польше во время Второй мировой войны, обнаружили ученые посредством Лидара — технологии получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах. Как уточняется в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, в окрестностях города Кендзежин-Козле найдено около 6000 хорошо сохранившихся воронок диаметром от 5 до 15 метров и глубиной более 2 м.

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Авторы работы Ян Варга и Мария Файер из Университета Силезии в Катовице заключают, что различная морфология воронок обусловлена типом и влажностью почвы, а также весом бомб. Ученые провели дистанционное зондирование грунта и полевые исследования.

Отмечается, что за прошедшие после окончания Второй мировой войны 75 лет многие воронки превратились в водоемы или убежища для диких животных.

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Бомбовые удары по району Кендзежин-Козле с 1943 года наносили ВВС Великобритании, нацеленные на уничтожение промышленных предприятий нацистской Германии. В 1944-м к англичанам присоединились американские летчики. В общей сложности было сброшено более 39 тыс. бомб весом от 100 до 220 кг.

Немцы усиливали оборону заводов в Козле за счет зенитной артиллерии, дымовых завес и строительства бомбоубежищ. Однако бомбардировки все равно показывали высокую эффективность. Несмотря на большие потери, к сентябрю 1944 года союзникам удалось сократить производство топлива на немецких нефтеперерабатывающих заводах до 8% от уровня апреля.

«В последнее десятилетие исследователи обратили особое внимание на роль анализа изображений с помощью Лидара и другие методы обнаружения при изучении бывших полей сражений — особенно тех, которые сейчас покрыты густой растительностью», — сообщается в работе.

Используя технологию Лидар, Варга и Файер нанесли на карту каждую воронку, а также определили расстояние и площадь поверхности.

Среди воронок в районе города Кендзежин-Козле преобладают те, которые появились после попадания 220-килограммовых бомб.

«Мы идентифицировали 5238 хорошо сохранившихся больших воронок от бомб и 151 более мелкую воронку поблизости от мест расположения бывших заводов по производству синтетического топлива в Кендзежине и Бляховне, 484 большие и 147 маленьких воронок около Здзешовице, — подчеркивают исследователи. — Теперь они представляют собой места, где обитают, ищут убежища или размножаются земноводные, рептилии, насекомые, птицы и копытные. Воронки также являются средой обитания для многих видов растений».

Кроме того, сформировавшиеся из воронок Второй мировой войны водоемы и болота способствуют обогащению местных экосистем.

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«Воронки от бомб в окрестностях Кендзежин-Козле являются реликвиями, которые документируют важные исторические события и служат связующим звеном между данной территорией и полями сражений в Европе и за ее пределами. Воронки по-прежнему скрывают опасные напоминания о Второй мировой войне», — констатируют Варга и Файер.

В 2020 году археологи обнаружили на территории бывшего концлагеря «Зильт» на острове Олдерни в проливе Ла-Манш загадочный туннель с электрическим освещением,

по которому, предположительно, доставлялись девушки для организованного эсэсовцами борделя. По мнению британских ученых, нацисты содержали узников, многие из которых были выходцами из СССР, в нечеловеческих условиях. Их плохо кормили и выгоняли на принудительные работы. Заключенные страдали от тифа, вшей и клещей.

После войны, когда на остров Олдерни вернулось гражданское население, британские военные приступили к расследованию преступлений в концлагерях. Сюда же приезжала советская комиссия под руководством майора Груздева. Важную информацию, доказывавшую бесчеловечное обращение нацистов со своими жертвами, предоставили сами бывшие заключенные. В ходе следственных действий было проведено порядка 3 тыс. интервью с выжившими узниками, свидетелями и немецкими военными.

А в январе 2021-го международная группа археологов, ведущая раскопки на месте нацистского лагеря смерти Собибор в Польше, объявила об обнаружении металлических жетонов, которые носили еврейские дети, депортированные из Нидерландов.

На четырех идентификационных бирках указаны имена несовершеннолетних, даты и город рождения.

«Насколько нам известно, жетоны с именами детей обнаружены только в лагере Собибор и нигде больше. Поскольку жетоны отличаются друг от друга, вероятно, они были сделаны родителями, которые надеялись найти своих детей в хаосе Второй мировой войны», — рассказал сотрудник Управления древностей Израиля Йорам Хайми.