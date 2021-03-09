Три часа эрекции и смерть: к чему привел коронавирус

В США мужчина с COVID-19 пострадал от многочасовой эрекции, от которой удалось избавиться лишь с помощью дренажа. Вскоре, однако, пациент умер от осложнений болезни. О необычном случае врачи рассказали в статье в журнале American Journal of Emergency Medicine.

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В августе 2020 года 69-летний мужчина поступил в больницу в Дейтоне, штат Огайо, с COVID-19 в тяжелой форме. У него наблюдались выраженная дыхательная недостаточность, воспалительные процессы, в легких скопилась жидкость. Врачи подключили мужчину к аппарату ИВЛ, вводили стероиды, но состояние продолжало ухудшаться.

Спустя 10 дней легкие стали отказывать, и врачи перевернули пациента на живот — это делается, чтобы улучшить доступ воздуха в те зоны легких, в которые он затруднен при положении на спине.

Через 12 часов его перевернули обратно и обнаружили эрекцию.

Сложно было сказать, как давно она появилась и была ли болезненной — пациент был без сознания и не мог об этом сообщить. Однако, насколько известно, это состояние способно приводить к сильным болям.

Врачи попытались избавиться от нее с помощью мешка со льдом, но это не помогло. УЗИ показало сдавление вен полового члена. Спустя три часа врачи с помощью игл дренировали пещеристые тела, выпустив лишнюю кровь.

Через полчаса эрекция прошла, но спасти пациента не удалось — вскоре он умер из-за обширного поражения легких.

«При COVID-19 часто бывают тромбоэмболические осложнения», — отмечают авторы работы, приводя в пример более ранние исследования. Согласно ним, тромбозы наблюдались у 16% пациентов, а в отделении интенсивной терапии — почти у 30%. Наличие тромбов повышало смертность вдвое.

Врачи приходят к выводу, что этот случай демонстрирует связь между COVID-19 и гиперкоагуляцией. Они обращают внимание, что необходимо больше высококачественных рандомизированных клинических исследований, которые бы показали пользу антикоагуляционной терапии при COVID-19.

Врачи полагают, причиной внезапной эрекции стал цитокиновый шторм, который спровоцировал тромбообразование и помешал оттоку крови.

«Мы не видели случаев связанного с COVID-19 приапизма, подобных этому, — говори хирург-уролог Ричард Вини из Больницы королевы Елизаветы в Бирмингеме. — Мы лечили больше пациентов с COVID-19, чем любая европейская больница, так что это точно редкое явление, хотя и объяснимое. У этого пациента был приапизм, безусловно, вызванный микроэмболией — маленькими сгустками в мелких кровеносных сосудах. Это одно из осложнений COVID-19, которое мы наблюдаем во многих других органах».

Приапизм — длительная и болезненная эрекция, не связанная с половым возбуждением.

Приапизм не проходит после эякуляции. Он может приводить к застою крови, воспалительным процессам и даже гангрене.

Причины приапизма изучены плохо. Среди них — травмы, онкологические заболевания, осложнения от венерических заболеваний, болезни крови, побочные действия лекарств, а также злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Это лишь второй известный случай приапизма на фоне COVID-19. Первый произошел во Франции, где 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией пережил четырехчасовую эрекцию. Состояние было вызвано множеством тромбов.

Пациент обратился к врачам с жалобами на температуру, кашель, затрудненное дыхание и диарею. Спустя два дня его госпитализировали и провели анализы, которые подтвердили коронавирус. Мужчине понадобилась искусственная вентиляция легких.

Во время осмотра врачи также обнаружили и приапизм.

Пещеристые тела внутри полового члена были твердыми, но головка оставалась мягкой. Неизвестно, как давно появился приапизм — на момент осмотра мужчина находился под седативными препаратами и не мог отвечать на вопросы или сказать, больно ли ему.

Врачи положили мужчине на промежность пакет со льдом, но это не помогло. Спустя четыре часа им пришлось с помощью шприца удалять тромбы из пениса пациента. После этого кровоток восстановился, и эрекция пропала.

Врачи полагают, что тромбы образовались из-за коронавирусной инфекции — никаких других факторов для их появления у пациента не было. Они призывают других специалистов сообщать о подобных случаях.

Помимо удаления тромбов, врачи также ввели пациенту антикоагулянты и препараты для нормализации работы нервной системы. Мужчина две недели провел на искусственной вентиляции легких. На данный момент он здоров.