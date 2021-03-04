Сам приполз: раскрыта тайна черепа из итальянской пещеры

Археологи из Болонского университета раскрыли тайну черепа, обнаруженного несколько лет назад в своде одной из итальянских пещер. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале PLOS One.

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В 2015 году археологи обнаружили в Италии, в гипсовой пещере Марселя Лубенса в провинции Болонья, человеческий череп без нижней челюсти. Пещеры использовались в древней Италии для погребальных обрядов, но других человеческих останков исследователи не обнаружили и задались вопросом — откуда тогда взялся череп?

Кроме того, он находился в своде пещеры, куда нельзя было добраться без специального альпинистского оборудования, так что вряд ли представители древних народов поместили его туда сами.

В 2017 году его удалось извлечь и заняться изучением.

close Belcastro et al, 2021, PLOS ONE

«Интригующая археологическая загадка: отделенный от тела человеческий череп был найден в естественной гипсовой пещере Марселя Лубенса в верхней части вертикального склона, до которого пришлось подниматься на 12 метров с помощью специального оборудования. Как и когда он туда попал? Чей он был?», — пишут исследователи.

На черепе исследователи обнаружили повреждения, которые появились при удалении с него мягких тканей. Соскабливание плоти с костей было достаточно распространенной погребальной практикой у древних народов, в том числе и на территории Италии.

Череп с несколькими верхними зубами сохранился на удивление хорошо, что позволило провести детальный его анализ с помощью микроскопии и компьютерной томографии, а также создать подробную 3D-модель.

close Belcastro et al, 2021, PLOS ONE

Сопоставив результаты замеров черепа с данными криминалистов, исследователи установили, что он принадлежал женщине 24-35 лет, жившей в 3630-3380 годах до н.э. Повреждения черепа были посмертными, без следов заживления. Также на черепе сохранились следы охры, что может быть связано с погребальными ритуалами.

Хорошим здоровьем женщина не отличалась. Она страдала хронической анемией из-за дефицита железа или витамина В. Анализ зубов выявил признаки длительного метаболического стресса, также она, по-видимому, страдала от расстройства эндокринной системы. Неолитическая революция далась людям нелегко, отмечают авторы работы — новое питание, основанное на сельском хозяйстве, смена образа жизни на первых порах приводили к ухудшению здоровья и гигиенической обстановки, люди чаще сталкивались с патогенами и паразитами.

Животные череп не трогали — повреждения на нем были связаны только с воздействием инструментов для удаления плоти. По всей видимости, он был отделен от тела в процессе погребальных ритуалов.

Проведя геологический осмотр пещерной системы, исследователи предположили, как именно череп мог оказаться в таком необычном месте. По всей видимости, женщину похоронили где-то поблизости, но вскоре после этого череп вместе с водой и грязью двинулся через провалы грунта вниз. Со временем геологические изменения привели к тому, что он оказался в неожиданной части пещеры.

Интересно, что пещера Марселя Лубенса расположена в области, которая называется «Адская воронка». С учетом геологических процессов, происходивших тут, название кажется вполне обоснованным.

Проверить версию археологов, конечно, будет сложно. Тем не менее, статья показывает, что даже при минимальном количестве материала можно выяснить довольно многое.

Ранее в Польше археологи обнаружили средневековое кладбище с останками более ста детей. Как установили специалисты, захоронения были сделаны в конце XVI века. Тела находились в песчаном грунте и располагались головой на запад.

Внимание ученых привлекли монеты, вложенные во рты мертвецов.

Это отражало местные верования тех лет. Монеты — обол Харона — клали в рот умершего или поверх губ перед погребением. Это взятка Харону, перевозчику душ через реку, которая отделяет мир живых от мира мертвых. В первую очередь обычай связан с верованиями древних греков и римлян, но практиковался и на Ближнем востоке. В Западной Европе монеты в захоронениях встречаются там, где жили кельты, а также среди германских народов. Хотя это было старой, дохристианской традицией, монеты использовались долгое время, даже в конце XIX века.