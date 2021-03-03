Не хуже детей: каракатицы справились с «зефирным тестом»

Каракатицы способны пройти знаменитый зефирный тест — воздержаться от угощения, если впереди их ждет более желанное лакомство, выяснили специалисты Кембриджского университета. Работа была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Зефирный эксперимент — тест, придуманный американским психологом Уолтером Мишелем, ставшим впоследствии профессором Стэнфордского университета. Он провел ряд исследований, в которых детям предлагали зефир или еще какую-нибудь сладость, и предоставляли выбор — съесть угощение сейчас, или подождать 15 минут и получить добавку. Как заключил Мишель, в будущем у детей, которым удалось сдержаться, жизнь складывалась более успешно. Он связал это с возможностью самоконтроля и способностью противостоять соблазнам. Хотя более поздние исследования поставили выводы Мишеля под сомнение и выявили другие факторы, которые влияли на поведение детей, сам эксперимент в несколько модифицированном виде не раз использовался для исследований на животных.

На то, чтобы воздержаться от сиюминутного удовольствия ради двойной порции лакомств, оказались способны многие приматы, собаки, вороны. Новое исследование показывает, что и каракатицы готовы подождать, если знают, что получат что-то получше.

В более раннем эксперименте ученые выяснили, что каракатицы могут отказаться от завтрака из крабового мяса, если будут знать, что на ужин получат креветок, которых любят гораздо больше. Однако было неясно, связано это со способностью к самоконтролю или же просто с изменением пищевого поведения в условиях гарантированной доступности пищи.

Команда разработала новый тест, который прошли шесть каракатиц. Исследователи поместили их в специальный аквариум с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверьми, в одной из которых находились куски сырых королевских креветок, а во второй — более привлекательные для каракатиц живые стеклянные креветки.

На дверях находились символы, которые каракатиц обучили распознавать. Круг означал, что дверь откроется сейчас же. Треугольник — что придется подождать 10-130 секунд. Квадрат, который использовался только в контрольных тестах — что ожидание затянется на неопределенное время.

На первом этапе ученые помещали королевских креветок в камеру с открытой дверью, а стеклянных — в ту, где открытия двери нужно было подождать. Если каракатица выбирала королевскую креветку, стеклянную сразу забирали. На втором стеклянные креветки находились за дверью, которая вообще не открывалась.

В первой части эксперимента все каракатицы оказались способны дождаться стеклянных креветок. Во второй части, поняв, что дверь не откроется, они решали, что обойдутся и королевскими.

«Каракатицы в настоящем исследовании смогли дождаться лучшего вознаграждения и выдержать задержку до 50-130 секунд, что сравнимо с тем, что мы видим у позвоночных с крупным мозгом, таких как шимпанзе, вороны и попугаи», — говорит Александра Шнелл, ведущий автор исследования.

Следующей частью эксперимента было проверить, насколько каракатицы способны к обучению. Исследователи показывали им два квадрата, серый и белый. Когда каракатица приближалась к одному из них, второй вынимали из аквариума. За выбор одного из квадратов каракатица получала лакомство. Когда она запоминала, за какой именно, исследователи меняли условия и давали угощение за выбор другого квадрата.

Оказалось, быстрее всех к изменениям адаптировались те каракатицы, которые лучше всего справлялись с ожиданием в предыдущей части эксперимента.

Очевидно, каракатицы способны к самоконтролю, заключают исследователи, но не могут объяснить, почему. У других видов животных, которые исследовались, отсроченное вознаграждение было связано с использованием инструментов (т. к. оно требует заблаговременного планирования), создания запасов пищи и социальных навыков (просоциальное поведение, например, убедиться, что пища есть у всех членов группы, полезно для определенных видов). Каракатицы же, насколько известно, не используют инструменты, не делают запасов и не склонны к социальности.

Авторы работы полагают, что ожидание у каракатиц связано с тем, как они обычно охотятся.

«Каракатицы проводят большую часть времени, маскируясь и дожидаясь добычи, — говорит Шнелл. — Когда они кормятся, их видно, что делает их возможной добычей для других хищников. Мы полагаем, что способность к отсроченному вознаграждению — побочный эффект их стиля охоты. Каракатицы оптимизируют кормление, дожидаясь более качественной добычи».

Результаты работы стали удивительным примером того, как совершенно разные условия и образ жизни могут приводить к похожему поведению и когнитивным способностям. В будущем ученые намерены выяснить, действительно ли каракатицы способны к планированию.