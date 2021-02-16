Галлюцинируют в одиночестве: как пандемия ударила по слепым

Самоизоляция в пандемию привела к более частым галлюцинациям у людей с нарушениями зрения, выяснили британские офтальмологи из Лондонского университетского колледжа и других исследовательских центров. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале BMJ Open Ophthalmology.

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Меры самоизоляции, особенно необходимость оставаться дома, могут негативно сказываться на некоторых категориях населения, отмечают исследователи. Особенно это касается людей с нарушениями зрения, социальное взаимодействие для которых часто связано с личным общением и физическим контактом.

Авторы работы опросили за 45 пациентами с синдромом Шарля Бонне, при котором у людей с ухудшением зрения появляются галлюцинации. Средний возраст пациентов составил 69,8 лет. У 42% из них наблюдалась макулодистрофия — поражение сетчатки глаза, которое становится частой причиной слепоты у пожилых людей.

Пациенты должны были сообщить о частоте галлюцинаций, о том, изменилось ли их содержание во время самоизоляции, а также чувствовали ли они себя одинокими и обращались ли в службы поддержки.

Об увеличении частоты галлюцинаций сообщили 56% пациентов.

Исследователи связывают это с обилием тревожных новостей в СМИ, отсутствием физических упражнений и одиночеством. Хотя 67% участников сообщили о чувстве одиночества, 60% не стали никуда обращаться. Чаще на одиночество жаловались более пожилые (около 73 лет) пациенты.

Галлюцинации при синдроме Шарля Бонне весьма разнообразны — от геометрических фигур до лиц и других сложных объектов. Видения часто появляются, исчезают или меняются спонтанно, а также, в отличие от психотических галлюцинаций, не направлены на самого пациента. Кроме того, они только зрительные и не затрагивают прочие органы чувств.

Стоит подчеркнуть, что люди с синдромом Шарля Бонне здоровы психически — все дело в работе мозга. При потере зрения зрительный отдел коры головного мозга больше не получает входящих сигналов, из-за чего становится гиперактивным и возбудимым и начинает самопроизвольно запускаться.

«Я пыталась повысить осведомленность об этом заболевании еще до пандемии, — говорит профессор Мария Моосаджи, автор исследования.

— Оно может поразить любого человека с потерей зрения, начиная от маленьких детей и заканчивая пожилыми людьми.

От пандемии COVID-19 пострадали все, но теперь у нас есть доказательства, что социальная изоляция провоцирует также приводит к осложнениям у людей с нарушениями зрения, и в долгосрочной перспективе эти осложнения могут сказаться на психическом здоровье».

По разным оценкам, с синдромом сталкиваются до трети людей с нарушениями зрения. Точную их долю назвать трудно — многие не обращаются к врачам в страхе, что их могут счесть душевнобольными.

Лечения от синдрома нет. Обычно галлюцинации со временем просто перестают появляться. Иногда образы исчезают, если закрыть глаза или поморгать. Чтобы снизить частоту галлюцинаций, врачи рекомендуют увеличить число социальных взаимодействий и не пренебрегать физическими упражнениями.

Врачам следует быть в курсе факторов риска развития синдрома, подчеркивают исследователи. Своевременная диагностика позволяет выработать более эффективные стратегии борьбы с синдромом и научить пациента контролировать свое состояние. При этом, однако, важно, чтобы и сами пациенты не боялись рассказывать о своих симптомах.

«К сожалению, это заболевание часто упускают из виду, — говорит соавтор работы Джудит Поттс. — Его воспринимают как психическую болезнь и не лечат достаточно эффективно.

Я мечтаю, чтобы каждый, кто сталкивается с синдромом Шарля Бонне, не боялся обращаться к врачу, а врачи, в свою очередь, ставили бы верные диагнозы».

Исследователи подчеркивают, что важно найти способы смягчить последствия социальной изоляции для пациентов с синдромом Шарля Бонне. Одиночество в целом стало серьезным испытанием в период пандемии для всех людей, особенно пожилых. Участившиеся из-за изменений в жизни галлюцинации лишь ухудшают состояние пациентов, поэтому необходимо противостоять им, своевременно выявляя проблему. При устойчивых галлюцинациях может применяться когнитивно-поведенческая терапия и препараты, регулирующие работу дофаминергической и серотонинергической систем.