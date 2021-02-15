22 тысячи литров: в Египте нашли старейшую пивоварню в мире

Старейшая пивоварня в мире обнаружена на территории древнеегипетского города Абидос. Как сообщило министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook, речь идет не о локальном предприятии, а о настоящем заводе с высокой производительностью для своего времени. Научное открытие сделала египетско-американская археологическая миссия во главе с Мэттью Адамсом из Нью-Йоркского университета и Деборой Фишак из Принстонского университета.

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По словам представителя министерства по делам древностей Мустафы Вазири, фабрика, скорее всего, была создана в период правления фараона Нармера, основателя I династии Раннего царства Древнего Египта (конец XXXII века до н. э. или более 5 тыс. лет назад). Она состоит из восьми больших секций площадью 2 м в длину, 2,5 м в ширину и 0,4 м в глубину. Эти помещения использовались для производства пива. В каждом находились около 40 глиняных емкостей, расположенных в два ряда для нагрева смеси зерна и воды.

Как подчеркнул доктор Адамс, фабрика производила около 22,4 тыс. литра пива одновременно.

Она была построена в Абидосе специально для царских ритуалов, проводившихся в погребальных сооружениях правителей Египта. При раскопках в этих зданиях были найдены доказательства использования пива в обрядах с принесением жертв.

Отмечается, что британские археологи обнаружили пивной завод еще в начале XX века. Однако по каким-то причинам они не продолжили исследование объекта, что теперь сделали американцы и египтяне.

Пиво появилось около 13 тыс. лет назад и к моменту зарождения древнеегипетской государственности получило широкое распространение, став основным алкогольным напитком древних египтян. Его делали из ячменя или из пшеницы и фиников. По традиции умершему фараону обещали хлеба, которые не зачерствеют, и пиво, которое не закиснет.

Рабочие, строившие пирамиды, получали около пяти литров пива в день.

Несмотря на большое количество найденных кувшинов с остатками пива, обнаружение пивоварни до сих пор оставалось редкостью. Считалось, что приготовлением пива занимались в основном в домашнем хозяйстве.

Различные свидетельства производства пива в Древнем Египте появлялись в разное время. Так, в 2015 году на стройплощадке в Тель-Авиве рабочие наткнулись на фрагменты керамики, которую древние египтяне использовали для приготовления пива. Находкам оказалось не менее 5 тыс. лет.

После обнаружения следов приготовления пива в пещере на территории современного Израиля в 2018 году исследовательская группа Стэнфордского университета пришла к выводу, что потребность в производстве пива послужила толчком к распространению зерновых культур на Ближнем Востоке. Ученые проанализировали образцы органики в каменной посуде возрастом около 13 тыс. лет, найденные около Хайфы. Здесь проживали люди Натуфийской культуры. Отныне натуфийцам принадлежит рекорд как самым древним производителям алкоголя в мире.

По мнению исследователей, эти люди варили пиво в ритуальных целях: пенным напитком они почитали память усопших.

В том же году на севере Ирака археологи нашли остатки пива, производившегося в древней Месопотамии. Изучив химические характеристики осадка, сохранившегося на стенках глиняных сосудов, специалисты нашли следы ферментированного ячменя. По их словам, в сосудах находилось ячменное пиво. Это было первое доказательство производства пива в Месопотамии: прежде научные сведения основывались на рисунках и сказаниях.

Исследователи попытались воссоздать вкус древнего месопотамского пива, используя описанные в поэмах ингредиенты и техники. Запах напитка, по их словам, был ужасным.

В 2019 году три британки — историк пищевой промышленности Таша Маркс, пивовар Микаэла Чарльз и специалист по пиву Сьюзан Бойл – сварили пенный напиток по древнеегипетскому рецепту.

Для имитации древнеегипетских резервуаров они использовали керамические сосуды. Изготовление пива заняло два дня.

Женщины сделали две партии: одну без добавок, а вторую — с фисташками, лепестками роз, тмином, кориандром и кунжутом — ингредиентами, к которым имели доступ древние египтяне.

«Когда мы только начали, я была уверена, что древнеегипетское пиво будет отвратительным, — признавалась Маркс. — Я ждала, что у нас получится безвкусная, плотная, похожая на кашу слабоалкогольная смесь. На деле же пиво было легким и освежающим — именно то, чего хотелось бы после дня под палящим египетским солнцем».