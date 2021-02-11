Не декабрь, а октябрь: ВОЗ сомневается в сроках появления коронавируса

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 могло начаться раньше даты официального обнаружения в декабре 2019 года. Об этом со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает газета The Wall Street Journal.

К моменту, когда руководство Китайской Народной Республики (КНР) объявило о новой болезни в городе Ухань, в центральной части страны уже госпитализировали порядка 90 человек с симптомами, напоминающими COVID-19.

Китайские власти протестировали на антитела почти 70% этих пациентов, но следов заражения не нашли. Тем не менее исследующие происхождение нового коронавируса эксперты ВОЗ полагают, что содержание антител в крови могло упасть до невидимого уровня.

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Члены рабочей группы ВОЗ утверждают, что необходимы дальнейшие исследования.

В организации заявили, что обратились к властям КНР с просьбой провести более широкие анализы крови жителей провинции Хубэй, чтобы установить время возникновения и циркуляции коронавируса. Однако власти страны заявили, что у них пока «нет необходимых разрешений на исследование образцов», которые хранятся в банках крови.

Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань в январе 2021 года. Спустя некоторое время специалисты заявили, что коронавирус не был создан искусственно. У ВОЗ было четыре версии возникновения коронавируса — напрямую от летучих мышей, передача человеку от промежуточного животного-носителя, передача через пищевую цепочку и лабораторное сотворение.

Наиболее вероятный сценарий передачи COVID-19 человеку — заражение от промежуточного животного, потенциально близкого к людям, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать.

При этом глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что некоторые случаи заболевания не показали связи с рынком морепродуктов, как это было изначально.

«На основе имеющейся информации невозможно определить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане», — сказал Ваньнянь на пресс-конференции по итогам визита международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китай.

18 января независимая группа ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию сообщила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. По мнению экспертов, глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В мире с начала пандемии зарегистрированы 95 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.

В начале февраля 2021 года журнал Science of the Total Environment сообщил, что биологи из США и Европы обнаружили связь между глобальным потеплением и появлением коронавируса. По мнению ученых, юг Китая стал более пригодным для обитания большого числа видов летучих мышей. Они начали заселять новые территории и переносить туда вирусы.