«Важные улики»: как эксперты ВОЗ ищут данные о коронавирусе в Китае

В Китае продолжает работу международная группа специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты, как утверждает один из членов группы — британский зоолог Питер Дасзак — получили информацию, которая касается рынка морепродуктов в Ухане и нового коронавируса. Об этом он сообщил агентству Bloomberg.

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Эксперт, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, заявил, что у членов команды ВОЗ есть «важные улики» о том, какую роль сыграл указанный рынок в распространении инфекции. Дасзак не стал раскрывать данные, заверив, что они будут обнародованы 10 февраля.

Что касается уханьского рынка, он «по-прежнему почти нетронут», «люди покидали его в спешке» — оставленные ими на рынке вещи эксперты также изучили.

Зоолог рассказал, что представители разных стран, входящие в состав группы экспертов организации уже пообщались с китайскими специалистами, а также посетили ряд интересующих их мест. В частности, они побывали в исследовательских центрах. Как добавил Дасзак, были получены «некоторые настоящие улики относительно произошедшего».

Он отметил, что члены группы сейчас сопоставляют полученные данные, чтобы «понять, о чем это свидетельствует». Он выразил надежду на то, что «это начало глубокого понимания того, что произошло». «Вся суть именно в этом — попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин», — отметил Дасзак.

По его словам, сейчас нужно обратить пристальное внимание на «весь спектр ключевых направлений в расследовании».

Дасзак также рассказал о ходе работы группы ВОЗ. «Каждый день мы встречались с ними и знакомились с информацией, новыми сведениями. Потом мы говорили, что хотим отправиться в наиболее важные места», — вспоминает он.

Китайские специалисты попросили их составить список таких мест. «Мы представили им предложения относительно того, куда нам следует отправиться и с кем встретиться. Мы побывали во всех местах, указанных в списке, они по-настоящему проявили открытость в этом», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее многие эксперты предполагали, что вирус мог проникнуть в организм человека через морепродукты, которые продавались на большом рынке в Ухане.

При этом три дня назад эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в комментарии РИА «Новости» подтвердил, что в этом месте есть все условия для развития коронавирусной инфекции. Но специалист подчеркнул, что это не означает, что распространение пошло именно оттуда.

«На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства <...> Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», — поделился Дедков наблюдениями с российским агентством.

Он отметил, что в настоящее время рынок не работает. Власти решили снести постройки.

Группа экспертов ВОЗ отправилась в Ухань, чтобы провести свое расследование происхождения коронавируса. В китайский мегаполис, откуда и пошла инфекция, специалисты прибыли 14 января. После этого в течение двух недель они находились на карантине. Но работать не переставали — проводили консультации с китайскими коллегами по видеосвязи.

В международной организации неоднократно заявляли, что источник распространения вируса необходимо начинать искать именно с Уханя, где были зарегистрированы первые случаи в декабре 2019 года.