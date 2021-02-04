Не святой: кому на самом деле принадлежат мощи брата Христа

В Риме находится церковь Санти-Апостоли, где более 1500 лет хранятся останки одних из первых христиан и апостолов Иисуса Христа — Святого Филиппа и Святого Иакова. По одной из версий, речь идет об Иакове Алфеевом, одном из 12 апостолов Христа, по другой — об Иакове, входившем в число Апостолов от семидесяти (последователей Христа, которые проповедовали его учение в I веке, за исключением 12 апостолов и апостола Павла) и считавшемся двоюродным братом Иисуса.

Оба Иакова жили в одно время, и сведения о них смешались, но все же считается, что это были два разных лица.

Вначале христианство столкнулось с гонениями, но к VI веку стало доминирующей религией, а после смерти императора Константина, который на смертном одре провозгласил христианство государственной религией, по всей Римской империи появились храмы. Вскоре после этого останки христианских мучеников перенесли в них.

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Неизвестно, кто именно переместил в Санти-Апостоли останки Филиппа и Иакова, однако они прославили церковь. Полных скелетов не сохранилось — в церкви находятся большая берцовая кость и стопа, приписываемые Филиппу, и бедренная кость, считавшаяся костью Иакова.

Исследователи из Национального музея Дании в сотрудничестве с британскими криминалистами и итальянскими археологами задались вопросом — действительно ли в церкви находятся останки христианских мучеников. Подробности своей работы они изложили в статье в журнале Heritage Science. С помощью радиоуглеродного анализа они попытались установить возраст мощей. Останки Филиппа оказались в слишком плохом состоянии, а вот бедренную кость Иакова изучить удалось.

Оказалось, она принадлежала человеку, который умер в 214-340 гг.. и не мог быть ни одним из Иаковов — их обоих казнили в 62 году.

«Таким образом, сохранившаяся реликвия, бедренная кость, не принадлежит Святому Иакову, — говорит профессор Кааре Лунд Расмуссен. — Это кость человека, жившего примерно на 160-240 лет позже Иакова. Хотя это и мощи апостола, кость все равно позволяет узнать чуть больше о ранней истории христианства».

Однако кем был этот человек, сказать, увы, невозможно.

«Мы считаем очень вероятным, что тот, кто переместил эту кость в церковь, верил, что она принадлежит Святому Иакову, — поясняет Расмуссен. — Он, должно быть, взял ее из христианской могилы, поэтому, скорее всего, она в любом случае принадлежит одному из ранних христиан, апостолу или нет».

Вполне возможно, что и останки Филиппа тоже на самом деле принадлежат кому-то еще.

«Когда представители церкви искали труп апостола, жившего столетия назад, они раскапывали старые христианские захоронения, и там могли оказаться скелеты людей, похороненных и в более позднее годы», — отмечают исследователи.

Ранее исследователи из Великобритании и Италии развеяли еще один миф — они проанализировали отпечатки крови на Туринской плащанице и доказали, что их не могло оставить завернутое в ткань тело.

Туринская плащаница — христианская реликвия, четырехметровое полотно, в которое, по преданию, было завернуто после смерти тело Иисуса Христа.

Часть верующих убеждена, что на плащанице — подлинные отпечатки лика и тела Христа, отчего она ценится как одна из важнейших реликвий христианства. Также Туринская плащаница подвергается множеству исследований, призванных установить ее точный возраст и происхождение пятен на ткани.

Исследователи использовали манекен, чтобы смоделировать, как текла кровь из ран на теле, руках и ногах Христа. Ученые исследовали, как стекает кровь с разных частей тела в различных позах — стоя, лежа, со сложенными руками. Они внимательно изучили короткие струйки на тыльной стороне левой руки и около раны от копья на груди.

Оказалось, часть отпечатков могло оставить только тело, стоящее вертикально, а часть из них и вовсе нереалистична.

«Предполагая, что пятна на Туринской плащанице — это следы крови от ран, полученных Христом при распятии, мы с помощью экспериментов установили, что предполагаемое движение струй крови не согласуется с этими пятнами. Даже если предположить, что возможны различные ситуации, в которых происходило кровотечение (например, при перемещении тела или после смерти), они не только не документированы, но и для некоторых пятен нереальны», — заключили исследователи.

Это, впрочем, не ставит точку в исследованиях плащаницы. То, как именно на нее были нанесены пятна, пока что остается загадкой.