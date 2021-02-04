Три причины: почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Антитела могут появиться в организме человека даже без непосредственного контакта с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Бывает так, что некоторые люди не восприимчивы к вирусным заболеваниям, даже к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — отметил он.

По словам Вознесенского, человек мог переболеть инфекцией, вызванной другим коронавирусом, что позволило выработать перекрестный иммунитет. Кроме того, перед контактом с коронавирусом человек мог перенести другой вирус, благодаря чему уровень интерферонов в его крови значительно возрос.

Интерфероны – белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса для блокировки его репликации.

Наконец, третья версия связана с теорией о возможном существовании местных иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

Точно сказать, какой именно из трех механизмов рабочий, пока нельзя, добавил доцент РУДН.

Вознесенский подчеркнул также, что остаточные симптомы коронавирусной инфекции могут сохраняться до нескольких недель, и это не означает повторного заражения. «Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — пояснил медик.

В целом, переболевшие COVID-19 сохраняют иммунитет от трех до пяти месяцев, сообщали врачи. Повторное заражение коронавирусом возможно даже при высоком содержании антител в крови, это не гарантирует стопроцентной защиты от коронавируса.

Российские специалисты объясняли, что если организм будет ослаблен, например, из-за тяжелых хронических заболеваний, в его защите от вируса может оказаться брешь.

В середине января китайские ученые также выяснили, что антитела к коронавирусу не являются 100%-й защитой от повторного заражения. Как удалось узнать специалистам, повторные случаи инфицирования связаны с новым вариантом вируса SARS-CoV-2, который имеет отличную от предыдущего генетическую структуру.

Ученые отмечают, что причина этого явления — недостаток Т-клеточного ответа на патоген. Среди исследованных повторных случаев время между выздоровлением и заражением составляло от 19 до 57 дней. Заболевшие снова пациенты порой переносили инфекцию не легче, чем в первый раз.

На данный момент ученые до сих пор не знают точный уровень антител, необходимый для блокирования повторного заражения, сообщила «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер.

Она добавила, что антитела после первого заражения COVID-19 исчезают примерно через восемь месяцев, после чего повторное инфицирование возможно вновь.

Добавим, что вероятность заражения коронавирусом возрастает на 250%, если человек спит меньше пяти часов в сутки. «При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию [выше]», — заявлял руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Для улучшения качества сна он порекомендовал вставать и ложиться в одно и то же время и отказаться от будильника. Он также посоветовал пользоваться световыми гаджетами для лучшего пробуждения и регуляции циркадных ритмов. Помочь укрепить иммунитет также помогают здоровое и умеренное питание, занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе.