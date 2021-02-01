Пожилые испанцы заразились после применения вакцины Pfizer

В Испании в доме престарелых в городе Лагартера произошла вспышка коронавируса. Заражены все 78 обитателей соцучреждения. Распространение инфекции началось после того, как их привили вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщает La Vanguardia.

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Среди заболевших есть жертвы — семь человек умерли. У большинства из умерших были патологии. Еще четверо были госпитализированы. Остальные продолжают проживать в режиме изоляции. Руководство дома престарелых заявило, что сотрудники полностью соблюдают протоколы всех санитарных норм. По данным дирекции, это первое проявление коронавируса в стенах этого учреждения.

Первую дозу вакцины от COVID-19 пожилые люди получили 13 января. Первые симптомы заболевания стали появляться уже через шесть дней у 10 постояльцев. Но эти проявления списали на побочные эффекты вакцины. Но, как только появились новые больные в доме престарелых решили изолировать всех постояльцев в их комнатах.

При этом вакцинация не будет приостановлена. Она продолжится — вторая доза назначена на 3 февраля.

За последние две недели в Испании выявили 416 тыс. случаев коронавируса, передает «Коммерсант». При этом за неделю количество умерших составило 1855.

Смерть семи пациентов, которые были провакцинированы американо-германским препаратом, не первые случаи в практике применения этой вакцины. Ранее в Норвегии вакцинация привела к гибели 23 человек. Причем все умершие были старше 80 лет, передает РИА «Новости».

«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — приводит телекомпания NRK слова представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена.

Норвежские специалисты уточнили, что к смерти могли привести побочные действия, которые, возможно, «способствовали более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

При этом власти не уточнили, какой именно вакциной прививали пожилых людей, но незадолго до этого сообщалось, что с 27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом, который производят компании Pfizer и BioNTech.

В середине января был смертельный случай и в Бельгии. Умер также пожилой человек — мужчина 82 лет. Смерть наступила спустя пять дней после вакцинации. Об этом сообщила газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).

На момент публикации власти отмечали, что у умершего были «серьезные хронические заболевания». При этом они заверили, что будет проведено расследование, чтобы узнать была ли связь между введением препарата и кончиной мужчины.

Бельгийский эпидемиолог Пьер Ван Дамм сообщал, что на момент смерти пожилого человека в Бельгии проводилась вакцинация среди постояльцев домов престарелых. Они, как отметил специалист, являются наиболее уязвимой категорией граждан, так как у них в силу возраста масса сопутствующих заболеваний.

«Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти», — обратил внимание эксперт. Его слова приводит РИА «Новости».

Бельгийский федеральный центр ранее сообщал, что в стране частичную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech с 28 декабря по 12 января прошли 34 979 человек.

На сегодняшний день в мире выявлено свыше 103,6 млн случаев коронавируса. Заболевание стало основной причиной смерти более 2 млн человек во всех странах. При этом благополучно справились с инфекцией почти 75,3 млн человек.