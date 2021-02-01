Бьет по яичкам: как коронавирус угрожает мужской фертильности

COVID-19 может поражать разные органы во всем организме, и репродуктивные — не исключение. Более ранние исследования уже показали, что коронавирус способен проникать в яички, предположительно, влияя на выработку гормонов и развитие сперматозоидов. Это позволило предположить, что инфекция может повлиять на репродуктивные функции мужчин, однако конкретные механизмы и последствия такого влияния были неясны.

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На протяжении 60 дней ученые из Гисенского университета наблюдали за 84 мужчинами с подтвержденным COVID-19 и за контрольной группой из 105 здоровых мужчин. Детали исследования они изложили в статье в журнале Reproduction. Специалисты обращали внимание на биомаркеры воспалительных процессов, оксидативный стресс, гибель сперматозоидов и качество спермы.

Все мужчины были фертильны. Однако у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, биомаркеры воспаления и оксидативного стресса были значительно выше, чем в контрольной группе.

У переболевших COVID-19 намного чаще наблюдалась гибель сперматозоидов. Их концентрация в семенной жидкости снизилась в пять раз, подвижность уменьшилась вдвое, аномалии формы сперматозоидов встречались в четыре раза чаще.

Все это указывало на олигоастенотератозооспермию — комбинированную форму мужского бесплодия, которую сложно скорректировать. При ней для зачатия нередко приходится прибегать к искусственному оплодотворению.

Не совсем ясно, как именно вирус поражает яички. Ученые допускают, что дело скорее в лихорадке. Высокая температура вредна для яичек, однако она — один из наиболее распространенных симптомов COVID-19.

Инфекция приводит к более активной гибели сперматозоидов, воспалениям и оксидативному стрессу, что выливается в ухудшение качества спермы и может в перспективе сказаться на репродуктивном здоровье мужчин, делают вывод авторы работы.

«Такое воздействие на сперматозоиды приводит к более низкому качеству спермы и снижению шансов зачатия, — отмечают исследователи. — Хотя со временем состояние пациентов улучшалось, отклонения все равно сохранялись и были значительными. Кроме того, их выраженность зависела от тяжести заболевания.

Новые результаты дополняют знания о болезни и показывают, что мужчины, перенесшие COVID-19, могут столкнуться со сложностями при зачатии, заключают авторы. Это первое исследование, которое предоставляет надежные доказательства опасности COVID-19 для мужской фертильности. Исследователи считают, что врачам следует оценивать состояние репродуктивной системы мужчин, перенесших коронавирус, чтобы вовремя узнать о возможных проблемах и избежать серьезных ухудшений в будущем.

«Результаты также предполагают, что мужская репродуктивная система должна рассматриваться как уязвимое место для инфекции», — добавляют они.

Другие исследователи считают, что серьезных поводов для беспокойства нет — подобная проблема наблюдается и при других болезнях.

«Хорошо известно, что неблагоприятные изменения часто присутствуют при системных заболеваниях, при этом восстановление обычно занимает не менее трех месяцев, — говорит профессор Элисон Мердок из Ньюкаслского университета. — Также нет доказательств, что SARS-CoV-2 проникает в сперму и может через нее передаваться».

«Поскольку восстановление выработки спермы занимает почти три месяца, на мой взгляд, исследование закончилось слишком рано», — добавляет андролог Аллан Пэйси из Шеффилдского университета.

Авторы работы согласны с замечаниями. Они подчеркивают, что важно уточнить в будущих исследованиях, способен ли вирус проникать в сперму и возможно ли после болезни полное восстановление репродуктивной функции. Пока же они рекомендуют перенесшим COVID-19 мужчинам не пренебрегать походом к андрологу.

Ранее турецкие врачи обратили внимание, что боль в яичках может быть симптомом COVID-19, однако причины этого пока не ясны до конца. Также способность вируса проникать в яички подтвердили и специалисты из США, проведя вскрытие умерших от COVID-19 мужчин.