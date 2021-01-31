Рак трахеи, бронхов, матки: специалист рассказал об онкологии у россиян

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, какие виды рака встречаются чаще всего у мужчин и женщин.

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«Если говорить о градации такой неприятной, то у мужчин это болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвертое место желудок, пятое место — ободочная кишка», — отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В то же время у женщин чаще всего, по словам эксперта, встречаются «рак молочной железы, на втором месте кожа, на третьем месте тело матки, четвертое место — ободочная кишка». К примеру, рак шейки матки может развиться из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) онкогенных генотипов. «В России у большинства пациенток при РШМ обнаруживается ВПЧ 16 и/или 18 онкогенного генотипа», — говорится в положении Минздрава РФ. Среди рисков заболевания «раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, отказ от контрацептивов «барьерного» типа».

Каприн обратил внимание, что развитие онкологических заболеваний только на 15-20% случаев зависит от генетики. Остальные случаи — следствие образа жизни пациента. Поэтому он рекомендовал своевременно проходит медосмотры, чтобы сократить факторы, которые могут привести к появлению заболевания или вовремя выявить рак.

По его словам, для сокращения рисков развития онкологии необходимо отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом, а также следить за своим весом. «К сожалению, чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком», — добавил медик. По его словам, среди пациентов старше 65 лет эта вероятность повышается каждые пять лет на 7-10%.

Эксперт российского Минздрава рассказал, что среди россиян онкологией болеют 640 тыс. человек. При этом этот показатель за да последних года увеличился — в 2018 году пациентов с онкологическими заболеваниями было около 599 тыс. »[Заболеваемость] растет, но растет еще и выявляемость», — подчеркнул собеседник радиостанции.

Кстати, правительство способствует тому, чтобы рак выявляли на первых этапах развития болезни. Для этого власти стимулируют медработников дополнительными выплатами.

«Свыше 1,1 миллиардов рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как передает РИА «Новости», такие выплаты врачи получают с прошлого года. Деньги направляются медорганизации, где при диспансеризации или профосмотре были выявлены отклонения в состоянии пациента. При этом выплаты назначаются при каждом подтвержденном диагнозе.

Что касается факторов, которые могут повлиять на возникновение рака, ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что, если человек регулярно «перешагивает» рекомендуемые пределы в употреблении алкоголя, это может привести к серьезным последствиям.

«Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем он отметил, что зачастую именно курение является причиной появления онкологических заболеваний. «Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один», — добавил он, подчеркнув, что нужно любой ценой подавлять желание закурить.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». За шесть лет российские специалисты планируют снизить смертность от онкологии до 185 случаев на 100 тыс. россиян. Для того, чтобы достигнуть эту цель власти выделят 1 трлн рублей, большая часть которого будет потрачена на обеспечение пациентов современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

Кроме того, в рамках проекта планируется создание центров амбулаторной онкопомощи, а также повышение уровня доступности лучевой терапии в России до 80% от потребности.