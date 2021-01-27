«Не делайте ошибок»: как заниматься спортом после COVID-19

Интенсивная физическая активность после перенесенного коронавируса является серьезной ошибкой. Об этом газете «Вечерняя Москва» заявил врач-иммунолог Илья Кукин.

«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. <…> Это одна из глубочайших ошибок», — сообщил он.

Специалист отметил, что в ходе COVID-19 клетки человеческого организма расходуют гораздо больше энергии, чем обычно. Нужно дать телу восстановиться и приступать к тренировкам постепенно. Сильные нагрузки будут изнашивать организм, поскольку будет расходоваться гораздо больше кислорода, необходимого для работы мышц, сердца и сосудов.

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Кроме того, после коронавируса нужно разнообразить рацион — потреблять больше антиоксидантов, которые содержат в себе цитрусы и зеленый чай.

Важно помнить и о трудоспособности — после болезни выходить на полный рабочий день нужно лишь в том случае, если работа не требует значительных физических усилий, добавил врач.

В ноябре врач-инфекционист Глеб Глебов сообщил, что даже через месяц после выздоровления от коронавируса нельзя переохлаждаться или перегреваться. В частности медики не рекомендуют посещать бани и сауны. Пациентам также стоит избегать сильных физических нагрузок.

«Если занимаетесь спортом — потихоньку, с нарастающим темпом. Организм восстанавливается не сразу», — предупредил он.

Терапевт Екатерина Яшина в разговоре с «Газетой.Ru» тогда уточнила, что россиянам следует проходить реабилитацию после любых респираторных заболеваний, которые протекали в средней или тяжелой форме. Это соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, но только в местах, где мало людей, отказ от курения. Кроме того, необходимо соблюдать полноценную диету с достаточным содержанием белков и повышенным содержанием витаминов, а уровень влажности в квартире не должен превышать 40%.

Лечебная физкультура также необходима — поможет восстановить подвижность суставов и функции дыхательной мускулатуры после длительного пребывания в больнице или дома. Однако заниматься ею следует под контролем специалиста.

«Если нет возможности посещать физиотерапевта или реабилитолога, то просто необходимо гулять. Но не нужно доходить до фанатизма, устраивать марш-броски на несколько километров. Спокойно, полчаса вокруг дома или в парке. Обязательно тепло одеться, в особенности уделяя внимание ногам и грудной клетке», — заключила Яшина.

Даже перенесенный в легкой форме, коронавирус может иметь серьезные последствия для организма. 31 декабря об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на японского врача Коити Хирахату.

Почти 87% переболевших жалуются врачам на депрессию, а 83% — на «туман в голове». К последствиям коронавирусной инфекции относят также головную боль и боли в теле, затрудненное дыхание, бессонницу и отсутствие аппетита. Некоторые люди, перенесшие коронавирус, столкнулись с выпадением волос. Потеря обоняния, вызванная болезнью, может длиться до нескольких месяцев. Впрочем, вернуть нюх помогут упражнения — нужно раз в день по 20 секунд принюхиваться к резким ароматам (например, корице, кардамону и гвоздике поочередно).