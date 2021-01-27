«Это все, что осталось»: в Собиборе найдены жетоны убитых детей

Международная группа археологов, ведущая раскопки на месте нацистского лагеря смерти Собибор в Польше, обнаружила металлические жетоны, которые носили еврейские дети, депортированные из Нидерландов. На четырех идентификационных бирках указаны имена ребят, даты и город рождения. Об этом сообщает Управление древностей Израиля (IAA) в Facebook.

close Israel Antiquities Authority/Facebook.com

«Насколько нам известно, жетоны с именами детей обнаружены только в лагере Собибор и нигде больше. Поскольку жетоны отличаются друг от друга, вероятно, они были сделаны родителями, которые надеялись найти своих детей в хаосе Второй мировой войны», — рассказал сотрудник IAA Йорам Хайми.

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На жетонах выгравированы имена: Леа Джудит де ла Пенья, Дедди Зак, Анни Каппер и Давид Джуда ван дер Вельде. Согласно информации, детям было от 5 до 11 лет, их родной город — Амстердам.

«Упоминания Леа, Анни и Дедди позволили нам связать лица и истории с именами, которые до сих пор были лишь строчками в нацистской статистике», — приводит слова Хайми The Jerusalem Post.

close Israel Antiquities Authority/Facebook.com

Археологи запросили дополнительную информацию у мемориального центра Камп Вестерборк на месте расположенного в Нидерландах транзитного лагеря, откуда евреев отправляли в лагеря смерти.

Выяснилось, что де ла Пенье было всего шесть лет, когда ее убили. Жетон девочки нашли возле железнодорожной платформы лагеря. Зак был чуть старше Леа. Его депортировали в Собибор на одном поезде с почти 1,3 тысячи детей в возрасте от четырех до восьми лет, многие из которых были одни.

close Israel Antiquities Authority/Facebook.com

«Мы нашли его бирку в районе крематория, что, вероятно, означает, что его тело было сожжено. Это все, что от него осталось», — сказал исследователь.

Каппер депортировали в Собибор с семьей 30 марта 1943 года. Все 1255 евреев, которые находились в поезде, были немедленно отправлены в газовые камеры. Ее жетон нашли возле одной из братских могил в лагере. В том же поезде ехал 11-летний ван дер Вельде, чья металлическая бирка была обнаружена в районе одной из камер.

В Собиборе были убиты свыше 250 тыс. евреев, многие из них – сразу после прибытия. 14 октября 1943 года в лагере вспыхнуло одно из немногих в период Второй мировой войны успешных восстаний. Его возглавил пленный советский офицер Александр Печерский. Группе заключенных удалось перебить 11 охранников-эсэсовцев и пойти на штурм проволочных заграждений. На беглецов была объявлена охота, обнаруженные люди расстреливались на месте. До конца войны дожили около 50 человек. Вплоть до освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года они прятались в лесах. Из-за побега заключенных лагерь Собибор был уничтожен, а не присоединившиеся к побегу узники — перебиты. На месте лагеря немцы вспахали землю, засадив ее капустой и картофелем.

close Israel Antiquities Authority/Facebook.com

Хайми подчеркнул, что за прошедшие годы его команде удалось найти место расположения газовых камер, крематориев, несколько массовых захоронений и туннель, который выкопали узники для побега. В общей сложности археологи извлекли 75 тыс. предметов – тарелки, вилки, различные украшения и даже 20 золотых обручальных колец. Их жертвы решили выбросить, чтобы они не достались нацистам.

Последний остававшийся в живых участник восстания в Собиборе, уроженец Украинской ССР Семен Розенфельд скончался в 2019 году. Ветерану Красной армии было 96 лет, и с 1990 года он проживал в Израиле.

В интервью «Российской газете» в 2018-м он рассказывал о том, как сумел выжить после побега: «Мы ели кору, ягоды и пили воду из луж. Был момент, что хотел повеситься. По освобождении пошел к коменданту, проверили меня в СМЕРШе, потом отправили на 1-й Белорусский фронт. Там ранение в руку, два месяца в госпитале. Когда выписался, уже отправили в Германию. Потом — Берлин, был начальником караула. В Берлине закончилась и вся прошлая жизнь: комендант передал ответ от председателя колхоза, что все мои родичи в Терновке были расстреляны 27 мая 1942 года».