За 39 лет до «Курска»: как подлодка С-80 затонула в Баренцевом море

На 1950-е годы в Советском Союзе пришелся бум строительства подводных лодок. Очень престижной стала профессия моряка-подводника. Командование связывало большие надежды с новой лодкой проекта 644 – С-80, которая несла два мощных контейнера для запуска крылатых ракет. В 1960 году она пришла к месту постоянного базирования в бухте Ягельная и была включена в состав восьмой дивизии подводных лодок Северного флота с бортовым номером 522. После того, как экипаж отработал все положенные курсовые задачи, по уровню боевой подготовки подлодка стала кораблем первой линии.

На ней успешно эксплуатировали один из первых советских ракетных комплексов для подлодок.

В конце января 1961-го С-80 вышла в Баренцево море для боевой подготовки. На борту находились 15 офицеров, 16 старшин и 37 матросов. Среди них было немало дублеров и учеников. Командовал подлодкой капитан 3-го ранга Анатолий Ситарчик.

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Поход проходил в штатном режиме. Поздно вечером 26 января Ситарчик доложил о выполнении плана боевой подготовки и запросил разрешение вернуться на базу. Подлодка, находившаяся в это время на траверзе Териберки, начала переход в надводном положении. Как уточняется в статье капитана 2-го ранга запаса Игоря Караваева, посвященной трагедии, огромную лодку с двумя тяжелыми контейнерами в верхней части корпуса изрядно качало на волнах. Поэтому экипаж очень обрадовался, когда состоялось погружение.

«Лодка пришла на перископную глубину, встала под РДП (шноркель, устройство для работы двигателя под водой. – «Газета.Ru»), после чего была объявлена боевая готовность №2 подводная, — отмечается у Караваева. — Качка несколько уменьшилась, а люди, стоявшие на мостике, получили возможность переодеться в сухое белье и обогреться. Левый дизель работал на винт, правый — на электродвигатель в режиме генератора. Внезапно рулевой не сумел удержать глубину, и лодка начала проваливаться. Возможно, по ряду причин уход с перископной глубины не был вовремя замечен. Офицер, который вел визуальное наблюдение, в условиях ночной видимости мог не сразу обнаружить уход топа перископа под воду. Возможно, непосредственно в момент аварии вахта на РЛС (радиолокационная станция. – «Газета.Ru») была закрыта, поэтому никакого доклада не поступило и от радиометриста. Рулевой о своем промахе мог и не доложить, пытаясь устранить его самостоятельно, а два офицера, находившиеся в это время в центральном посту, из-за сильного утомления, возможно, заметили провал по глубине с опозданием».

Последнее донесение с С-80 поступило около половины первого ночи 27 января 1961 года. Экипаж сообщал о погоде в районе, где в тот момент находилась подлодка.

Затем связь с С-80 оказалась потеряна.

«Пополнив запас воздуха высокого давления, «С-80» пошла на глубину, — указывает в своей книге «Катастрофы под водой» контр-адмирал Николай Мормуль. — Однако на крышке подачи воздуха к дизелям намерз лед, крышка целиком не закрывалась. В прочный корпус лодки начала поступать вода. В центральном посту могли предотвратить эту беду — стоило лишь закрыть крышку в третьем отсеке. Увы, по ошибке ее открыли... Забортная вода хлынула дальше и под напором ворвалась уже и в пятый отсек. Вахтенные пятого попытались спасти корабль, но оказались бессильны. Их потом так и нашли вместе. Как показали расчеты, экипаж задержался с продуванием главного балласта на 30 секунд, и эта задержка стоила жизни всему экипажу».

Пока вода заполняла кормовые отсеки, подлодка стремительно погружалась, а дифферент на корму быстро рос. На несколько секунд нос С-80 показался над волнами и вновь исчез.

В 1 ч 32 мин 27 января 1961 года на глубине 198 м лодка врезалась в морское дно на скорости 5 м/c и на 15 м зарылась в ил и песок.

«Вода срывала на своем пути механизмы с фундаментов, сметала рубки и выгородки, калечила людей, сферические переборки из высокопрочной стали толщиной в палец были разорваны как бумага. Повезло тем, кого убило мгновенно. Участь тех, кого толстая сталь в концевых отсеках прикрыла от мгновенной смерти, ужасна, — констатировал в своей книге «Мы из подводного космоса» капитан 1-го ранга Валерий Касатонов. — Как определили специалисты, подводники стравили из парогазовых торпед сжатый воздух и в течение недели ждали помощи, надеялись и медленно умирали от удушья. Не все смогли выдержать эту пытку».

Поиски подводной лодки с привлечением 40 кораблей Северного флота, самолетов и вертолетов продолжались до осени 1961 года, но окончились безрезультатно. Согласно версии, изложенной Караваевым, еще в начале февраля в трале одного из рыболовных траулеров, находившегося на промысле в Баренцевом море, был обнаружен аварийно-сигнальный буй с С-80. Однако находка поисковикам не помогла. Долгое время даже командование Северным флотом не имело ни малейших представлений о случившемся с подводной лодкой.

Государственную комиссию по расследованию трагедии возглавил главный инспектор Министерства обороны СССР, маршал Константин Рокоссовский.

Из-за отсутствия информации о судьбе С-80 история начала обрастать легендами. Так, циркулировали слухи о некоем судне из Скандинавии, которое якобы протаранило подлодку в условиях ограниченной видимости. Годы спустя официальное расследование опровергло эти домыслы: было установлено, что ни в каких столкновениях С-80 перед своей гибелью не участвовала.

«Помог случай. Рыбаки неоднократно доносили, что они теряют сети, цепляясь в одном и том же районе промысла за какой-то подводный объект. Гидроакустическая проверка подтвердила: действительно, на большой глубине находится металлический объект, похожий на корабль. Аварийно-спасательная служба Северного флота быстро убедилась, что этот «объект» является подводной лодкой», — констатирует в своей работе Мормуль.

В июне 1968 года в предполагаемый район гибели С-80 прибыли два отряда морских тральщиков – один с телевизионными установками, другой — с гидроакустическими станциями. Сначала они обнаружили останки старой подлодки класса «Щука», затонувшей во время Второй мировой войны. Затем наткнулись и на сам объект поисков. Летом следующего года началась операция по извлечению С-80 с морского дна: ее приподняли над грунтом и отбуксировали на мелководье в район Териберки.

Проникшие внутрь медики обнаружили в отсеках трупы, лежавшие среди обломков и грязи.

Соленая вода и низкая температура замедлили процесс разложения. Одни тела были сильно изуродованы, другие хорошо сохранились и были опознаны. Большинство членов экипажа погибли от утопления или кислородного голодания. Один из подводников был найден в койке с петлей на шее.

Согласно выводам командира экспедиции, капитана 1-го ранга Сергея Минченко, в последний момент подлодке пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновения. Не исключено, что С-80 пыталась разойтись с неизвестным судном: по крайней мере, скал и других подводных преград на ее маршруте не наблюдалось.

Через 39 лет после трагедии, в августе 2000 года, всего в 60 км к юго-востоку от места затопления С-80 потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск».